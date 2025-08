Cosa mangiavano davvero gli abitanti di Pompei? Una nuova scoperta smonta il mito della dieta mediterranea moderna “trasversale”

Dalla carne al pesce, l’universo alimentare dei pompeiani rinasce dai resti organici

Pompei, I secolo d.C. Le strade pullulano di attività, le botteghe vendono pane appena sfornato, carne, legumi, spezie. Ma cosa c’era davvero sulle tavole degli antichi pompeiani? E come venivano prodotti gli alimenti che sostenevano la vita in questa vibrante città romana?

Una ricerca appena pubblicata sulla rivista Scientific Reports solleva il velo su questi interrogativi, offrendo uno dei più completi studi scientifici mai condotti sulla dieta degli abitanti di Pompei. Attraverso l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto prelevati da resti organici umani e animali, lo studio ricostruisce non solo cosa si mangiava, ma anche come si coltivava, si allevava e si gestivano le risorse del territorio.

Pane ritrovato a Pompei

Non solo pane e pesce

Un sistema alimentare più complesso di quanto si pensasse

L’indagine nasce dalla collaborazione tra il Laboratorio “Annamaria Ciarallo” del Parco Archeologico di Pompei, l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, La Sapienza di Roma e l’Università di York. Il corpus dei materiali analizzati è notevole: resti ossei di suini, ovicaprini, bovini, ma anche di individui umani, provenienti da contesti ben datati e stratigraficamente affidabili.

Contrariamente all’immaginario popolare, lo scenario che emerge è quello di una dieta altamente diversificata, con forti differenze tra animali, gruppi sociali e contesti produttivi. I maiali, ad esempio, mostrano valori isotopici estremamente variabili, segno che venivano allevati in modi molto diversi: alcuni con rifiuti umani (come scarti vegetali e avanzi alimentari), altri con cereali coltivati, altri ancora probabilmente semi-bradi.

Casa del Tiaso, sulla tavola e appesi animali domestici e selvatici

Dieta mediterranea? Sì, ma più sporca, sociale e flessibile

La Pompei reale è più complessa del nostro ideale salutista

I dati emersi da questo studio non negano l’esistenza di una dieta “mediterranea” antica, ma ne mettono in luce l’estrema varietà e adattabilità. I pompeiani mangiavano pane, legumi, cereali, pesce, olio, ma all’interno di strategie alimentari pragmatiche, in cui nulla era fisso o ideologico. Più che uno “stile alimentare” condiviso, si trattava di un insieme di pratiche, condizionate da ambiente, classe sociale, accesso alle risorse e bisogni produttivi.

Anche i datteri facevano parte della dieta degli abitanti di Pompei

La dieta mediterranea moderna — ricostruita e idealizzata nel Novecento come modello sano e uniforme — non tiene conto, ad esempio, dell’uso di scarti e rifiuti per alimentare i suini, della raccolta di legumi selvatici, o della variabilità interindividuale nella dieta. A Pompei, alcuni mangiavano più carne, altri quasi solo legumi e cereali. Alcuni animali erano allevati con cura, altri probabilmente liberi di nutrirsi in discariche a cielo aperto.

In questo senso, l’idea moderna di dieta mediterranea come schema sano e coerente risulta più una costruzione culturale moderna che una realtà antica. Pompei ci restituisce un sistema alimentare vivo, flessibile, efficiente ma “sporco”, dove la sopravvivenza e l’ingegno contavano più della purezza alimentare

Capre nomadi, pecore stanziali

Allevamenti differenziati per strategia e funzione

Le capre risultano più mobili delle pecore: gli isotopi dell’ossigeno suggeriscono che pascolassero in aree più ampie, forse anche su suoli più asciutti e collinari, mentre le pecore erano probabilmente stabulabili e utilizzate in un circuito più chiuso e controllato.

Questa differenziazione tra allevamenti di capre e pecore era probabilmente funzionale: latte e lana dalle pecore, carne dalle capre, ma anche letame, pascolo rigenerativo e gestione agricola integrata. Il modello agricolo pompeiano, come suggerisce lo studio, era tutt’altro che rudimentale: articolato, efficiente e capace di rispondere alle diverse esigenze ambientali e produttive.

Legumi, cereali e il mistero delle risorse selvatiche

Pompei coltivava, ma non disdegnava la raccolta spontanea

I legumi — in particolare fave, ceci, lenticchie — rappresentavano una quota significativa della dieta, soprattutto nei ceti più bassi. Ricchi di proteine e facili da conservare, costituivano un’alternativa alla carne accessibile e nutriente. I cereali coltivati, prevalentemente grano e orzo, erano la base alimentare quotidiana, affiancati da varietà spontanee, forse raccolte nei campi o lungo i margini dei coltivi.

Interessante è anche il ruolo delle risorse acquatiche: l’analisi conferma un largo impiego di pesci e frutti di mare, con valori isotopici compatibili con un apporto proteico marino non marginale. L’intensivo sfruttamento delle risorse ittiche, già noto da fonti letterarie e archeologiche, trova qui ulteriore conferma scientifica.

Una Pompei stratificata anche a tavola

Differenze alimentari tra animali, luoghi e forse classi sociali

L’analisi isotopica consente di ipotizzare differenze sociali nell’accesso alle risorse. Alcuni individui umani mostrano una dieta più ricca in proteine animali, forse legata a uno status sociale più elevato, mentre altri presentano profili più “vegetariani”, con alto apporto di legumi e cereali.

I suini, veri protagonisti dell’alimentazione pompeiana, incarnano questa complessità: animali onnivori, allevati in libertà, in stalla o persino con rifiuti domestici, segno di un’economia alimentare circolare, in cui nulla andava sprecato.

La ricerca continua

La città non ha ancora finito di parlare

«Se un terzo della città antica di Pompei è ancora non scavato – sottolinea Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico – la mole di dati potenzialmente ricavabile da analisi come queste non è nemmeno quantificabile».

L’archeologia del futuro, dunque, non si basa più solo sulla scoperta di nuovi oggetti, ma sulla reinterpretazione profonda di quelli già noti, alla luce di strumenti sempre più raffinati.

Questo studio lo dimostra con chiarezza: la dieta di Pompei non era solo una questione di gusto, ma un intreccio complesso di agricoltura, allevamento, clima, disponibilità idrica, abitudini sociali e scelte economiche. Un sistema intelligente, flessibile e — come spesso accade — sorprendentemente moderno.

