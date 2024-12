“Cos’è questa cosa?”. Sorpresa nello scavo romano. E’ di 2000 anni fa. A cosa serviva? Che figure recava? In che settori veniva utilizzato? Rispondono gli archeologi

Se lo sono girato tra le mani, dopo averlo trovato nel terreno e averlo sommariamente pulito. No, non è un simbolino di una tombola. La chiave del piccolo “mistero” risiede in un numero pubblicato sul verso, con caratteri romani.

La recente scoperta di un raro gettone di terracotta – sì, è proprio questo l’oggetto misterioso -per l’accesso a un anfiteatro romano a Prusias ad Hypium, nell’odierna Turchia, ha riportato l’attenzione su un aspetto affascinante della vita quotidiana nell’antica Roma: i sistemi di accesso e gestione degli spettacoli pubblici. Questo piccolo reperto, decorato con motivi floreali e dotato di un numero di fila inciso sul retro, offre una finestra sul modo in cui i romani organizzavano e vivevano le loro esperienze collettive nei luoghi dello svago.

Un sistema organizzato per l’intrattenimento

Gli anfiteatri erano luoghi centrali nella vita pubblica romana, ospitando spettacoli che andavano dai combattimenti tra gladiatori alle cacce di animali esotici, fino a drammatizzazioni mitologiche. A seconda della tipologia di spettacolo e della città, l’ingresso poteva essere gratuito o a pagamento. Spesso i giochi gladiatori, sponsorizzati da esponenti politici locali, erano gratuiti come mezzo per guadagnare consenso popolare. In altri casi, come per particolari rappresentazioni teatrali o gare atletiche, era previsto un contributo economico, regolato tramite tesserae come quella scoperta di recente.

Questi gettoni non avevano solo la funzione di biglietti, ma spesso specificavano il posto a sedere, che rispecchiava rigorosamente la stratificazione sociale dell’epoca. I cittadini più influenti occupavano le prime file, mentre le donne e i ceti più bassi erano relegati nelle gradinate superiori. Il numero inciso sul retro del gettone trovato a Prusias ad Hypium ne è una testimonianza eloquente.

I gettoni per altre funzioni: dai bordelli alle terme

La versatilità dei gettoni romani si riflette nella loro diffusione in altri contesti. I “spintriae,” ad esempio, erano gettoni in bronzo o altri materiali, spesso con rappresentazioni erotiche, utilizzati nei bordelli come una sorta di valuta o sistema di accesso. Questi piccoli oggetti, che evitavano la transazione diretta con monete ufficiali, sono un chiaro indicatore dell’organizzazione pratica e discreta delle case di piacere.

Un altro utilizzo dei gettoni era legato alle terme, luoghi altrettanto centrali nella quotidianità romana. Qui, i gettoni servivano per acquistare il diritto d’ingresso o per accedere a servizi specifici, come massaggi o l’uso di particolari bagni. Anche nelle attività ludiche, come i giochi da tavolo o le scommesse, i gettoni erano una presenza comune, fungendo da segnaposto o da valuta simbolica.

La scoperta di Prusias ad Hypium: significato storico e culturale

Il gettone scoperto a Prusias ad Hypium non è solo una curiosità archeologica, ma un prezioso strumento per comprendere il funzionamento sociale e culturale degli anfiteatri. La città, un tempo una fiorente colonia romana, era nota per le sue imponenti infrastrutture, tra cui teatri, templi e strade lastricate. L’anfiteatro, in particolare, rappresentava il fulcro della vita collettiva, un luogo dove la comunità si riuniva per condividere emozioni e tradizioni.

Il ritorno alla cultura identitaria

La valorizzazione di siti come Prusias ad Hypium, con i loro reperti unici, sottolinea l’importanza di preservare non solo i monumenti, ma anche i piccoli oggetti della quotidianità, che spesso raccontano storie più intime e immediate della vita nell’antichità. La scoperta di un semplice gettone di terracotta rivela non solo i dettagli di un’organizzazione logistica, ma anche i valori e i rituali che guidavano la società romana. È un monito per riflettere sulla nostra capacità di connetterci alle nostre radici culturali, mentre il mondo moderno rischia di perdere contatto con il senso del luogo e della comunità.

Questa scoperta dimostra come un piccolo oggetto, apparentemente insignificante, possa portare alla luce il cuore pulsante di una civiltà e dei suoi valori intramontabili. La memoria di un mondo antico, dove l’accesso alla cultura era regolato ma non precluso, rimane un potente strumento per immaginare e costruire nuove forme di appartenenza e condivisione.

qual è il numero inciso dietro il gettone?

Il numero inciso dietro un gettone o una medaglia è spesso utilizzato per scopi di identificazione, tracciabilità o autenticità. Potrebbe rappresentare un codice seriale, una data, o un simbolo distintivo legato all'ente o all'organizzazione che ha emesso l'oggetto.

Per rispondere con precisione, sarebbe utile conoscere di quale gettone si tratta e vedere una foto o una descrizione più dettagliata del numero inciso. Se il gettone è di interesse archeologico o storico, potrebbe essere legato a un contesto specifico, come una zecca antica, un sistema di token commerciali, o un elemento commemorativo. Se hai ulteriori dettagli, fammi sapere!

il gettone trovato in turchia, di cui stai parlando

Il gettone ritrovato in Turchia non riguarda specificamente un elemento monetario ma è legato a una recente scoperta nell'anfiteatro di Pergamo. Si tratta di iscrizioni su sedili in pietra, che riservavano posti VIP ai membri dell'élite locale e, in alcuni casi, a persone provenienti dall'Italia. I nomi incisi sono in greco ma traslitterati dal latino, evidenziando l'interazione culturale tra Roma e Pergamo. Tra le iscrizioni già decifrate, il nome "Lucius" è particolarmente significativo.

L'anfiteatro, capace di ospitare fino a 50.000 spettatori, era utilizzato per spettacoli gladiatori, esecuzioni pubbliche e persino battaglie navali grazie alla sua posizione su un corso d'acqua. Questa struttura, realizzata per competere con il Colosseo e altri anfiteatri di Ephesus e Smyrna, è parte di un progetto di ricerca archeologica iniziato nel 2018.

Gli archeologi stanno ancora decifrando molte delle iscrizioni ritrovate, ma la scoperta offre una rara testimonianza sulla stratificazione sociale e sul prestigio legato ai luoghi d'intrattenimento nell'antichità. Alcuni dei sedili sono già esposti al pubblico presso la Basilica Rossa di Bergama, mentre altre scoperte verranno mostrate al Museo di Pergamo a Izmir

il gettone trovato a Prusias ad Hypium. Hai scritto che dietro ha un numero. Quale?

Il gettone di argilla scoperto a Prusias ad Hypium, risalente all'epoca romana, presenta un'incisione che raffigura un tirso (bastone simbolico legato a Dioniso) sulla parte anteriore, mentre il retro reca il numero 45, probabilmente indicante un posto a sedere nel teatro antico. Questo reperto è interpretato come un "biglietto" teatrale e fornisce importanti dettagli sulla vita culturale del periodo romano nella regione