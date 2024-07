“Ecco alcuni vetri rinascimentali di Murano recuperati dal fondo del Mar Nero”

I responsabili del museo bulgaro hanno mostrato i vetri antichi trovati nel Mar Nero. Secondo gli archeologi della regione, sarebbero vetri di Murano prodotti tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento nella Laguna veneta. Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia di ulteriori ritrovamenti.

Durante le immersioni estive del 2024 nel Mar Nero, un team archeologico del Museo di Storia Nazionale della Bulgaria ha fatto una scoperta straordinaria: 112 vasi di vetro, persi durante un naufragio. Questi reperti sono stati rinvenuti nella baia di Chengene Skele, nel distretto di Burgas, segnando un importante passo avanti nei lavori archeologici subacquei in questa regione.

Il professor Ivan Hristov ha guidato il team attraverso immersioni in cinque diverse aree della baia, rivelando non solo i vasi di vetro, ma anche frammenti di catene di ancoraggio in ferro e vasi ceramici, indicativi del tardo Medioevo e del Rinascimento. Questi ritrovamenti, insieme a reperti simili scoperti negli anni precedenti, suggeriscono che il relitto della nave che trasportava questo carico di preziosi oggetti potrebbe essere situato nelle vicinanze.

La baia di Chengene Skele è già stata teatro di altre scoperte significative, con il recupero di 310 vasi frammentati e interi in passato. Questi reperti sono stati studiati con attenzione dal Museo Nazionale di Storia e dal Museo Regionale di Storia di Burgas, contribuendo a una comprensione più profonda del commercio marittimo e della cultura materiale dell’epoca, quando la zona faceva parte dell’Impero Ottomano.

La storia del vetro di Murano, che si presume essere la provenienza dei vasi rinvenuti, aggiunge ulteriore fascino a questa scoperta. Murano, un’isola nei pressi di Venezia, divenne famosa per la sua maestria nella lavorazione del vetro a partire dal 1291, quando i vetrai furono obbligati a trasferire le loro fornaci sull’isola per ridurre il rischio di incendi in città. Questa decisione non solo proteggeva Venezia, ma contribuì anche a rendere il vetro di Murano uno dei prodotti più pregiati d’Europa nel Medioevo e nel Rinascimento.

L’importanza storica e commerciale di Murano si riflette nei vasi scoperti nel Mar Nero, testimoniando i legami commerciali intricati che collegavano le corti nobiliari europee con le fornaci veneziane. Ogni vaso rappresenta un pezzo di storia, un tesoro sommerso che ci parla delle antiche rotte commerciali e delle abilità artigianali che hanno plasmato il mondo medievale e rinascimentale.