Di notte. Furto di porcellane cinesi al Museo Nazionale Limoges per 6,5 milioni di euro. Un blitz. Suona l’allarme le guardie accorrono, ma i ladri sono già fuggiti. I furti di questi oggetti si susseguono. Perché?

Una banda specializzata in furti di ceramiche cinesi? E’ evidente che la ricchezza e la capacità di muovere contanti, in nero, di alcune organizzzazioni cinesi rendono appetibili, da parte di bande che operano in Europa, furti di pezzi pregiati che furono prodotti secoli fa dalle manifatture cinesi. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2025, il Museo Nazionale Adrien Dubouché di Limoges è stato teatro di un furto straordinario: tre preziose porcellane cinesi, tra cui due piatti e un vaso, sono state sottratte da una sala storica del museo, con un valore complessivo stimato tra i 6,5 e i 9,5 milioni di euro.

Il colpo al Museo nazionale Adrien Dubouché

Un’operazione rapida e mirata da professionisti del furto d’arte

I piatti blu e bianco della dinastia Yuan (XIV secolo) e il vaso di porcellana della dinastia Qing (XVIII secolo)

Intorno alle 3:15 del mattino, i ladri hanno fatto irruzione nel museo attraverso una finestra della facciata principale. Una volta all’interno hanno rapidamente raggiunto una vetrina nella galleria storica, dove hanno prelevato due piatti e un vaso in porcellana blu e bianca, risalenti ai secoli XIV e XV e provenienti dalla celebre manifattura di Jingdezhen. L’operazione è durata pochi minuti nonostante l’attivazione dell’allarme e la presenza dei guardiani, suggerendo conoscenza approfondita dei luoghi e dei sistemi di sicurezza del museo.

Le opere rubate, classificate come “tesori nazionali”, rappresentano alcuni dei pezzi più pregiati della collezione. La loro valutazione assicurativa supera i 6,5 milioni di euro, ma alcuni esperti ritengono che il valore reale possa essere molto più alto, considerando rarità e importanza storica.

Il precedente al Museo Reale di Mariemont

Un furto analogo che mostra un modello ricorrente in Europa

Questo furto ricorda quello avvenuto al Museo Reale di Mariemont, in Belgio, nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2024. Tre individui si erano introdotti nella sala d’Asia orientale e avevano sottratto una rara jarra da vino in porcellana della dinastia Ming, decorata con motivi acquatici. L’oggetto, di inestimabile valore, era stato acquisito nel 1912 dall’industriale belga Raoul Warocqué. Dopo cinque settimane di indagini, la jarra è stata recuperata a Roubaix, in Francia, e quattro sospetti sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine belghe e francesi.

Questo episodio evidenzia come negli ultimi anni diversi musei europei siano stati vittime di furti simili, con modalità operative analoghe e obiettivi comuni: porcellane cinesi di epoca Ming o Qing, spesso considerate “tesori nazionali”.

Un fenomeno in crescita

Il mercato nero e le reti criminali specializzate

Il furto al Museo di Limoges si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte di reti criminali specializzate verso il patrimonio artistico asiatico. Le porcellane cinesi, in particolare quelle di epoca Ming e Qing, sono ricercate per la loro bellezza, rarità e valore storico. La loro natura compatta e facilmente trasportabile le rende ideali per essere trafugate e rivendute nel mercato nero internazionale.

Le modalità operative di questi furti sono spesso simili: accesso rapido e mirato ai locali, conoscenza dei sistemi di sicurezza e fuga veloce. Tutti elementi che suggeriscono l’esistenza di gruppi organizzati, con competenze specifiche nella ceramica e contatti nel mercato clandestino.

La Storia e l’estetica delle porcellane rubate

Un viaggio attraverso la maestria della ceramica cinese tra XIV e XVIII secolo

Le tre opere trafugate rappresentano capolavori della ceramica cinese, ognuna con una storia e un’estetica unica che riflettono l’evoluzione delle tecniche e dei gusti nel corso dei secoli.

I piatti blu e bianco della Dinastia Yuan (XIV secolo)

Simboli di raffinatezza e innovazione nella ceramica cinese

I due piatti rubati appartengono alla tradizione della porcellana blu e bianca, una delle più emblematiche della ceramica cinese. Realizzati nella celebre manifattura di Jingdezhen, questi piatti presentano motivi decorativi tipici dell’epoca Yuan, caratterizzati da eleganza e precisione. La tecnica del sottosmalto conferisce ai pezzi una luminosità e una profondità uniche, rendendoli oggetti di grande valore estetico e storico.

Il vaso della Dinastia Qing (XVIII secolo)

Un esempio di perfezione tecnica e simbolismo nella ceramica imperiale

Il vaso risalente al XVIII secolo, appartenente alla dinastia Qing, rappresenta un esempio straordinario della ceramica imperiale cinese. per l’elevatissima qualità tecnica di realizzazione. Decorato con motivi simbolici, legati e a fiori e a vegetaliinnalza elementi fiammeggianti – come un sacrificio di incensi – in direzione del bordo superiore del vaso stesso e del cielo. Il vaso riflette l’armonia tra arte e filosofia che caratterizza la produzione della corte imperiale. La sua forma elegante e la decorazione ricca testimoniano l’apice della maestria ceramica raggiunto durante il regno dell’imperatore Qianlong.