“Cos’è questa cosa di cuoio?”. Nuova scoperta romana degli archeologi ai piedi del Vallo di Adriano

Un reperto che suscita grande curiosità è stato trovato nelle ore scorse nello strato archeologico anaerobico del Vallo di Adriano, non lontano dal forte di Vindolanda. L’oggetto era coperto dalla torba e per questo si è conservato per circa 1800 anni.

Il calzare di cuoio è di notevoli dimensioni.

Fu presumibilmente scartato da un legionario o da un operaio impegnato nei restauri e nella manutenzione dell’opera difensiva romana, che proteggeva la Britannia dalle bellicose popolazioni del Nord, lunga più di cento chilometri e dotata di numerosi forti e torri, interconnessi dal muro sul quale si poteva camminare e tener d’occhio palmo per palmo, il confine.

La calzatura, che deve ancora essere lavata – e che forse comunicherà dati maggiori – si è conservata grazie al terreno torboso.

La torba – che contiene sostanze antibatteriche – e la mancanza d’aria hanno evitato al calzare fenomeni putrefattivi. Gli archeologi hanno trovato resti di altre scarpe, nei giorni scorsi. Evidentemente i rifiuti venivano gettati in una buca e sepolti.

La mancanza della parte superiore del calzare potrebbe essere stata causata da una rottura del cuoio della scarpa stessa, durante il suo utilizzo. Spezzati i lacci, a causa dell’usura, essa diventò inservibile e fu scartata.

Non lontano dal luogo del ritrovamento, durante questa stessa campagna di scavo, gli archeologi inglesi e i volontari, hanno trovato resti di cremazione umana probabilmente riferibili alla manodopera impegnata in attività di servizio e di supporto alla manutenzione del muro.

E’ stata la mancanza di depositi votivi e la sommarietà delle sepolture a indurre a pensare che, al di qua del vallo, quindi in una zona protetta, fossero stati sepolti i resti cremati di persone che godevano di pochi diritti e di scarsa considerazione. Era di un militare o di un robusto operaio che lavorava in questo tratto dell’enorme cinta la scarpa trovata ora, durante gli scavi?



Nel museo del forte romano di Vindolanda, sono conservate numerose scarpe trovate soprattutto nell’area del forte stesso. Incuriosiscono, in particolare eleganti scarpe da donna – perfettamente conservate, comq uesta, qui sotto, nella fotografia – e da bambino.

Nel forte esisteva anche la presenza di famiglie, molto spesso quelle degli alti ufficiali. Una di queste donne ricevette un “biglietto di auguri” dalla sorella, scritto su una tavoletta di legno. Le parole si sono conservate grazie al terreno anaerobico e a un inchiostro che conteneva una sorta di vernicetta protettiva.