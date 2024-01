Ecco cosa trovano durante una passeggiata nel bosco. Questi reperti risalgono ai tempi dei romani. Furono dei barbari? Cosa sono

20 gennaio 2024 – Una notevole scoperta accidentale di beni archeologici è stata fatta nei giorni scorsi, da un uomo che passeggiava nel bosco con alcuni amici. Il rinvenimento è avvenuto ad opera di Mateusz Filipowicz nella regione di Hrubieszów, nel territorio delle foreste statali, in Polonia. Gli oggetti sono soprattutto punte di lancia, forse appartenenti a tribù avversarie dei Romani.



“Filipowicz si è imbattuto in un mucchio di dozzine di reperti di ferro. – spiega il Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, istituzione che ha competenze simili a quelle alle nostre Soprintendenze – In un primo momento, a causa del fortissimo fenomeno ossidativo che copre il metallo, miscelato inoltre con sabbia e fango, è stato difficile determinare quale fosse la natura degli oggetti. Tutto è stato trovato in un punto pressoché unico. Non lontano da attrezzature forestali, in un’area umida caratterizzata da buche scavate da animali selvatici. Tali circostanze hanno portato alla scoperta di un oggetto inizialmente sulla superficie e un attimo dopo, poco sotto, l’uomo ha recuperato diversi chilogrammi di ferro coperto di fango e di ruggine. Era difficile capire cosa fossero. Così il ritrovatore li ha imballati in modo sicuro e prelevati dalla foresta con l’intento di pulirli e determinare la natura degli oggetti”..



Non appena è stato rimosso il fango, si è resa immediatamente evidente la natura archeologica degli oggetti. I trovatori hanno contattato il Museo di Hrubieszów e, a poche ore dalla scoperta, l’intero ritrovamento è andato al Museo di Hlubieszów, insieme a un rapporto completo sulle circostanze della scoperta e sulla posizione approssimativa del luogo del rinvenimento. Archeologi di questo Museo – Bart łomia Bartecka e Anna Hyrcha ła, hanno effettuato un’analisi preliminare e una valutazione di questi risultati. Inoltre, un’analisi della documentazione AZP indica che finora non vi sono stati siti archeologici conosciuti nella zona dove sono stati scoperti reperti del genere.

Le armi portate alla luce sono di diverso tipo. “In un primo momento – afferma il Conservatore dei monumenti – si può affermare che l’insieme è costituito da:

– 9 grate di lancia in ferro, lunghezza da 25,5 cm a 34,5 cm e larghezza lama foglia da 5 cm a 6,5 cm;

– 2 assi da battaglia in ferro, una lunga 23,5 cm e lama 7 cm e l’altra leggermente più piccola con 19 cm di lunghezza e una lama 5 cm;

– 1 ascia o corpo ascia (solo la manutenzione lo spiegherà), 17 cm di lunghezza, 6 cm di larghezza e 4 cm di lama;

– 3 oggetti molto difficili da identificare Forse un porta-scudo in ferro (lunghezza 21,5 cm e larghezza 6,5 cm) e 2 scalpello in ferro o graniglia (lunghezza 22 cm e larghezza 25,5 cm e 4 cm)”.

Chi ha nascosto queste armi qui e perché? “Molto probabilmente abbiamo a che fare con le armi usate dalle tribù barbariche durante l’Impero Romano. – spiegano gli archeologi polacchi – Forse questa dotazione è stata usata dalla cosiddetta cultura dei guerrieri di Przeworska, II/III secolo d.C., identificato dagli storici con la tribù vandale o con comunità del circolo delle culture gotiche (secolo II/III secolo). Vale la pena notare che molti anni fa, durante la costruzione della stazione di guardia di frontiera nella vicina Horodla, fu scoperta la tomba distrutta di un guerriero della cultura a Przeworsk – stessa epoca, quindi ndr -. Il numero dei reperti portati alla luce ora, il loro carattere, il modo in cui sono depositati e lo stato di conservazione escludono però la possibilità che essi fossero collegati a una sepoltura. Durante la verifica condotta sul terreno, non sono state trovate ossa o pezzi di ceramica. Tutto indica il fatto che qualcuno si è disfatto di queste armi, probabilmente dopo averle messe in un sacco e poi li ha gettate in quella che era una zona paludosa” .

La Delegazione Zamojska dell’Ufficio Provinciale per la Protezione dei Monumenti e il Conservatore Provinciale dei Monumenti di Lublino sono stati immediatamente informati della scoperta – pertanto sono state intraprese tutte le azioni formali necessarie.

I reperti citati sono stati assegnati come deposito alla collezione del Museo. Ks. Stanis ława Staszica a Hrubieszów, che inizierà immediatamente i lavori di restauro e di conservazione. Solo dopo queste procedure sarà possibile determinare correttamente il carattere del ritrovamento in questione e la sua collocazione cronologica e culturale.

“Abbiamo in programma di rivedere la localizzazione di questo deposito in primavera, con condizioni meteo più favorevoli”. dice l’ente di tutela culturale.