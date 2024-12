“Cosa sono? Lingue e unghie d’oro delle mummie?” Straordinaria scoperta ora in un pozzo funerario. Affreschi, statuette, sarcofagi. Le immagini dei ritrovamenti e le spiegazioni degli archeologi

La missione archeologica congiunta tra l’Università di Barcellona e l’Istituto del Medio Oriente Antico, in collaborazione con il Consiglio Supremo di Archeologia egiziano, ha portato alla luce straordinarie testimonianze antiche nel sito archeologico di Al-Bahansa, situato nel governatorato di Minya, in Egitto. Gli scavi hanno rivelato una serie di tombe decorate con incisioni e ideogrammi colorati, oltre a reperti archeologici unici che arricchiscono la comprensione della storia e delle pratiche religiose della regione. Ne ha dato notizia ora il Ministero egiziano per le Antichità e il Turismo..

Al-Bahansa, conosciuta anche come El-Bahnasa, è una città nell’Egitto centrale, situata nel governatorato di Minya. Si trova a circa 190 km a sud-ovest del Cairo ed è nota per il suo importante sito archeologico corrispondente all’antica Ossirinco, una città fondata in epoca tolemaica.

Ossirinco era un centro amministrativo e culturale di rilievo durante il periodo greco-romano e bizantino, famoso per il rinvenimento di un’enorme quantità di papiri scritti in greco, latino e copto, manoscritti letterari, documenti amministrativi e religiosi, molti dei quali hanno fornito informazioni cruciali sulla vita quotidiana e sulla cultura dell’antichità.

Resti umani e oggetti straordinari

Tra i ritrovamenti più significativi della nuova missione vi sono mummie, scheletri e bare, insieme a 13 lingue – Una, nella foto qui sopra – e unghie racchiuse in foglie d’oro. Decorazioni che dovevano rendere soavi le parole e i gesti del defunto di fronte alle divinità, nel momento dell’approdo all’Aldilà.

Il Dr. Mohammed Ismail Khaled, segretario generale del Consiglio Supremo di Archeologia, ha sottolineato l’importanza di queste scoperte: “Gli scavi – ha detto – hanno rivelato una serie di tombe decorate con incisioni e testi policromi, oltre a reperti archeologici unici che arricchiscono la comprensione della storia e delle pratiche religiose della regione”.

Resti umani e oggetti straordinari

Tesori nelle tombe e dettagli sorprendenti

Secondo il Dr. Hassan Ibrahim Amer, professore presso l’Università del Cairo e direttore degli scavi, una delle tombe scoperte ha rivelato dettagli straordinari. Al suo interno sono stati trovati due lacerti cardiaci appartenenti a una mummia e 29 amuleti, tra cui pilastri di Djed, simboli di stabilità nella tradizione egizia, e raffigurazioni di divinità come Horus, Jahouti e Iside. Questi idoli sono stati anche rappresentati in combinazioni inedite.

La dottoressa Ester Ponce Milado, capo della missione dal lato spagnolo, ha dichiarato che una delle scoperte più rilevanti è un pozzo di sepoltura rettangolare in pietra. Questo conduce a una tomba con una sala principale che si dirama in tre camere funerarie, contenenti decine di mummie disposte fianco a fianco. “Questo tipo di disposizione suggerisce che le camere fungevano da cimiteri di massa” ha spiegato.

Un secondo pozzo di sepoltura, situato nelle vicinanze, conduce a tre camere decorate. Una di queste è particolarmente notevole: le pareti presentano disegni e iscrizioni colorate raffiguranti il proprietario della tomba, identificato come “One Ner”, e la sua famiglia in presenza di divinità come Anubi, Osiride, Atum, Horus e Jahouti. Il soffitto è decorato con un dipinto della dea Nut, rappresentata in bianco su sfondo blu, circondata da stelle e vasi sacri raffiguranti altre divinità come Khepri, Shara e Atum.

L’oro e la simbologia divina

Particolare attenzione ha attirato la presenza di uno strato sottilissimo di oro lucidato, applicato sui volti delle mummie e delle raffigurazioni delle divinità, tra cui Anubi, Osiride, Iside e Fetis. Questo dettaglio suggerisce l’importanza rituale e simbolica delle sepolture, sottolineando l’alto livello artistico e culturale dell’epoca.

Bare e altri reperti

All’interno di una delle camere decorate, la missione ha trovato quattro bare in calcare, un ulteriore elemento che arricchisce il contesto funerario e religioso di Al-Bahansa.

Scoperte precedenti e continuità del lavoro

Il Dr. Maite Maskort, capo della missione, ha ricordato che già durante la scorsa stagione di scavi la missione aveva individuato tombe risalenti all’epoca saitica, greca e romana, oltre alla Chiesa della Basilica Romana e al Tempio di Osirion. “Queste scoperte confermano il valore unico del sito di Al-Bahansa, e il nostro lavoro continuerà per svelare ulteriori segreti di questa straordinaria area archeologica,” ha affermato.

Un patrimonio da preservare

Il sito archeologico di Al-Bahansa si conferma come una delle aree più ricche di testimonianze storiche in Egitto, capace di offrire nuove prospettive sulla storia e le pratiche religiose delle diverse epoche. Le scoperte più recenti non solo ampliano la conoscenza accademica, ma sottolineano anche l’importanza della conservazione e dello studio continuo di questo patrimonio straordinario. La missione congiunta si prepara a proseguire gli scavi, con la speranza di scoprire nuovi tesori e comprendere sempre più a fondo il contesto storico e culturale della regione.-Bahansa, un risultato che rappresenta una pietra miliare per la comprensione storica del sito.”

Tra i reperti più notevoli figura una medaglia d’oro risalente all’era baltica e una collezione di testi e rappresentazioni paesaggistiche che gettano nuova luce sulle pratiche religiose di quell’epoca. Alcuni di questi elementi appaiono per la prima volta in quest’area archeologica.

Tesori nelle tombe e dettagli sorprendenti

Secondo il Dr. Hassan Ibrahim Amer, professore presso l’Università del Cairo e direttore degli scavi, una delle tombe scoperte ha rivelato dettagli straordinari. Al suo interno sono stati trovati due nuclei cardiaci appartenenti a una mummia e 29 amuleti, tra cui pilastri di Djed, simboli di stabilità nella tradizione egizia, e raffigurazioni di divinità come Horus, Jahouti e Iside. Questi idoli sono stati anche rappresentati in combinazioni inedite.

La dottoressa Ester Ponce Milado, capo della missione dal lato spagnolo, ha dichiarato che una delle scoperte più rilevanti è un pozzo di sepoltura rettangolare in pietra. Questo conduce a una tomba con una sala principale che si dirama in tre camere funerarie, contenenti decine di mummie disposte fianco a fianco. “Questo tipo di disposizione suggerisce che le camere fungevano da cimiteri di massa durante l’epoca baltica,” ha spiegato.

Un secondo pozzo di sepoltura, situato nelle vicinanze, conduce a tre camere decorate. Una di queste è particolarmente notevole: le pareti presentano disegni e iscrizioni colorate raffiguranti il proprietario della tomba, identificato come “One Ner”, e la sua famiglia in presenza di divinità come Anubi, Osiride, Atum, Horus e Jahouti. Il soffitto è decorato con un dipinto della dea Nut, rappresentata in bianco su sfondo blu, circondata da stelle e vasi sacri raffiguranti altre divinità come Khepri, Shara e Atum.

L’oro e la simbologia divina

Particolare attenzione ha attirato la presenza di uno strato sottilissimo di oro lucidato, applicato sui volti delle mummie e delle raffigurazioni delle divinità, tra cui Anubi, Osiride, Iside e Fetis. Questo dettaglio suggerisce l’importanza rituale e simbolica delle sepolture, sottolineando l’alto livello artistico e culturale dell’epoca.

Bare e altri reperti

All’interno di una delle camere decorate, la missione ha trovato quattro bare in calcare, un ulteriore elemento che arricchisce il contesto funerario e religioso di Al-Bahansa.

Scoperte precedenti e continuità del lavoro

Il Dr. Maite Maskort, capo della missione, ha ricordato che già durante la scorsa stagione di scavi la missione aveva individuato tombe risalenti all’epoca saitica, greca e romana, oltre alla Chiesa della Basilica Romana e al Tempio di Osirion. “Queste scoperte confermano il valore unico del sito di Al-Bahansa, e il nostro lavoro continuerà per svelare ulteriori segreti di questa straordinaria area archeologica,” ha affermato.

Un patrimonio da preservare

Il sito archeologico di Al-Bahansa si conferma come una delle aree più ricche di testimonianze storiche in Egitto, capace di offrire nuove prospettive sulla storia e le pratiche religiose delle diverse epoche. Le scoperte più recenti non solo ampliano la conoscenza accademica, ma sottolineano anche l’importanza della conservazione e dello studio continuo di questo patrimonio straordinario. La missione congiunta si prepara a proseguire gli scavi, con la speranza di scoprire nuovi tesori e comprendere sempre più a fondo il contesto storico e culturale della regione.