Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità

Trent’anni di emozioni nel cuore di Roma

La città in tasca spegne trenta candeline e trasforma ancora una volta il Parco degli Scipioni in un universo di cultura e divertimento. Dal 1° al 14 settembre 2025, il celebre evento dedicato a bambini, ragazzi e famiglie rinnova il suo storico impegno: offrire pomeriggi all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e con la regia di Arciragazzi Comitato di Roma ODV.

«La bellezza salverà il mondo» – amava ricordare nel suo manifesto fondativo Anna Maria Berardi, ideatrice della manifestazione – e proprio alla bellezza nelle sue forme più immediate e coinvolgenti è dedicato l’intero programma di questa XXX edizione.

Un festival tra creatività, gioco e scoperta

Protagonisti assoluti sono i piccoli visitatori, invitati a esplorare linguaggi universali come teatro, musica, cinema, letteratura, arti visive e nuove tecnologie attraverso laboratori interattivi e giochi innovativi. Ogni spazio del parco si fa officina di idee: dalla costruzione di auto riciclate ai laboratori di lingua inglese, dai percorsi d’arte contemporanea alle animazioni con marionette e burattini provenienti da tutto il mondo. Una proposta unica per imparare divertendosi, con operatori specializzati a guidare la scoperta.

Letture animate e spettacoli sotto le stelle

La parola prende vita ogni giorno grazie alle letture animate della Libreria Ponte Ponente e degli autori ospiti, capaci di emozionare con storie, fiabe senza tempo e libri illustrati. A seguire, il fitto programma di spettacoli accende la fantasia: teatro di figura, circo, clownerie, musica live e, al calare della sera, la magia del cinema all’aperto, con film d’animazione come “Spellbound – L’incantesimo”, “Inside Out 2” e “La Bicicletta di Bartali”, dedicati a un pubblico di giovanissimi ma pronti a coinvolgere l’intera famiglia.

Sostenibilità ed esperienza condivisa

Segno distintivo di questa edizione è la grande attenzione al tema della sostenibilità: giochi ed esperimenti con materiali di recupero, laboratori ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e attività pensate per educare alla tutela dell’ambiente. Domenica 7 settembre, il tradizionale “Recycled Car Race” coinvolgerà bambini e genitori in una emozionante corsa tra creatività e ecologia.

Un calendario ricco e gratuito

Ogni giornata si apre alle 17:00 con giochi e animazioni, prosegue con laboratori e letture, si accende con spettacoli sempre diversi e si chiude in bellezza tra musica e cinema. Si parte il 1° settembre con “The best of… Il Teatro dei Piedi” di Laura Kibel e si conclude il 14 con il concerto corale dei Cantering e la proiezione “La Bicicletta di Bartali”. Tutte le attività sono gratuite, per una festa davvero inclusiva e accessibile a tutti.

Un invito a crescere insieme

La città in tasca non è solo un evento, ma un appuntamento generazionale, dove i bambini diventano protagonisti accanto ai loro genitori: un modo unico di vivere la cultura, creando legami, ricordi e consapevolezze che accompagnano la crescita. Un’esperienza che si rinnova da trent’anni e che ogni settembre rende Roma più accogliente per le famiglie.

CALENDARIO IN BREVE

Lunedì 1 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Oh, Musa: Lettura ad alta voce (A cura de Il Semaforo Blu) – Dai 3 anni

– Oh, Musa: Lettura ad alta voce (A cura de Il Semaforo Blu) – Dai 3 anni 19:00 – The Best Of… Il Teatro dei Piedi (Laura Kibel) – Per tutti

– The Best Of… Il Teatro dei Piedi (Laura Kibel) – Per tutti 20:30 – Cineclub: Spellbound – L’incantesimo (Film d’animazione) – Per tutti

Martedì 2 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Una fila per ogni cosa (Presentazione libro con Vinicio Ongini) – Dai 3 anni

– Una fila per ogni cosa (Presentazione libro con Vinicio Ongini) – Dai 3 anni 19:00 – Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni

– Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni 20:30 – Cineclub: Il Robot Selvaggio (Film d’animazione) – Per tutti

Mercoledì 3 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni

– Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni 19:00 – Storie all’improvviso (Teatro Verde) – Dai 4 anni

– Storie all’improvviso (Teatro Verde) – Dai 4 anni 20:30 – Cineclub: Una barca in giardino (Film d’animazione) – Dai 7 anni

Giovedì 4 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Per sopravvivere a un’isola deserta (Presentazione libro con Lorenzo Coltellacci) – Dai 3 anni

– Per sopravvivere a un’isola deserta (Presentazione libro con Lorenzo Coltellacci) – Dai 3 anni 19:00 – All’improvviso (Teatrodelleapparizioni) – Dai 5 anni

– All’improvviso (Teatrodelleapparizioni) – Dai 5 anni 20:30 – Cineclub: Orion e il buio (Film d’animazione) – Dai 8 anni

Venerdì 5 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Pippi! Pippi! (Letture e quiz) – Dai 3 anni

– Pippi! Pippi! (Letture e quiz) – Dai 3 anni 19:00 – Circus Karakasciò (Karakasciò) – Per tutti

– Circus Karakasciò (Karakasciò) – Per tutti 21:00 – Bella e Bestia (Divisoperzero) – Dai 5 anni

Sabato 6 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Oh, Musa (Lettura ad alta voce) – Dai 3 anni

– Oh, Musa (Lettura ad alta voce) – Dai 3 anni 19:00 – Mago Ciba Show (Ciba De Oliva) – Per tutti

– Mago Ciba Show (Ciba De Oliva) – Per tutti 21:00 – Marco nel pianeta più pazzo che c’è (Carmentalia) – Dai 5 anni

Domenica 7 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni

– Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni 19:00 – Viaggio nella foresta (Clovis Nzouakeu) – Per tutti

– Viaggio nella foresta (Clovis Nzouakeu) – Per tutti 21:00 – Storie in soffitta (Teatro delle Marionette degli Accettella) – Dai 5 anni

Lunedì 8 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – C’è un sasso per te (Presentazione libro con Felicita Sala) – Dai 3 anni

– C’è un sasso per te (Presentazione libro con Felicita Sala) – Dai 3 anni 19:00 – La principessa Cincillà e la torta di compleanno (Schegge di Cotone) – Dai 4 anni

– La principessa Cincillà e la torta di compleanno (Schegge di Cotone) – Dai 4 anni 20:30 – Cineclub: Inside Out 2 (Film d’animazione) – Dai 6 anni

Martedì 9 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni

– Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni 19:00 – Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni

– Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni 20:30 – Cineclub: Flow – Un mondo da salvare (Film d’animazione) – Dai 7 anni

Mercoledì 10 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Silent Book Party (Lettura sotto gli alberi) – Dai 3 anni

– Silent Book Party (Lettura sotto gli alberi) – Dai 3 anni 19:00 – Il Circo Palacinca (Chien Barbu Mal Rasé) – Per tutti

– Il Circo Palacinca (Chien Barbu Mal Rasé) – Per tutti 21:00 – I Musicanti di Brema raccontano (Bertolt Brecht Teatro) – Dai 5 anni

Giovedì 11 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni

– Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni 19:00 – Alice e Giovannino (Bloom Theatre) – Dai 3 anni

– Alice e Giovannino (Bloom Theatre) – Dai 3 anni 21:00 – Favole intorno al mondo (Carpet/Nutrimenti Terrestri) – Dai 5 anni

Venerdì 12 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Ma il leone non c’era (Presentazione libro con Federico Appel) – Dai 3 anni

– Ma il leone non c’era (Presentazione libro con Federico Appel) – Dai 3 anni 19:00 – Il Circo in Valigia (Gianluigi Capone) – Per tutti

– Il Circo in Valigia (Gianluigi Capone) – Per tutti 20:00 – Il bambino orso (Molino Rosenkranz) – Dai 5 anni

Sabato 13 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Tutti i bambini del mondo (Storie di pace dalla letteratura araba) – Dai 3 anni

– Tutti i bambini del mondo (Storie di pace dalla letteratura araba) – Dai 3 anni 19:00 – Tacabanda Cantastorie (Gianni Silano) – Dai 4 anni

– Tacabanda Cantastorie (Gianni Silano) – Dai 4 anni 21:00 – Ciurma! Pendagli da forca (Sea Dogs Plus/Fontemaggiore) – Dai 5 anni

Domenica 14 Settembre

17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)

– Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio) 18:00 – Asinello Ritornello (Presentazione libro con Carmen Savino e Pietro Barone) – Dai 3 anni

– Asinello Ritornello (Presentazione libro con Carmen Savino e Pietro Barone) – Dai 3 anni 19:00 – Coro Cantering in concerto (Coro Cantering) – Per tutti

– Coro Cantering in concerto (Coro Cantering) – Per tutti 20:30 – Cineclub: La Bicicletta di Bartali (Film d’animazione) – Dai 8 anni

PER INFO E PROGRAMMA COMPLETO

Arciragazzi Comitato di Roma ODV

info@lacittaintasca.it

www.lacittaintasca.it