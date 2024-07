Cos’è questo strano oggetto romano trovato lunedì in un campo. Rispondono gli archeologi

Un singolare oggetto romano di bronzo è stato trovato in un campo lunedì e denunciato ieri alle autorità. La lunghezza è di 28,5 millimetri. Il diametro, riferito alla coppa, è di 6,5 millimetri. Lo spessore dello stelo è di 1,8 mm. Il peso è di 0,97 grammi.

Il reperto, di dimensioni limitate, induce a pensare ad uno strumento utilizzato per la toilette. Siamo quindi nel campo “salute e bellezza”.

La paletta bronzea è stata trovata nelle campagne di Gainsborough, città mercato – 23mila abitanti – porto interno e parrocchia civile nel distretto di West Lindsey del Lincolnshire, in Inghilterra.

Secondo alcuni il reperto potrebbe essere uno strumento per la pulizia auricolare. Quindi un minuscolo utensile per l’igiene degli orecchi.

“Quel che ora sappiamo con certezza – dicono gli archeologi che hanno registrato il ritrovamento – è che siamo al cospetto di una piccola ciotola rotonda concavo-convessa all’estremità, di uno stelo sub-rettangolare corto e stretto . La ciotolina è leggermente svasata e arrotondata dall’usura. Le dimensioni potrebbero suggerire che si tratti di uno strumento in miniatura o di un set cosmetico. L’oggetto potrebbe essere incompleto. Datazione suggerita: romana, 43-410”.

Il cucchiaio bronzeo potrebbe aver perso parte del manico – risulta, infatti, una cesura nella parte superiore dello stesso – ma potrebbe essere stato utilizzato, originariamente, per recuperare profumo.

Il profumo era spesso inglobato e fissato in una sostanza cremosa simile a un unguento. Pertanto non poteva essere versato ma doveva essere recuperato con una palettina dall’unguentario, il contenitore stretto e lungo – che somiglia a una fiala o a una provetta – che viene spesso trovato dagli archeologi come parte dei corredi funerari. L’usura della parte tonda della paletta potrebbe essere stata provocata dal contatto con il vetro.

Le dimensioni molto minute potrebbero indurre a pensare che essa potesse essere una forma gioco-miniaturizzata per bambine, con la stessa funzione.



A fronte di reperti analoghi qualcuno, in passato, ha suggerito che alcune di queste palette potessero essere utilizzate anche in campo medico-farmaceutico per il dosaggio dei medicinali o delle sostanze attive. Le palette con il manico molto lungo potrebbero essere state utilizzate per interventi chirurgici di disostruzione.