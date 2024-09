Durante un viaggio notano un paesaggio enigmatico. Cos’é? L’accertamento e lo studio del sistema di cavità. A che serviva

La parete con le alte cavità oggetto di interesse e di esplorazione @ Foto: G. Schreurs et al.

Una straordinaria scoperta archeologica è stata fatta nelle montagne dell’Isalo, nel sud del Madagascar, rivelando un complesso di strutture rupestri che potrebbe cambiare la nostra comprensione della storia dell’isola e dei suoi legami con civiltà lontane. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Guido Schreurs dell’Università di Berna, ha rinvenuto a Teniky un’enigmatica architettura rupestre, senza paralleli conosciuti sull’isola o lungo la costa africana orientale. Le similitudini stilistiche più vicine si trovano a migliaia di chilometri di distanza, in Iran, e sono associate alle comunità zoroastriane del primo millennio d.C.

Il sito di Teniky: caratteristiche e contesto

Situato nel cuore di un massiccio montuoso, a oltre 200 chilometri dalla costa più vicina, Teniky era noto agli studiosi fin dagli inizi del XX secolo per le sue strutture archeologiche all’interno di un circo fluviale, tra cui la “Grande Grotta” o “Grotta dei Portoghesi”. Questa grande cavità è circondata da muri di arenaria costruiti con estrema precisione. Tuttavia, le nuove ricerche hanno ampliato la nostra comprensione del sito, rivelando un complesso molto più vasto, comprendente terrazze artificiali, nicchie scavate nella roccia e bacini di pietra. Le strutture si estendono per chilometri oltre il circo originario.

Un’architettura misteriosa e senza precedenti

Le nicchie quadrangolari scavate nella roccia di Teniky, associate a utensili simili a quelli documentati in Medio Oriente, suggeriscono un collegamento con la civiltà zoroastriana. Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza di segni distintivi nell’architettura, che ricordano le necropoli zoroastriane dell’Iran. Il sito è datato tra il X e il XII secolo grazie alle analisi al radiocarbonio, e la scoperta di ceramiche provenienti dalla Cina e dal sud-est asiatico risalenti all’XI-XIV secolo rafforza l’idea che Teniky fosse un nodo commerciale dell’Oceano Indiano.

Alcuni resti di muri in pietra che proteggevano le nicchie@ Fotografia :Fotografia G. Schreurs et al.

Zoroastrismo: una religione antica e influente

Il possibile legame tra Teniky e lo zoroastrismo è di particolare interesse. Lo zoroastrismo, nato in Persia intorno al VII secolo a.C., è una delle religioni monoteiste più antiche del mondo, fondata dal profeta Zoroastro (Zarathustra). Essa si basa su una visione dualistica del cosmo, dove il bene, rappresentato dalla divinità suprema Ahura Mazda, è in perenne lotta contro il male, incarnato da Angra Mainyu. Gli zoroastriani credono nell’importanza della verità, della giustizia e della purezza morale, e praticano rituali come il culto del fuoco sacro, simbolo della luce divina e della saggezza.

Lo zoroastrismo ha avuto una forte influenza culturale e religiosa non solo in Persia, ma anche su altre grandi religioni come il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Tra le sue pratiche più particolari vi è il rito funebre: i defunti venivano deposti su torri del silenzio per essere esposti agli elementi naturali, evitando così la contaminazione della terra o del fuoco, considerati sacri. Questa tradizione spiegherebbe la presenza di necropoli e strutture rupestri legate allo zoroastrismo in varie parti dell’Iran e, potenzialmente, anche a Teniky.

Una rete commerciale che collega Teniky all’Oceano Indiano

Oltre al collegamento religioso, le ceramiche importate dalla Cina e dal sud-est asiatico dimostrano che gli abitanti di Teniky erano coinvolti nelle vaste reti commerciali dell’Oceano Indiano, pur trovandosi a una considerevole distanza dalla costa. Questa scoperta suggerisce che il sito potrebbe essere stato un importante crocevia di scambi economici e culturali, collegando il Madagascar alle rotte commerciali asiatiche, africane e mediorientali.

Quattro aree del sistema architettonico arcaico: Fotografia G. Schreurs et al.

Ipotesi zoroastriana e implicazioni storiche

L’ipotesi che le strutture di Teniky possano essere parte di una necropoli zoroastriana apre nuove prospettive sul popolamento del Madagascar. Sebbene non vi siano prove definitive, il legame con l’architettura zoroastriana indica la possibilità che coloni persiani, forse fuggiti da persecuzioni religiose o spinti da motivazioni commerciali, abbiano raggiunto l’isola nel corso del primo millennio d.C. Se questa teoria fosse confermata, essa ridefinirebbe le nostre conoscenze sulle interazioni tra l’isola e le civiltà lontane.

Questa scoperta solleva numerosi interrogativi: quando e come giunsero questi coloni sul Madagascar? Quali furono le loro interazioni con le popolazioni indigene? E perché il sito fu abbandonato? La presenza di un’architettura così sofisticata nel cuore dell’isola dimostra l’importanza di Teniky non solo come centro religioso, ma anche come hub commerciale e culturale durante il Medioevo.

Prospettive future: la protezione e lo studio di Teniky

La scoperta di Teniky non solo ridefinisce il passato del Madagascar, ma mette in evidenza l’urgenza di proteggere il sito. Nonostante si trovi all’interno del Parco Nazionale dell’Isalo, Teniky ha subito saccheggi e danni nel corso degli anni. I ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori scavi e ricerche per comprendere appieno il significato storico e culturale del sito, e per garantirne la conservazione.

Conclusioni: una riscrittura della storia del Madagascar?

Il sito di Teniky rappresenta un capitolo poco conosciuto, ma di fondamentale importanza, nella storia del Madagascar. Le sue strutture architettoniche senza precedenti e la partecipazione alle reti commerciali dell’Oceano Indiano suggeriscono che il Madagascar medievale fosse molto più integrato nelle dinamiche culturali e commerciali globali di quanto si pensasse. Se l’ipotesi zoroastriana verrà confermata, sarà una scoperta rivoluzionaria che cambierà la nostra comprensione della storia dell’isola e delle sue connessioni con il resto del mondo.

Fonti Schreurs, G., Allegro, T., Rouvinez, M., et al. (2024). Teniky: architettura enigmatica in un sito archeologico nel sud del Madagascar. Azania: Ricerca archeologica in Africa, 1–44. doi.org/10.1080/0067270X.2024.2380619.