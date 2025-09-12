Donna 1900 anni fa, di potere e libertà, con acconciatura Meloni. Gli archeologi scoprono l’identità di una statua del II secolo trovata in un campo. Chi era quella signora? Perchè è celebrata come un liberatrice?

La testa misteriosa di una statua, tra i detriti. Chi era? Una matrona dell’impero romano o una Dea? L’identificazione definitiva della donna arriva in queste ore dall’epigrafia. Un piedistallo di marmo, rinvenuto nella città, onorava Laódice, figlia di Heroxenos e moglie di Tito Flavio Partenocles, membro di una delle famiglie più influenti di Quersoneso. Datata al secondo quarto del II secolo d.C., l’iscrizione sottolinea il suo ruolo fondamentale nell’acquisizione dell’eleutheria, lo status di città libera riconosciuto da Roma.

Ma chi era davvero Laódice? La sua storia emerge come un mosaico di ambizioni familiari, intelligenza politica e prestigio sociale. Cresciuta in una famiglia di aristocratici locali con stretti legami con l’amministrazione romana, Laódice fu educata non solo nelle arti femminili tradizionali – ricamo, gestione domestica, rituali religiosi – ma anche nelle capacità diplomatiche e nell’arte della mediazione politica. Nella Quersoneso del II secolo, le famiglie aristocratiche erano veri centri di potere: controllavano terre, commercio marittimo, e persino le pratiche religiose cittadine, fungendo da intermediari tra la popolazione locale e i funzionari imperiali romani.

Il Quersoneso (dal greco Chersonēsos, “penisola”) è un termine geografico che in generale significa “penisola”, ma storicamente si riferisce a una zona ben precisa sul Mar Nero: la penisola di Crimea e, più specificamente, all’antica colonia greca di Chersonesos Taurica situata nella parte sud-occidentale della Crimea, nei pressi dell’attuale Sebastopoli.



Il piedistallo ricorda come la sua partecipazione alla conquista dell’eleutheria non fosse simbolica, ma concreta. L’ottenimento dello status di città libera non era un atto formale semplice: richiedeva l’invio di ambascerie, il mantenimento di relazioni costanti con Roma, e la capacità di negoziare senza scontrarsi con interessi imperiali e locali. Fonti epigrafiche documentano che un primo tentativo, intorno al 138 d.C., fallì. Una seconda delegazione, inviata a Roma ad Antonino Pio, ebbe successo. È plausibile che Laódice avesse un ruolo centrale nell’organizzazione, nella rappresentanza della città, o anche nella gestione dei legami tra le famiglie influenti per sostenere una posizione comune.

La sua influenza non si limitava alla politica esterna. Come matrona, Laódice doveva garantire coesione e prestigio all’interno della propria famiglia, amministrare le proprietà e partecipare a cerimonie religiose che rafforzavano la legittimità delle élite. La decisione di erigere una statua in suo onore, con iscrizione pubblica, indica che la città percepiva la sua azione come cruciale: una donna, in un contesto patriarcale, era riconosciuta come protagonista della storia politica locale, un esempio raro ma significativo di potere femminile nelle province romane.

Il ritratto, con il suo sguardo sereno e la sofisticata acconciatura “a melone”, suggerisce una donna consapevole del proprio ruolo: elegante e severa al tempo stesso, capace di combinare carisma e determinazione. La scultura stessa diventa quindi documento storico: non solo arte, ma testimonianza della presenza attiva delle donne nelle dinamiche di potere, della loro capacità di modellare il destino di intere comunità.

È affascinante immaginare Laódice mentre percorre le vie della città, tra l’agorà e il porto, discutendo con senatori, mercanti e ambasciatori, tessendo alleanze, pronunciando parole che avrebbero potuto cambiare il corso della storia locale. La sua fama, trasmessa attraverso una statua di marmo che doveva superare i secoli, testimonia come alcune donne dell’élite romana riuscissero a incidere non solo sulla vita quotidiana delle loro famiglie, ma sul destino politico di una città intera, lontano dai riflettori dei grandi eventi imperiali.

Il ritrovamento della testa in un contesto domestico, come materiale di riempimento, aggiunge un ulteriore livello di drammaticità: la scultura, un tempo simbolo di potere pubblico e riconoscimento civico, fu decapitata e inglobata nella quotidianità privata, come se il tempo stesso avesse tentato di nascondere la grandezza di Laódice. Eppure, grazie alla ricerca interdisciplinare moderna, il volto e la storia di questa matrona emergono oggi con tutta la loro forza, ricordandoci che anche nelle province lontane, le donne potevano essere protagoniste della storia.