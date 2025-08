Cosa si nasconde dietro la pittura su pietra? La tecnica dimenticata che fu rilanciata nel Cinquecento e sfidò la scultura torna protagonista in mostra

Un dialogo eterno tra pennello e pietra. Alla Carrara, la mostra che svela l’arte solida e misteriosa di Sebastiano del Piombo e dei suoi eredi

Dal 10 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026, l’Accademia Carrara di Bergamo ospita una mostra unica nel suo genere: “Arte e Natura. Pittura su pietra tra Cinque e Seicento”, a cura di Patrizia Cavazzini con la collaborazione di Maria Luisa Pacelli.

L’esposizione racconta uno dei capitoli meno noti – e più affascinanti – della storia dell’arte italiana: la pittura su pietra, una tecnica raffinata, sospesa tra pittura e scultura, riscoperta e rilanciata da Sebastiano del Piombo nel cuore del XVI secolo, attorno agli anni traumatici del Sacco di Roma del 1527.

Alessandro Turchi (detto l’Orbetto), Il Genio innato: Volontà, Intelletto, memoria, 1620 circa, olio su

marmo nero, 43 x 32 cm, Collezione privata

Eternità e bellezza: la sfida lanciata alla scultura

Perché dipingere su pietra, e cosa cercavano gli artisti?

Quella della pittura su pietra non fu una semplice moda, ma una riscoperta e insieme una rivoluzione estetica. Pittori e committenti erano affascinati dall’idea che la pittura potesse finalmente sfidare il tempo, appoggiandosi alla durezza della pietra per garantire una durata paragonabile alla scultura.

Sebastiano del Piombo fu tra i primi a valorizzarla, realizzando, su suggerimento di Michelangelo, il celebre Ritratto di Clemente VII su lavagna, esposto oggi con la lettera autografa del pittore a Buonarroti.

Ma il fascino andava oltre la resistenza: la pietra partecipava all’immagine, diventava materia viva da interpretare, stimolando l’artista a vedere paesaggi nelle venature, cieli in una trasparenza, onde in un’alabastro screziato.

Una sfida diretta alla natura stessa, e a Dio, in cui il gesto dell’artista si intrecciava con i segni invisibili incisi dal tempo e dai minerali.

I protagonisti: Veronese, Palma il Giovane, Rosa e altri

Una corrente artistica che unì le corti italiane dal Tevere all’Adige

La mostra raccoglie oltre 60 opere provenienti da grandi musei italiani, tra cui le Gallerie degli Uffizi, la Galleria Borghese, i Musei Reali di Torino, il Museo di Capodimonte, l’Opificio delle Pietre Dure e Palazzo Barberini.

Accanto a Sebastiano del Piombo, figurano capolavori di Paolo Veronese (con una spettacolare Crocifissione), Jacopo Bassano, Palma il Giovane, Antonio Tempesta, Orazio Gentileschi, Salvator Rosa e l’Orbetto (Alessandro Turchi), maestro veronese delle pietre scure.

Una corrente ricca e diffusa, che attraversa Roma, Firenze, Genova, Verona, unendo artisti e committenti nel desiderio di tradurre la materia in immagine e la pietra in linguaggio.

Orazio Gentileschi, Davide contempla la testa di Golia, 1612 ca., olio su lapislazzuli, 25 x 14 cm,

Collezione privata

Pietre scure, venate e preziose: ogni supporto una sfida

Un viaggio tra materiali che parlano e immagini che ascoltano

Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni che raccontano l’evoluzione tecnica e poetica della pittura su pietra, a partire dalla sua fortuna cinquecentesca.

Nelle prime sale dominano lavagne e marmi neri, ideali per le immagini sacre o i ritratti solenni.

Poi emergono le pietre venate: diaspro, paesina, alabastro, che stimolano una nuova forma di creatività, in cui le venature diventano paesaggi, nuvole, città, mari e deserti.

Alla corte dei Medici, è la pietra paesina (un fango fossilizzato del Valdarno) a stimolare opere sorprendenti. Artisti come Filippo Napoletano e Stefano della Bella seguono le macchie naturali e le trasformano in racconti mitologici o religiosi, spesso inediti e oggi esposti per la prima volta.

Dalla pittura al lusso: il trionfo della materia

Quando l’occhio si innamora del supporto più che dell’immagine

Negli anni Venti del Seicento, il gusto per il prezioso prende il sopravvento: non è più la pittura a cercare la pietra, ma è la pietra stessa a diventare oggetto del desiderio.

Alabastro, ametista, lapislazzulo, agata si impongono come materiali decorativi. L’arte si trasforma: pittori, scalpellini e orafi collaborano per realizzare reliquiari, cornici, tabernacoli, in cui l’elemento pittorico è integrato nella raffinatezza dell’oggetto.

La mostra documenta questa fase con oggetti straordinari, veri protagonisti del barocco, in cui la superficie riflette la luce, il gesto e il pensiero di un’epoca.

Le litoteche e i libri delle pietre

Come gli antichi catalogavano le immagini nelle venature della materia

Una sezione speciale è dedicata alle litoteche, le raccolte di pietre e minerali, reali o dipinte, usate dagli artisti per studiare le forme nascoste nella natura.

Accanto ad esse, preziosi manoscritti e volumi d’epoca, in cui si descrivono le somiglianze pareidolitiche tra le venature delle pietre e le forme note – come accade quando si osservano le nuvole.

Una testimonianza straordinaria del rapporto tra immaginazione e osservazione, cuore stesso della pittura su pietra.

Stefano della Bella, Dedalo e Icaro, olio su pietra paesina, 18 x 38 cm, Collezione privata

Il patrimonio nascosto della Carrara

Opere restaurate per l’occasione e per la prima volta visibili

La mostra è anche un’occasione per valorizzare il patrimonio interno dell’Accademia Carrara, che possiede importanti opere su pietra normalmente non esposte. Alcune di esse sono state restaurate appositamente per l’occasione, offrendo ai visitatori uno sguardo nuovo su una collezione silenziosa ma significativa.

Un’arte riscoperta che parla ancora oggi

Tra tempo, materia e luce: la pittura su pietra torna a emozionare

“Arte e Natura” è molto più di una mostra tematica. È una riscoperta profonda di un linguaggio artistico che ha saputo unire immaginazione, scienza e sfida tecnica.

È un racconto di artisti che hanno saputo ascoltare le pietre, leggere le loro forme, trasformare imperfezioni in figure, riflessi in narrazione.

Un viaggio nella bellezza dell’ambiguo e del durevole, dove la luce gioca sulla materia e il gesto dell’uomo si fonde con quello della natura.

Informazioni utili

Mostra: Arte e Natura. Pittura su pietra tra Cinque e Seicento

Dove: Accademia Carrara, Bergamo

Quando: 10 ottobre 2025 – 6 gennaio 2026

A cura di: Patrizia Cavazzini, con Maria Luisa Pacelli

Orari e biglietti: www.lacarrara.it