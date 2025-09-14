Dimagrire è facile se “mangi” i profumi dei piatti, senza ingoiare la pietanza. Ti senti sazio. Un nuovo studio dimostra che gli odori ingannano il cervello. Come?

Una ricerca svedese dimostra che alcuni aromi vengono interpretati come veri e propri sapori

Un bicchiere d’acqua aromatizzata senza zuccheri che ci sembra dolce. Un profumo di pane appena sfornato che ci fa “sentire” in bocca una fragranza croccante, pur senza assaggiare nulla. Non è suggestione: è il nostro cervello che, sollecitato da segnali odorosi, li interpreta come gusto. Una nuova ricerca del Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicata sulla rivista Nature Communications (12 settembre 2025), ha dimostrato che il confine fra odorato e gusto è molto più labile di quanto si pensasse, e che le due percezioni sensoriali convergono in un punto chiave del cervello: l’insula, già nota come corteccia gustativa.

Il sapore come esperienza totale

Quando parliamo di “gusto” non ci riferiamo mai soltanto alla lingua. Ogni esperienza alimentare è, in realtà, una costruzione complessa che fonde sensazioni gustative e odorose. Questo meccanismo, spiegano i ricercatori, si attiva quando gli aromi passano dalla bocca alle cavità nasali – il cosiddetto odore retronasale – integrandosi con le informazioni che arrivano dai recettori del gusto. La novità emersa dallo studio è che questa integrazione avviene molto presto, ben prima che i segnali giungano alle aree cerebrali che governano emozioni e comportamento: l’insula, infatti, reagisce agli aromi legati a un sapore come se fossero davvero sapori.

“Abbiamo osservato che la corteccia gustativa reagisce agli odori associati al dolce come se si trattasse di zucchero reale” spiega Putu Agus Khorisantono, primo autore della ricerca. “Questo chiarisce perché alcuni aromi ci danno l’impressione di percepire un gusto anche in loro assenza, come accade con molte bevande aromatizzate”.

Un esperimento guidato dal cervello

Il team ha condotto lo studio su 25 adulti sani, ai quali è stato insegnato a riconoscere sapori dolci e salati attraverso precise combinazioni di gusto e odore. Successivamente, i volontari hanno partecipato a due sessioni di risonanza magnetica funzionale (fMRI).

Gli studiosi hanno quindi somministrato stimoli “incompleti” – odori senza gusto o gusti senza odore – e hanno allenato un algoritmo a riconoscere i pattern cerebrali corrispondenti. I risultati sono stati sorprendenti: gli aromi dolci e salati attivavano le stesse aree della corteccia gustativa dei veri sapori, riproducendo schemi di attivazione pressoché identici.

L’analisi ha mostrato che la convergenza sensoriale non è un fenomeno secondario, ma una vera e propria “firma” neuronale: la corteccia gustativa crea una rappresentazione unitaria della “flavour experience”, cioè della percezione complessiva del gusto.

Implicazioni per il nostro modo di mangiare

“Questo studio dimostra che il cervello non elabora separatamente gusto e odore, ma costruisce una rappresentazione congiunta del sapore” sottolinea Janina Seubert, autrice senior della ricerca. “La scoperta può aiutarci a capire come si formano le preferenze alimentari e perché certi odori influenzano le nostre scelte a tavola”.

Il passo successivo sarà verificare se questo meccanismo funziona anche con i cosiddetti odori ortonasali – quelli percepiti dall’esterno. La domanda è intrigante: quando entriamo in un supermercato, passando dal banco dei formaggi alla pasticceria, il nostro cervello cambia davvero attivazione, inducendoci a desiderare qualcosa di dolce anziché di salato?

Se così fosse, spiegano i ricercatori, la neuroscienza sensoriale avrebbe trovato una chiave importante per comprendere non solo le preferenze alimentari, ma anche le dinamiche che spingono all’acquisto e, in certi casi, all’iperconsumo di cibi appetibili.

Una ricerca europea sul “codice del gusto”

Lo studio, condotto in collaborazione con colleghi in Turchia, è stato finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e dal Consiglio svedese della ricerca, e porta un titolo evocativo: “Tastes and retronasal odours evoke a shared flavour-specific neural code in the human insula”.

Pubblicato su Nature Communications, rappresenta un passo decisivo nel comprendere le basi neuronali del gusto e potrebbe avere sviluppi che vanno dalla salute pubblica – nella lotta contro obesità e disturbi alimentari – al marketing sensoriale e all’industria alimentare.

📎 Link allo studio: Nature Communications – doi:10.1038/s41467-025-63803-6

