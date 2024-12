“Cosa sono quelle?” Scavo e sconcerto in autostrada. Nel terreno due case di 1500 anni fa con centinaia di armi. Sono i resti di chi si “mangiò” i nemici? Rispondono gli archeologi

Gli operai si sono imbattuti in una singolare struttura, scavando. Tra le pietre di vecchi edifici, hanno notato armi piegate, pezzi di ferro, grossi anelli. Sono arrivati gli archeologi che hanno scoperto anche punte di lancia e una cotta, una maglia di ferro utilizzata come protezione durante i combattimenti. Ma che funzione avevano i due edifici? Perché uno fu distrutto quando l’altro fu costruito? E quelle armi, così numerose, potevano essere il trofeo di morte e vittoria sul nemico, quasi i segni di un rito da antropofagi? Tutto lascerebbe pensare che ciò che è stato spezzato non fosse per rendere eterno e insostituibile il rapporto di un uomo con la propria arma – come avviene in certe sepolture – ma un simbolo di disattivazione di potere del vincitore sul vinto, attraverso il quale la potenza, attraverso la rottura dell’arma o dell’insegna, si trasferisce da un individuo all’altro, che lo introietta a livello di antropofagia simbolica.

L’Età del Ferro scandinava (500 a.C.–800 d.C.) continua a rivelarsi un periodo di complessità sociale, tecnologica e rituale straordinarie. Una recente scoperta archeologica a Løsning Søndermark, vicino a Hedensted in Danimarca, ha portato alla luce, appunto, uno dei depositi di armi sacrificali meglio conservati mai rinvenuti nel Nord Europa. Oltre cento armi, una rara cotta di maglia, e simboli di potere come anelli da collo in bronzo sono emersi durante gli scavi condotti dai Musei di Vejle in collaborazione con la Direzione Stradale Danese.

Questo ritrovamento offre una nuova prospettiva sul ruolo dell’élite guerriera, i rituali sacrificali e le connessioni tra il mondo nordico e il resto dell’Europa durante l’Età del Ferro.

Un sito unico nel suo genere: Løsning Søndermark

Situato lungo il percorso dell’autostrada E45, il sito di Løsning Søndermark è stato scoperto durante i lavori di ampliamento a tre corsie. I primi rilievi preliminari, effettuati nel 2023, avevano già segnalato la presenza di reperti metallici significativi, come punte di lancia, che lasciavano presagire la scoperta di un insediamento importante.

Gli scavi successivi hanno superato ogni aspettativa: armi sufficienti per un piccolo esercito sono state trovate in due distinte strutture abitative, accompagnate da una cotta di maglia unica nel suo genere, mai prima rinvenuta in connessione con un insediamento.

Il contesto storico: l’Età del Ferro scandinava

Tra il I e il V secolo d.C., la Scandinavia meridionale era caratterizzata da insediamenti stabili e gerarchizzati, dominati da un’élite guerriera in grado di mobilitare risorse e uomini per la guerra e la politica. Durante questo periodo, le interazioni con il mondo romano influenzarono profondamente le società locali, introducendo nuovi oggetti di prestigio e modelli di organizzazione sociale.

Le armi e gli oggetti rinvenuti a Løsning Søndermark testimoniano non solo le connessioni culturali e commerciali con l’Impero Romano, ma anche l’esistenza di pratiche rituali complesse che riflettevano il legame tra potere terreno e forze divine.

La scoperta: armi, armature e simboli del potere

Le due tensostrutture collocate sopra lo scavo. Attorno ad esso è visibile un terreno unto bruno-rossiccio che indica la permanenza di gruppi umani

Dardi e punte dell'”arsenale” votivo

Un arsenale per un piccolo esercito

Gli archeologi hanno rinvenuto oltre cento armi, tra cui lance, spade e punte di lancia, distribuite in due strutture. La disposizione delle armi suggerisce un uso rituale:

Deposito di demolizione : In una delle case, le armi sono state deposte nelle buche lasciate dai pilastri portanti rimossi, un atto che potrebbe simboleggiare il fine vita della struttura o un’offerta di consacrazione.

: In una delle case, le armi sono state deposte nelle buche lasciate dai pilastri portanti rimossi, un atto che potrebbe simboleggiare il fine vita della struttura o un’offerta di consacrazione. Deposito di costruzione: Nella seconda casa, le armi erano ammassate attorno ai pilastri portanti, indicando un rito di fondazione volto a garantire protezione divina alla nuova struttura.

Che può significare questo linguaggio simbolico? Un nuovo capo si sostituì al precedente, sottraendo a quell’edificio trofei rituali di guerra per trasferirli in una nuova casa? Fu una sorta di passaggio violento? Fu la vittoria di una fazione su un’altra?

La cotta di maglia: simbolo di potere e abilità tecnica

La cotta. La maglia di ferro è ben visibile, nonostante ancora parzialmente coperta dal terreno

Tra i ritrovamenti più significativi vi è una cotta di maglia in ferro, eccezionalmente ben conservata. Questa armatura, riservata all’élite guerriera, richiedeva una maestria artigianale straordinaria e accesso a risorse significative.

La cotta è stata rimossa come un blocco unico insieme al terreno circostante, permettendo agli esperti di condurre analisi dettagliate in laboratorio. Ogni anello, intrecciato e fissato individualmente, riflette l’impegno necessario per realizzare un oggetto tanto complesso.

Gli anelli del giuramento: simboli di autorità

Due anelli da collo in bronzo rinvenuti nel sito sono strettamente legati ai simboli di potere dell’Età del Ferro nordica. Raffigurati su bratteate d’oro come quelle del tesoro di Vindelev – la lamina d’oro che vediamo poco più sotto – , questi oggetti rappresentano il legame tra i capi guerrieri e le forze divine.

Gli archeologi ritengono che tali anelli, insieme alla cotta di maglia e alle armi, fossero parte dell’equipaggiamento personale di un capo, offerto alle divinità per celebrare una vittoria o consolidare il proprio potere. Ma potrebbe anche costituire un trofeo, come la vittoria di un capo su un altro, di una fazione della stessa tribù su un’altra.

Rituali sacrificali: armi come offerte divine

L’uso rituale delle armi è ben documentato nella Scandinavia dell’Età del Ferro. Tuttavia, i depositi di Løsning Søndermark sono un caso unico per il contesto abitativo. Gli studiosi ipotizzano che queste offerte rappresentino:

Ringraziamento per una vittoria militare : Simili ai grandi sacrifici di bottino di guerra come quelli di Illerup Ådal.

: Simili ai grandi sacrifici di bottino di guerra come quelli di Illerup Ådal. Protezione divina: Durante la costruzione di nuove strutture, le offerte servivano a invocare la protezione delle divinità.

La quantità e la qualità delle armi indicano che l’insediamento era la residenza di un capo locale, in grado di accumulare risorse militari significative e di partecipare a conflitti regionali. E’ probabile che le armi deformate siano invece trofei di guerra.

Tecnologia e influenze romane

I reperti di Løsning Søndermark riflettono un’interazione profonda tra il mondo nordico e l’Impero Romano. L’abilità necessaria per produrre una cotta di maglia e le somiglianze tra gli anelli del giuramento e i medaglioni romani evidenziano un processo di scambio culturale e l’adozione di simboli di potere romani da parte delle élite nordiche.

Il futuro della ricerca: domande aperte

Le analisi in corso potrebbero chiarire se le armi e gli oggetti rinvenuti fossero di produzione locale o bottino di guerra. Inoltre, ulteriori studi potrebbero svelare dettagli sulle pratiche rituali e sull’organizzazione sociale dell’insediamento.

Conclusione: una scoperta che ridefinisce la storia nordica

Løsning Søndermark si colloca tra le scoperte più importanti dell’Età del Ferro in Scandinavia, offrendo una finestra unica su un mondo di guerrieri, capi e rituali che intrecciavano potere terreno e divino. Questa straordinaria scoperta non solo arricchisce la comprensione della società nordica, ma contribuisce anche a collocarla in un contesto europeo più ampio.

Con il proseguimento degli scavi e delle analisi, il sito promette di fornire ulteriori rivelazioni su un periodo cruciale della storia umana, in cui il ferro non era solo un materiale, ma un simbolo di forza e potere.