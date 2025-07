Cos’è? 3000 anni. Scoperta emozionante a Bolsena: emerge una “Età del Legno”? Straordinari e misteriosi reperti lignei riscrivono la storia. Cosa ci stanno svelando davvero?

Un soffio di legno antico, sopravvissuto all’oblio dei secoli.

È quello che si alza dal cuore degli scavi in corso presso il sito del Gran Carro di Bolsena, dove la terra – come per incanto – sta restituendo oggetti in legno databili a tremila anni fa. Materiali fragilissimi, che normalmente non si conservano, ma che qui si sono conservati inaspettatamente grazie a speciali condizioni di umidità.

E la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Etruria meridionale lancia ora un’ipotesi suggestiva e rivoluzionaria: oltre all’Età del Bronzo e all’Età del Ferro, l’archeologia potrebbe dover riconoscere una nuova fase storica, tutta da esplorare: l’Età del Legno.

L’archeologia entra in una nuova stagione

Il profumo del legno restituito dalla terra e il mistero di oggetti senza nome

I reperti lignei – scuri, curvi, spezzati dal tempo ma ancora potenti nella loro forma – sembrano moltiplicarsi a ogni giorno di scavo. Alcuni di essi sfuggono a qualsiasi tentativo di interpretazione: oggetti che mai avremmo pensato potessero sopravvivere per tre millenni, e di cui spesso non conosciamo neppure la funzione originaria.

Tra questi, uno ha colpito in particolare l’attenzione degli archeologi: potrebbe trattarsi del manico di una spada da tessitura, una sorta di lama rituale o strumento artigianale legato al mondo femminile, alla cura della stoffa, al gesto quotidiano del vivere.

La strana spada-chiave trovata ora sul fondale, accamto a ceramiche, ad altri utensili e a resti animali @ Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale



Ma molti altri oggetti restano inafferrabili, muti, come relitti di un linguaggio perduto, che solo il tempo e la pazienza sapranno forse decifrare.

Un mondo di gesti e mani, immerso nel silenzio

Una comunità di 3000 anni fa rivive grazie al più effimero dei materiali

Il legno – materia calda, tenera, corruttibile – riporta alla luce non solo utensili, ma anche una cultura fatta di tatto, di artigianato, di economia pratica e spirituale, di memoria del corpo. In esso non vi è la monumentalità del bronzo né la durezza del ferro, ma una tenerezza che parla di case, di mani, di vita quotidiana.

E proprio questa quotidianità, questa dimensione sommessa e umana, sta emergendo con forza dagli scavi.

Una rivoluzione silenziosa: l’Età del Legno

Un’epoca mai nominata, eppure decisiva. La vita materiale prima del metallo

Se confermata, l’ipotesi della “Età del Legno” potrebbe trasformarsi in una nuova chiave interpretativa dell’antichità europea, in particolare di quella preromana. Un’epoca fatta di utensili lignei, strutture abitative e oggetti rituali che non si erano mai conservati in precedenza e che, ora, ci parlano come testimoni appena risvegliati.

Non più solo metalli e ceramiche: ma anche bastoni, manici, intelaiature, oggetti tecnici, sacri, domestici. Il legno come memoria viva e tenera della nostra umanità arcaica.

Il mistero continua: cosa ci nasconde ancora il Gran Carro?

In arrivo nuovi aggiornamenti: le sorprese non sono finite

La Soprintendenza promette nuovi aggiornamenti e nuove immagini. Ogni giorno, nei livelli più profondi dello scavo, emergono dettagli che modificano le nostre certezze. Alcuni oggetti sembrano usciti da un sogno o da un mondo parallelo: il passato remoto si sta mostrando in una luce inedita, fatta di fibre vegetali, curve dolci e gesti dimenticati.

Per la prima volta, possiamo quasi toccare la vita di una comunità che abitava la zona di Bolsena tremila anni fa. Un mondo che aveva ancora il sapore del bosco, il profumo resinoso delle querce, la dolcezza resistente dell’olmo.

Nell’immagine: possibile manico ligneo di una spada da tessitura.

Ma molti altri oggetti restano ancora senza nome…