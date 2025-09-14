Cosa vuol dire quando le formiche entrano in crisi? Un nuovo studio svela che sta succedendo, soprattutto sulle isole. Si avvicina l’apocalisse degli insetti? E che avverrà all’uomo in questo scenario?

Uno studio su Science denuncia l’“apocalisse degli insetti” nelle comunità insulari

Le isole, come i fragili canarini nelle miniere, sembrano anticipare i segni di un collasso ecologico globale. Un team internazionale guidato dall’Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) ha pubblicato ora sulla rivista Science uno studio che ricostruisce, grazie alle tecniche più avanzate della genomica, la storia evolutiva e demografica delle formiche delle Fiji. Il risultato è allarmante: il 79% delle specie endemiche mostra segni di declino, mentre le specie introdotte dall’uomo prosperano in modo esponenziale.

Una piccola selezione delle specie incontrate dal team alle Fiji. A) Acropyga sp. FJ02 (endemico) portatore di cocciniglia. B) Hypoponera eutrepta (endemica) portatrice di larve. C) Tetramorium lanuginosum (introdotto). D) Colobopsis dentata (endemico). E) Odontomachus simillimus (nativo del Pacifico). F) Colobopsis polynesica (endemica). @ Credito fotografico Eli Sarnat



L’importanza degli insetti per gli ecosistemi

Impiantatori invisibili di vita

Dall’impollinazione dei fiori al riciclo della materia organica, dal mantenimento dei cicli dei nutrienti alla regolazione delle catene alimentari, gli insetti sono le vere fondamenta del funzionamento della biosfera. Negli ultimi anni, però, i ricercatori hanno osservato drastici cali di popolazione, tanto da coniare il termine “apocalisse degli insetti”. La difficoltà maggiore sta nel misurare queste tendenze su scale temporali lunghe: monitoraggi sistematici esistono solo per pochi gruppi e in poche aree del pianeta.

Uno sguardo alle isole Fiji

Un laboratorio naturale di biodiversità

Le isole sono ambienti chiusi, isolati, nei quali le specie evolvono adattamenti particolari ma al tempo stesso fragili. Per questo motivo, gli ecosistemi insulari sono tra i più vulnerabili agli squilibri introdotti dall’uomo. Gli studiosi guidati da Evan Economo (OIST e University of Maryland) e da Cong Liu, primo autore dell’articolo, hanno scelto l’arcipelago delle Fiji come caso di studio: un sistema relativamente piccolo, ma ricco di specie endemiche e con una lunga storia di colonizzazioni naturali e antropiche.

Museo come scrigno genetico

La rivoluzione della “museumomica”

Poiché non esistono dati di monitoraggio sistematico delle formiche nel corso dei secoli, i ricercatori hanno adottato un approccio innovativo: hanno sequenziato frammenti di DNA estratti da migliaia di esemplari conservati nelle collezioni museali. Nonostante la degradazione genetica, le moderne tecniche di “museumomics” consentono di ricostruire relazioni filogenetiche e traiettorie demografiche. In questo modo, sono stati identificati 65 eventi distinti di colonizzazione: alcuni risalenti a milioni di anni fa, altri strettamente legati all’espansione dei commerci globali e all’arrivo degli europei nel Pacifico.

Declino degli endemismi, esplosione delle specie introdotte

L’impatto della presenza umana

I dati genetici raccontano una storia chiara: le popolazioni delle specie endemiche cominciano a contrarsi già in coincidenza con l’arrivo dei primi gruppi umani sulle isole, ma il crollo più evidente si registra negli ultimi secoli. Colonizzazione europea, intensificazione dei traffici commerciali e agricoltura moderna hanno accelerato il fenomeno. Parallelamente, formiche introdotte dall’uomo – spesso invasive – mostrano una crescita esplosiva. La sproporzione tra declino degli endemismi e successo delle specie aliene mette in evidenza un rischio elevatissimo di estinzioni locali.

L’isola come avamposto del futuro

Un campanello d’allarme globale

“Le isole – spiega Liu – sono come un canarino in miniera: avvertono per prime degli effetti delle pressioni umane sugli ecosistemi”. Non è un caso che la maggior parte delle estinzioni registrate negli ultimi secoli riguardi specie insulari. Lo studio delle Fiji, quindi, diventa un osservatorio privilegiato non solo per l’area pacifica, ma per comprendere il destino degli insetti a livello globale.

Il valore delle collezioni e il futuro della ricerca

Scrigni di memoria biologica

Lo studio, che porta la firma anche di Alexander Mikheyev (Australian National University), mette in rilievo il ruolo cruciale delle collezioni naturalistiche. Quei cassetti pieni di piccoli insetti spilliati, spesso ignorati dal grande pubblico, diventano oggi un archivio insostituibile per leggere la storia della biodiversità e progettare strategie di conservazione. Parallelamente, nuove ricerche vengono avviate per monitorare in tempo reale la biodiversità di Okinawa, attraverso metodi acustici e sistemi di trappolaggio integrati nella rete OKEON (Okinawa Environmental Observation Network).

Una responsabilità collettiva

Gli scienziati avvertono: senza insetti, gli ecosistemi collassano

“Gli insetti sono essenziali per il pianeta – ricorda il professor Economo –. Come scienziati dobbiamo fornire dati e strumenti per proteggerli, garantendo così la resilienza degli ecosistemi”. Il declino delle formiche delle Fiji non è solo una questione locale: rappresenta l’ennesimo segnale di un problema planetario. Un mondo con meno insetti significa meno impollinazione, meno fertilità dei suoli, meno equilibrio nelle catene alimentari. In altre parole: meno futuro.

Fonte: Okinawa Institute of Science and Technology (OIST), pubblicazione su Science, DOI: 10.1126/science.ads3004.