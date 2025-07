Domodossola tra sogno e visione: nella mostra con Picasso e Klee spunta un vetro “magico” con tre occhi che guarda nell’invisibile…

Domodossola ospita una mostra sull’arte che sfugge alla logica, tra Klee, Chagall e un oggetto enigmatico di Jean Cocteau

Cosa succede quando uno sguardo si moltiplica? Quando un oggetto artistico sembra guardare il mondo con occhi non umani, inquieti, profondi? A Domodossola, nella mostra “Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso”, è esposto un vetro singolare e ipnotico: si tratta di Tre Occhi, realizzato da Jean Cocteau nel 1958 circa (edizione limitata in terracotta smaltata, diametro circa 38 cm). È un pezzo unico nel suo genere: Cocteau partecipò in prima persona alla creazione di questo vaso o piatto‑scultura, durante il suo lavoro nella Fucina degli Angeli di Venezia, guidata da Egidio Costantini .

Un vetro dagli occhi multipli: simbolismo e tecnica

Egidio Costantini su disegno di Jean

Cocteau, Tre occhi , 1956, vetro trasparente

azzurro soffiato a mano volante con pasta

vitrea rossa, h 41 × diametro 27 cm Piacenza,

ED Gallery

Il titolo non è casuale: i tre occhi evocano una visione ampliata, una percezione oltre i limiti umani. L’uso di vetro soffiato decorato con smalti colorati (bianco, rosso, viola) e incisioni precise rivela la sapienza artigianale della Fucina degli Angeli, dove Cocteau collaborò attivamente alla trasposizione dei suoi disegni su vetro artistico.

Questo oggetto diventa un emblema del ponte fra arte pittorica e ceramica/vetro decorativo: un’idea trasformata in oggetto tridimensionale dalla mente del poeta‑artista; un invito visivo a guardare oltre l’apparenza.

La Fucina degli Angeli: arte di vetro come nuova forma espressiva

La Fucina degli Angeli, su impulso di Cocteau, diede vita tra la fine anni ’50 e i primi ’60 a una serie di 36 opere realizzate a partire da schizzi di Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Ernst, proprio per esplorare le potenzialità espressive del vetro come disciplina autonoma. In quel contesto il pezzo Tre Occhi resta uno dei simboli più emblematici: poesia visiva su superficie trasparente.

Un percorso espositivo tra realtà e immaginazione

L’allestimento dei Musei Civici di Palazzo San Francesco, in programma dal 1 agosto 2025 all’11 gennaio 2026 a Domodossola, accoglie Tre Occhi come cuore pulsante di un viaggio onirico che evoca visioni, simboli e archetipi. Il confine tra Italia e Svizzera diventa metafora del confine mentale fra realtà e sogno.

Picasso, Klee, Chagall e altri maestri dell’oltre

Paul Klee,

Baumgruppe, 1931, acquerello italiano su carta Ingres, 49,5 x

65 cm, Collezione privata. Courtesy Nuova

Galleria Morone, Milano

Dialogano con Cocteau pittori del Novecento come Pablo Picasso, Paul Klee, Marc Chagall, Fausto Melotti, Osvaldo Licini e Gastone Novelli. L’opera di Klee (Baumgruppe, 1931), i circhi fantastici di Chagall e le ceramiche di Melotti offrono un contesto perfetto: arte visionaria che abbraccia diversi media e stimola la percezione.

Tra simboli, alchimie e alfabeti immaginari

Il percorso si chiude con Licini (Angelo ribelle, Amalassunta) e Novelli, entrambi esponenti di un alfabeto visivo in cui forme astratte, simboli ancestrali e tensioni interiori trasformano il reale in visione.

Un viaggio nella mente del poeta‑artista

La presenza di Tre Occhi rende questa mostra un’occasione rara per toccare con mano un’opera in cui Cocteau trasforma sé stesso da poeta visivo a creatore di vetro sensibile, di materiale e immagine, di simbolo palpabile. È un invito a guardare non solo con gli occhi, ma con la mente. Come l’oggetto stesso, che ancora ci osserva, silenzioso e affascinante.

Pablo Picasso,

Guitarra sobre una mesa,

1920, matita colorata su carta, 27 x 21,5 cm,

Collezione privata M. B., Milano

Informazioni mostra

Titolo:

Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso

Date:

1 agosto 2025 – 11 gennaio 2026

Luogo:

Musei civici “Gian Giacomo Galletti” – Palazzo San Francesco, Domodossola (VB)

Orari:

Fino al 31/08: mer‑dom 10‑13 / 15‑18

01/09–01/10: gio‑dom 10‑13 / 15‑18

Dal 02/10: gio‑dom 10‑12 / 15‑18

(vedi chiusure straordinarie su www.museicivicidomodossola.it)

Biglietti:

Intero € 8

Ridotti € 3–6

Famiglia € 15

Gratis per bambini <5 anni, disabili, insegnanti, guide, giornalisti

Prenotazioni e info:

📧 info@museicivicidomodossola.it

📱 338 5029591

🌐 www.museicivicidomodossola.it

📸 Instagram: @palazzosanfrancesco | Facebook: @palazzosanfrancesco.domodossola