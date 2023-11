Due eccezionali giorni di apertura del Forte del Garda. Nei meandri oscuri del labirinto austriaco scavato nella roccia che si apre sull’azzurro

Si tratta di un forte corazzato: è la “più ardita opera di architettura militare di tutta la linea di resistenza del settore”, un complesso di opere, distribuito su cinque piani e per uno sviluppo in roccia di circa un chilometro, è collegato a postazioni d’artiglieria, ricoveri, vedette, che si diramano dalle ultime tre gallerie del Ponale, scendendo verso Riva: Il tutto è collegato al Defensionmauer, il muro di difesa posto sopra le Zete della strada del Ponale. Il Forte Teodosio, una batteria per artiglierie all’aperto costruita nel 1860, è all’esterno mentre la Tagliata è interamente scavata in roccia. Alla base sul lago, vicino al bivio per la vecchia Ponale, fu costruita la Batteria Bellavista o della Madonnina. Era dotata di quattro cannoni da 8 cm a tiro rapido due fronte Riva e due fronte Torbole, di due postazioni per mitragliatrice per la difesa vicina, di tre fuciliere scudate oltre che da un osservatorio con riflettore.

