Cosa scoprono gli archeologi sotto quel cerchio disegnato in antico sul terreno

Foto con drone del fossato circolare cavo dell’ex tumulo, al centro. Alla nostra sinistra,, le fosse adiacenti delle urne e delle tombe a cremazione. Foto: Andreas Wibbe/LWL-Archeologia per la Vestfalia



Petershagen (Germania). Prima dell’ampliamento della cava di ghiaia di Wesling a Petershagen-Windheim (distretto di Minden-Lübbecke), gli archeologi con la partecipazione del Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hanno scoperto un campo di tombe a cremazione con urne, databile a un periodo compreso tra 2.500 e 2000 anni fa. Il sepolcreto è attualmente al vaglio di una società archeologica.

Gli esperti di archeologia della LWL della Vestfalia avevano chiesto un’indagine perché sospettavano che in questa zona si trovasse un monumento archeologico.

“Sapevamo dalle foto aeree che molto probabilmente c’era una tomba nascosta nel terreno”, spiega il Dr. Sven Spiong, capo della sezione archeologica della LWL a Bielefeld. “Il bordo esterno di un tumulo, il fossato circolare, era visibile nella vegetazione. Il riempimento con terreno ricco di humus ha permesso alle piante di crescere meglio all’interno dell’ex fossato che sulla ghiaia circostante.”

Rabea Reimann della società specializzata Servizi Archeologici Blanck presenta un gancio per cintura in ferro della tarda età del ferro che mostra evidenti segni di riparazione. Foto: Sebastian Düvel/LWL-Archeologia per la Vestfalia



I responsabili degli scavi, Rabea Reimann e Dirk Dödtmann, hanno effettuato scavi di prova con un escavatore, i cosiddetti sondaggi. Dopo pochi metri hanno quello che stavano cercando. Il cerchio era la base di un tumulo, una collinetta, che era chiaramente visibile nel paesaggio più di 2.500 anni fa, apparentemente veniva utilizzata come guida per un intero cimitero. Accanto al vecchio tumulo sono venute alla luce urne e tombe a cremazione, cioè resti di pire funerarie sepolte nel terreno.



Questo vaso dai piedi decorati giaceva in una delle urne insieme al cadavere cremato e certamente conteneva doni per l’aldilà. Foto: Andreas Madziala/LWL-Archeologia per la Vestfalia



Sulla base delle forme dei vasi e delle decorazioni tipiche, Spiong può già assegnare le sepolture: “Almeno alcune delle urne furono deposte qui nel VII-V secolo a.C. dal cosiddetto gruppo Nienburg dell’età del ferro; il tumulo fu probabilmente costruito nell’età del bronzo.”

Un’urna sepolcrale semiconservata con un piccolo vaso. Foto: Dirk Dödtmann/Servizi archeologici Blanck



Si può ipotizzare che le tombe successive al tumulo, siano state qui realizzate per sottolineare un legame con un presunto antenato di rilievo, un avo cospicuo o che la zona possedesse elementi di forte suggestione nell’ambito del contatto con l’Aldilà.

Secondo la classificazione del materiale recuperato, le tombe a incinerazione si collocano tra il II secolo a.C. e l’inizio dell’era volgare. Per datare le tombe prive di corredo, l’età dovrebbe essere determinata utilizzando la datazione al radiocarbonio sui resti di carbone delle pire. Secondo gli scienziati, le sorprese sono sempre possibili. L’effettivo periodo di utilizzo della necropoli può quindi essere valutato con chiarezza solo in concomitanza con i risultati della datazione scientifica.

Sebastian Düvel, consulente scientifico della LWL Archeologia per la Vestfalia, sulle nuove scoperte: “I monumenti, che erano ancora chiaramente visibili secoli dopo la loro costruzione, rappresentavano un importante punto di riferimento nel paesaggio. In questo caso, erano presenti sia nel II-I secolo a.C. come elemento centrale per ulteriori sepolture. I nuovi siti consolidano chiaramente l’immagine di un vasto paesaggio tombale con dozzine di colline e sepolture adiacenti lungo il Medio Weser della Vestfalia.

Solo di recente, durante l’ampliamento del “Regioport” a Minden-Päpinghausen, pochi chilometri a sud, è stato scavato un sito molto simile. Secondo la previsione dell’esperto della LWL, le seguenti valutazioni e analisi forniranno importanti informazioni sulla vita e sulla morte delle persone che vivevano qui più di 2.000 anni fa.