Ecco cosa conteneva la nave del Trecento scoperta dagli archeologi. Come in una capsula del tempo stipata di oggetti

Il ricercatore archeologico Priit Lätti del Museo marittimo estone ha recentemente condiviso scoperte straordinarie provenienti dallo studio condotto su un relitto marino situato a Lootsi, portando nuove e preziose informazioni alla luce. Durante la trasmissione “Terevision”, Lätti ha presentato una serie di manufatti recuperati dal relitto di Lootsi, tra cui un oggetto di particolare rilevanza: la più antica bussola a secco d’Europa ancora perfettamente funzionante.

La creazione della bussola è attribuita ai cinesi, riconosciuta come una delle quattro grandi invenzioni. Furono loro a scoprire il campo magnetico terrestre e, inizialmente, utilizzarono questa scoperta come un intrattenimento: lanciavano lancette magnetizzate come si farebbe con i dadi, stupendo gli spettatori quando indicavano sempre il nord. Ci volle del tempo prima che questa attrazione circense trovasse applicazione nella navigazione. Con la conoscenza della posizione del nord, diventò possibile identificare il sud come la direzione opposta, mentre est e ovest erano rispettivamente alla destra e alla sinistra dell’osservatore rivolto verso il nord. La bussola fu introdotta in Europa nel XII secolo attraverso gli arabi e gli amalfitani. Il primo riferimento all’uso della bussola nella navigazione in Europa occidentale si trova nel De nominibus utensilium di Alexander Neckam (1180-1187).

Ma torniamo al relitto. L’archeologo Lätti ha evidenziato l’esistenza dei resti ben conservati di una nave, ancor più antica, situata nei pressi di Lootsi tänav. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di conservare il relitto sottoterra per il momento, affermando che il suo stato attuale, rimasto sepolto per secoli, potrebbe essere garantito per i secoli a venire. Lätti ha esposto la speranza che i metodi di ricerca e comprensione evolvano nel tempo, evitando la necessità di un’accelerazione nel recupero dei reperti.

Il relitto di Lootsi, appartenente a una nave medievale straordinariamente ben conservata e classificata tra le più grandi d’Europa, è stato scoperto nei pressi del porto della città vecchia di Tallinn nel 2022. Gli scavi sono stati condotti sotto la guida di Mihkel Tammet e Silver Jäger.

Attraverso l’utilizzo della datazione con la dendrocronologia, che si basa sulla sequenza degli anelli degli alberi per stabilire una data certa, i ricercatori del museo hanno datato il legno utilizzato per la costruzione della nave intorno al 1360. Gli scavi a Lootsi tänav e la successiva opera di pulizia del relitto nel museo hanno portato alla luce una vasta gamma di reperti significativi, tra cui strumenti, scarpe di cuoio e armi.

Lätti ha riferito che le scarpe ritrovate mostravano segni evidenti di usura, alcune addirittura riparate in modo pratico. Le analisi delle calzature suggeriscono che la nave potrebbe essere stata coinvolta in un incidente, indicando che l’equipaggio potrebbe essere sceso rapidamente dalla nave, lasciando tutto in uno stato di caos.

Un reperto di particolare interesse presentato da Lätti è un cucchiaio di legno risalente al 1300, presumibilmente utilizzato per consumare pasti simili al porridge. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione sono i resti sorprendentemente conservati di due ratti marini e di una bussola navale, ritenuta la più antica del suo genere sopravvissuta in Europa.

Il relitto è attualmente oggetto di lavoro da parte degli archeologi del Museo marittimo estone e dei conservatori finlandesi. Lätti ha affermato che le navi medievali dell’Estonia si distinguono da altri reperti simili in Europa perché non sono vuote. A differenza delle navi medievali tedesche e olandesi, spesso prive di reperti, le navi estoni sono ricche di manufatti che forniscono preziosi indizi sulle abitudini alimentari, sull’abbigliamento e sull’attrezzatura di navigazione dell’epoca.