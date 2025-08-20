Costruire un castello medievale nel XXI secolo: perché gli archeologi stanno alzando mura del Duecento nella foresta di Guédelon?

Un sogno che diventa esperimento: la più grande impresa di archeologia sperimentale al mondo svela i segreti dimenticati dei costruttori medievali.

Una fortezza che nasce oggi

Il Medioevo rivive tra cave e boschi della Borgogna

Nella foresta di Puisaye, a un centinaio di chilometri da Parigi, da oltre venticinque anni prende forma un paradosso: un castello medievale costruito con strumenti, materiali e tecniche del XIII secolo. È Guédelon, l’unico cantiere europeo dove la storia non viene solo studiata ma ricreata, giorno dopo giorno, pietra dopo pietra. Qui mastri muratori, carpentieri, fabbri e pittori lavorano fianco a fianco con archeologi, trasformando il cantiere in un laboratorio vivente di archeologia sperimentale.

La realizzazione di una finestra gotica del castello. © GUÉDELON

L’idea e la nascita del progetto

Un sogno partito da un rudere

Tutto ebbe inizio nel 1995, quando due studiosi, Nicolas Faucherre e Christian Corvisier, individuarono tracce di una fortificazione duecentesca sotto le fondamenta del castello di Saint-Fargeau. L’intuizione di ricostruire un castello “come allora” conquistò Michel Guyot, proprietario del sito, che acquistò una cava abbandonata a Treigny. Nel 1998 il cantiere di Guédelon aprì al pubblico: da allora oltre 300.000 visitatori l’anno assistono alla rinascita lenta e affascinante di una fortezza che non imita ma reinventa il Medioevo.

Vivere il lavoro dei costruttori

Archeologia come esperienza sensoriale

Qui non si usano gru moderne né cemento: i blocchi vengono sollevati da enormi ruote a gabbia, i pigmenti per le pitture si ricavano da minerali locali, le finestre si riempiono di tele cerate dipinte a mano, perché il vetro nel Duecento era un lusso da cattedrale. Ogni errore diventa scoperta: archi che crollano insegnano come si reggevano le volte, mulini difettosi svelano la logica delle macchine idrauliche medievali, tentativi falliti di infissi in pelle o lino restituiscono la fragilità quotidiana delle case del tempo.

Una comunità oltre le mura

Il castello come specchio della società medievale

Guédelon non è solo architettura: è anche la ricostruzione di un mondo. I pittori sperimentano colori ottenuti da piante e minerali, i falegnami assemblano tralicci di quercia fresca come si faceva per le grandi cattedrali, i fabbri forgiano chiodi e serrature con ferri battuti a mano. Attorno al cantiere sono sorti orti, stalle e un mulino ad acqua funzionante. Così il pubblico non vede un monumento “finito”, ma partecipa a un processo: un Medioevo vivo, fatto di rumori di scalpelli, di profumi di calce, di mani sporche di fuliggine.

Conoscenza che torna utile

Dai castelli al restauro di Notre Dame

Le intuizioni nate a Guédelon hanno superato i confini del cantiere. Dopo l’incendio del 2019 a Notre Dame di Parigi, proprio i carpentieri di Guédelon furono chiamati per ricostruire la grande capriata del tetto, grazie all’esperienza maturata lavorando su travi verdi di quercia abbattute e sagomate con asce medievali. L’esperimento è così diventato patrimonio reale della Francia.

Il senso di un castello che non finisce mai

Un cantiere che è ricerca senza fine

Il castello di Guédelon probabilmente non sarà mai completato. Eppure, proprio in questa sua natura “infinita” risiede il valore più grande: un laboratorio aperto dove ogni generazione di archeologi, artigiani e visitatori può interrogare il Medioevo con gli strumenti del passato. «Non ricostruiamo solo muri – dice Florian Renucci, maestro muratore e direttore del sito – ma facciamo parlare la pietra, riportiamo in vita gesti e saperi dimenticati».

Cosa sono i castelli medievali e come si distinguono dagli altri

I castelli medievali non vanno confusi con le fortezze di età romana o con i palazzi fortificati rinascimentali. Essi sorsero tra il IX e il XV secolo come risposta a un contesto di insicurezza diffusa, segnato dalle invasioni barbariche, dalle lotte tra signori locali e dalla frammentazione politica.

A differenza delle fortificazioni romane, che erano essenzialmente strutture militari pianificate dall’autorità centrale (come i castra legionari o le mura urbane), i castelli medievali nascevano spesso per iniziativa privata di un signore locale che voleva controllare un territorio e proteggerlo.

Le caratteristiche tipiche dei castelli medievali sono:

Posizione dominante : spesso su alture o colline, per garantire visibilità e difesa naturale.

: spesso su alture o colline, per garantire visibilità e difesa naturale. Cinta muraria e torri : spesse mura in pietra con torri di avvistamento e difesa.

: spesse mura in pietra con torri di avvistamento e difesa. Mastio o dongione : la torre principale, residenza del signore e ultimo rifugio in caso d’assedio.

: la torre principale, residenza del signore e ultimo rifugio in caso d’assedio. Funzione residenziale e amministrativa: il castello non era solo struttura militare, ma anche centro di potere locale, da cui il feudatario esercitava giustizia e raccoglieva tributi.

Con il Rinascimento, invece, i castelli persero la loro funzione primaria di difesa e si trasformarono in residenze signorili fortificate, più orientate al prestigio che alla guerra, adattandosi alle nuove tecniche militari e soprattutto all’uso delle armi da fuoco.