Un luogo senza tempo che affascina da secoli

Immersa nel cuore di Roma, su uno dei colli più suggestivi della città, la Quercia del Tasso è un angolo di natura che, da secoli, ha esercitato un’influenza straordinaria sugli animi sensibili. Questo maestoso albero, con i suoi rami imponenti e le radici che affondano nella storia, è stato fonte di ispirazione per alcuni dei più grandi scrittori, poeti e compositori. La sua bellezza selvaggia e la vista che spazia su Roma sono state testimoni silenziosi delle riflessioni e delle creazioni di figure leggendari della letteratura e dell’arte.

Dove si trova la Quercia del Tasso? Un luogo incredibile che ha ispirato Torquato Tasso, Leopardi e tanti altri

Torquato Tasso, secondo la tradizione, amava sedersi all’ombra della Quercia, immerso nel fruscio delle sue foglie, lasciandosi ispirare per scrivere le sue celebri opere, tra cui la Gerusalemme Liberata. In questo luogo, dove il tempo sembra fermarsi, Giacomo Leopardi trovò la serenità per scrivere alcune delle sue Operette morali, trarre le sue riflessioni più intime e contemplative. Stendhal, durante il suo viaggio a Roma, rimase affascinato da questo luogo, descrivendolo come un angolo di “sublime raccoglimento” che invitava al silenzio e alla meditazione. Il pittore Arthur John Strutt, colpito dalla maestosità della Quercia, ne fece uno dei suoi soggetti preferiti, catturando l’atmosfera magica in acquerelli e incisioni. Infine, Gioachino Rossini trovava sotto quest’albero il luogo ideale per riflettere, meditare e lasciarsi ispirare per le sue composizioni musicali.

La Quercia del Tasso è dunque un luogo che ha segnato la cultura occidentale, diventando parte integrante della memoria storica e letteraria di Roma.

Come visitare la Quercia del Tasso e la mostra al Museo di Roma

Per chi desidera immergersi nella storia di questo luogo leggendario, la Quercia del Tasso si trova sul colle Gianicolo, nei pressi del convento di Sant’Onofrio. Il modo migliore per raggiungerla è attraverso una passeggiata panoramica dal centro di Roma, seguendo il percorso che conduce al Belvedere del Gianicolo, da cui si apre una vista mozzafiato sulla città eterna. È possibile arrivarci anche con i mezzi pubblici: le linee 115 e 870 fermano nelle vicinanze, mentre chi si sposta in auto può parcheggiare in alcune aree del colle.

Per approfondire la storia di questo albero simbolo, il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra L’albero del poeta, che ripercorre la storia e il mito della Quercia del Tasso. Il percorso espositivo, ricco di documenti, fotografie, dipinti e testimonianze, offre un’occasione unica per scoprire le opere degli artisti che, nel corso dei secoli, sono stati ispirati dalla sua imponente presenza.

2. Pietro Chauffourier, La quercia del Tasso; sullo sfondo la cupola di S. Pietro, 1900-1950, gelatina bromuro d’argento inv. AF 17234

L’albero del poeta

La Quercia del Tasso al Gianicolo



Dal 29 gennaio al 1° giugno 2025

Museo di Roma in Trastevere

Piazza S. Egidio 1b – Roma

Info: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

www.museodiromaintrastevere.it; www.museiincomune.it