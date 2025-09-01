Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità

Trent’anni di emozioni nel cuore di Roma

La città in tasca spegne trenta candeline e trasforma ancora una volta il Parco degli Scipioni in un universo di cultura e divertimento. Dal 1° al 14 settembre 2025, il celebre evento dedicato a bambini, ragazzi e famiglie rinnova il suo storico impegno: offrire pomeriggi all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e con la regia di Arciragazzi Comitato di Roma ODV.

«La bellezza salverà il mondo» – amava ricordare nel suo manifesto fondativo Anna Maria Berardi, ideatrice della manifestazione – e proprio alla bellezza nelle sue forme più immediate e coinvolgenti è dedicato l’intero programma di questa XXX edizione.

Un festival tra creatività, gioco e scoperta

Protagonisti assoluti sono i piccoli visitatori, invitati a esplorare linguaggi universali come teatro, musica, cinema, letteratura, arti visive e nuove tecnologie attraverso laboratori interattivi e giochi innovativi. Ogni spazio del parco si fa officina di idee: dalla costruzione di auto riciclate ai laboratori di lingua inglese, dai percorsi d’arte contemporanea alle animazioni con marionette e burattini provenienti da tutto il mondo. Una proposta unica per imparare divertendosi, con operatori specializzati a guidare la scoperta.

Letture animate e spettacoli sotto le stelle

La parola prende vita ogni giorno grazie alle letture animate della Libreria Ponte Ponente e degli autori ospiti, capaci di emozionare con storie, fiabe senza tempo e libri illustrati. A seguire, il fitto programma di spettacoli accende la fantasia: teatro di figura, circo, clownerie, musica live e, al calare della sera, la magia del cinema all’aperto, con film d’animazione come “Spellbound – L’incantesimo”, “Inside Out 2” e “La Bicicletta di Bartali”, dedicati a un pubblico di giovanissimi ma pronti a coinvolgere l’intera famiglia.

Sostenibilità ed esperienza condivisa

Segno distintivo di questa edizione è la grande attenzione al tema della sostenibilità: giochi ed esperimenti con materiali di recupero, laboratori ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e attività pensate per educare alla tutela dell’ambiente. Domenica 7 settembre, il tradizionale “Recycled Car Race” coinvolgerà bambini e genitori in una emozionante corsa tra creatività e ecologia.

Un calendario ricco e gratuito

Ogni giornata si apre alle 17:00 con giochi e animazioni, prosegue con laboratori e letture, si accende con spettacoli sempre diversi e si chiude in bellezza tra musica e cinema. Si parte il 1° settembre con “The best of… Il Teatro dei Piedi” di Laura Kibel e si conclude il 14 con il concerto corale dei Cantering e la proiezione “La Bicicletta di Bartali”. Tutte le attività sono gratuite, per una festa davvero inclusiva e accessibile a tutti.

Un invito a crescere insieme

La città in tasca non è solo un evento, ma un appuntamento generazionale, dove i bambini diventano protagonisti accanto ai loro genitori: un modo unico di vivere la cultura, creando legami, ricordi e consapevolezze che accompagnano la crescita. Un’esperienza che si rinnova da trent’anni e che ogni settembre rende Roma più accogliente per le famiglie.

CALENDARIO IN BREVE

Lunedì 1 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Oh, Musa: Lettura ad alta voce (A cura de Il Semaforo Blu) – Dai 3 anni
  • 19:00 – The Best Of… Il Teatro dei Piedi (Laura Kibel) – Per tutti
  • 20:30 – Cineclub: Spellbound – L’incantesimo (Film d’animazione) – Per tutti

Martedì 2 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Una fila per ogni cosa (Presentazione libro con Vinicio Ongini) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni
  • 20:30 – Cineclub: Il Robot Selvaggio (Film d’animazione) – Per tutti

Mercoledì 3 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Storie all’improvviso (Teatro Verde) – Dai 4 anni
  • 20:30 – Cineclub: Una barca in giardino (Film d’animazione) – Dai 7 anni

Giovedì 4 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Per sopravvivere a un’isola deserta (Presentazione libro con Lorenzo Coltellacci) – Dai 3 anni
  • 19:00 – All’improvviso (Teatrodelleapparizioni) – Dai 5 anni
  • 20:30 – Cineclub: Orion e il buio (Film d’animazione) – Dai 8 anni

Venerdì 5 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Pippi! Pippi! (Letture e quiz) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Circus Karakasciò (Karakasciò) – Per tutti
  • 21:00 – Bella e Bestia (Divisoperzero) – Dai 5 anni

Sabato 6 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Oh, Musa (Lettura ad alta voce) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Mago Ciba Show (Ciba De Oliva) – Per tutti
  • 21:00 – Marco nel pianeta più pazzo che c’è (Carmentalia) – Dai 5 anni

Domenica 7 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni
  • 19:00 – Viaggio nella foresta (Clovis Nzouakeu) – Per tutti
  • 21:00 – Storie in soffitta (Teatro delle Marionette degli Accettella) – Dai 5 anni

Lunedì 8 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – C’è un sasso per te (Presentazione libro con Felicita Sala) – Dai 3 anni
  • 19:00 – La principessa Cincillà e la torta di compleanno (Schegge di Cotone) – Dai 4 anni
  • 20:30 – Cineclub: Inside Out 2 (Film d’animazione) – Dai 6 anni

Martedì 9 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Un libro è meglio di una medicina (Gioco delle coppie) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Favole da Quattrogatti (Lettura spettacolo) – Dai 4 anni
  • 20:30 – Cineclub: Flow – Un mondo da salvare (Film d’animazione) – Dai 7 anni

Mercoledì 10 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Silent Book Party (Lettura sotto gli alberi) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Il Circo Palacinca (Chien Barbu Mal Rasé) – Per tutti
  • 21:00 – I Musicanti di Brema raccontano (Bertolt Brecht Teatro) – Dai 5 anni

Giovedì 11 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Storie morbide (Spazio piccolissimi) – Dai 0-3 anni
  • 19:00 – Alice e Giovannino (Bloom Theatre) – Dai 3 anni
  • 21:00 – Favole intorno al mondo (Carpet/Nutrimenti Terrestri) – Dai 5 anni

Venerdì 12 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Ma il leone non c’era (Presentazione libro con Federico Appel) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Il Circo in Valigia (Gianluigi Capone) – Per tutti
  • 20:00 – Il bambino orso (Molino Rosenkranz) – Dai 5 anni

Sabato 13 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Tutti i bambini del mondo (Storie di pace dalla letteratura araba) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Tacabanda Cantastorie (Gianni Silano) – Dai 4 anni
  • 21:00 – Ciurma! Pendagli da forca (Sea Dogs Plus/Fontemaggiore) – Dai 5 anni

Domenica 14 Settembre

  • 17:00-19:00 – Giochi e Animazione (A cura di Arciragazzi Lazio)
  • 18:00 – Asinello Ritornello (Presentazione libro con Carmen Savino e Pietro Barone) – Dai 3 anni
  • 19:00 – Coro Cantering in concerto (Coro Cantering) – Per tutti
  • 20:30 – Cineclub: La Bicicletta di Bartali (Film d’animazione) – Dai 8 anni

PER INFO E PROGRAMMA COMPLETO
Arciragazzi Comitato di Roma ODV

info@lacittaintasca.it
www.lacittaintasca.it

Tag
Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa