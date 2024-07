Cosa c’è dentro questo varco. Gli archeologi lo percorrono e sciolgono il mistero

Nella muraglia c’è una galleria. In fondo si apre un mondo che potrebbe risalire a 1800 anni fa. Un luogo di culto? Le pareti sono affrescate. L’adorazione delle divinità della terra, nell’oscurità.

Archeologi in Messico, percorrendo un varco e un camminamento, hanno scoperto una misteriosa struttura sotterranea adornata con pareti dipinte, nascosta sotto un campo da gioco dei Maya.

“Abbiamo localizzato parti di un edificio precedente che aveva pareti dipinte, ma solo ulteriori scavi potrebbero rivelare la forma di quell’edificio sottostante e quale fosse la sua funzione,” ha dichiarato Ivan Šprajc, un archeologo dell’Istituto di Studi Antropologici e Spaziali in Slovenia e direttore dello scavo.

Šprajc ha spiegato che la scoperta è “evidentemente una struttura molto importante, poiché i campi da gioco si trovano normalmente solo nei principali siti Maya, che erano centri dell’organizzazione politica regionale.” Questa particolare edificio sotterraneo potrebbe risalire al periodo del Primo Classico (200-600 d.C.) ed è coperto da uno strato di stucco dipinto, secondo una dichiarazione tradotta dall’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico.

In precedenza, Šprajc e i suoi colleghi hanno utilizzato la tecnologia lidar per esaminare una vasta area delle Lowlands Maya nello stato messicano di Campeche. Il lidar, una tecnica che implica l’emissione di milioni di impulsi laser da un drone, consente ai ricercatori di mappare la topografia del paesaggio catturando gli impulsi mentre rimbalzano sul terreno e ritornano all’aereo stesso.

Attraverso questo metodo, il team ha identificato diversi insediamenti Maya antichi, inclusi edifici residenziali e piramidi templari. Nel 2023, hanno scoperto Ocomtún, una città Maya perduta con diverse grandi piramidi risalenti al periodo Classico Maya (circa 200-900 d.C.). Il nuovo sito si trova in un’area precedentemente inesplorata a sud di Ocomtún.

Inoltre, il team ha trovato un altro sito caratterizzato da una piazza, una piramide alta 16 metri (52 piedi) e un serbatoio d’acqua rettangolare. Sulla cima della piramide, gli archeologi hanno scoperto varie offerte, come vasi di ceramica, una gamba di animale in ceramica (possibilmente di un armadillo) e un coltello o punta di lancia in selce.