Dalla Lombardia, a piedi, si trasferirono nella Germania del Nord 2800 anni fa? Perchè? Cosa accadde? Cosa raccontano i minerali dei denti? La scoperta. Nuove prove di viaggiatori a lunga distanza durante l’età del bronzo

Indagini bioarcheologiche rivelano l’arrivo di élite straniere

Seddin, piccola località della Germania nord-orientale, assume un ruolo inatteso sulla mappa dei traffici culturali dell’Europa preistorica. Lungo la fascia temporale che va dal IX al VII secolo a.C., questo centro, oggi noto per i suoi imponenti tumuli funerari, si rivela un crocevia di mobilità umana ben oltre il semplice scambio di manufatti. La ricerca recentemente pubblicata su PLOS One dall’Università di Göteborg, guidata dalla Dott.ssa Anja Frank, suggerisce che molti degli individui sepolti non fossero originari della regione: essi portarono con sé storie di viaggi, radici lontane e una presenza che trascende i confini locali.

Le élite viaggiatrici

Stronzio, ossa e segni di appartenenza

Mentre gli archeologi avevano già documentato manufatti provenienti da regioni distanti, la vera rivelazione arriva dall’analisi bioarcheologica dei resti scheletrici. Lo studio concentra la propria attenzione sulle ossa dell’orecchio interno dei defunti, una parte corporea che, formandosi nella prima infanzia, conserva la firma chimica del territorio di origine, anche dopo la cremazione. Il confronto tra la composizione isotopica di stronzio degli individui e quella dei materiali locali — suolo, acque superficiali e reperti archeologici — ha permesso di identificare chi, tra i sepolti, fosse effettivamente “forestiero”.

I dati rivelano che la maggior parte di questi individui proviene da regioni così distanti come la Scandinavia meridionale, l’Europa centrale e, forse, l’Italia settentrionale. Non si tratta di semplici scambi commerciali: queste persone si spostarono, si stabilirono e furono accolte nella comunità di Seddin, occupando le tombe più monumentali, simbolo di un élite internazionale in un’epoca in cui i collegamenti europei si intensificavano.

Seddin come snodo internazionale

Tumuli, contatti e flussi culturali

I tumuli funerari della tarda età del bronzo qui presenti, tra cui il celebre Wickbold I, non sono meri segni di sepoltura. Essi rappresentano veri e propri marker di potere e identità, spazi rituali che testimoniano la capacità di Seddin di attrarre, integrare e onorare individui provenienti da lontano. La loro monumentalità indica una comunità consapevole del proprio ruolo strategico, non solo nel controllo territoriale, ma anche nella rete di scambi culturali e materiali che legava la Germania del nord a vaste aree dell’Europa.

Come spiega il professor Kristian Kristiansen, la presenza di firme di stronzio estranee indica uno scenario di intensa mobilità: gli individui arrivavano da diverse regioni, portando con sé conoscenze, consuetudini e oggetti di provenienza distante. Il dato archeologico coincide così con quello biochimico, rafforzando l’ipotesi di una Seddin che non era isolata, ma attivamente inserita in un sistema continentale di interazioni e contatti.

Tecniche e approccio scientifico

Isotopi, cremazione e precisione delle indagini

L’analisi ha riguardato cinque siti funerari principali, con un focus particolare sulle sepolture più importanti. La metodologia si fonda sullo studio degli isotopi di stronzio, elemento chimico che riflette la geologia locale assorbita dal corpo umano attraverso alimentazione e acqua fin dall’infanzia. L’osso dell’orecchio interno, essendo resistente alle trasformazioni post-mortem, è diventato la chiave per identificare la provenienza geografica dei defunti. In alcuni casi, la determinazione dell’area d’origine è stata complessa, poiché diverse regioni europee condividono simili firme isotopiche; la combinazione di dati archeologici e chimici ha permesso comunque di circoscrivere le aree di provenienza con una precisione senza precedenti.

Tra archeologia e antropologia

Una finestra sulla mobilità umana nell’Europa dell’età del bronzo

Questo studio segna una svolta: per la prima volta, l’analisi diretta dei resti umani conferma che i movimenti tra regioni distanti non erano occasionali, ma parte integrante della dinamica sociale dell’età del bronzo. Seddin emerge così come una microcosmo in cui le élite straniere furono accolte, integrate e immortalate nei tumuli, lasciando testimonianza di reti di contatti che collegavano la Scandinavia all’Italia settentrionale passando per l’Europa centrale.

L’indagine non solo amplia la nostra conoscenza dei flussi migratori preistorici, ma consente anche di immaginare le vite individuali dietro le pietre: uomini e donne che, attraversando centinaia di chilometri, portarono con sé tradizioni, lingue e tecniche, contribuendo a modellare la cultura materiale e simbolica di Seddin. La ricerca internazionale, condotta dall’Università di Göteborg in collaborazione con musei e istituzioni danesi e tedesche, offre così una finestra unica sul mosaico complesso dell’Europa dell’età del bronzo, dove mobilità e interazione erano già motori fondamentali di cambiamento e scambio.

Fonte:

Frank A., Kristiansen K., Sabatini S. et al. A foreign elite of the Late Bronze Age? Investigating mobility patterns at Seddin, Germany. PLOS One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0330390

