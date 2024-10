Scoperti nuovi dettagli sul misterioso ritrovamento di oltre 2000 teste d’ariete mummificate e dell’edificio della VI dinastia emersi dal terreno

Attualmente, gli studiosi stanno approfondendo una scoperta che ha lasciato a bocca aperta gli archeologi nel tempio di Ramses II ad Abydos, in Egitto. Questa straordinaria scoperta è avvenuta durante una campagna di scavi iniziata nel 2023, quando un team dell’Università di New York ha rinvenuto oltre 2.000 teste d’ariete mummificate, insieme a una grande struttura risalente alla VI dinastia. Le implicazioni di questo ritrovamento continuano a sorprendere e intrigare gli esperti, portando a nuove riflessioni sulle pratiche religiose e architettoniche dell’antico Egitto.

Le teste degli animali sacrificati @ Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار



Dettagli delle scoperte

Oltre alle 2.000 teste d’ariete, il team ha identificato anche una varietà di mummie di altri animali, come cani, capre e mucche, tutte rinvenute in un’area di stoccaggio che suggerisce l’esistenza di rituali ben strutturati. Gli arieti, in particolare, erano animali sacri legati al culto di Amon-Ra, una delle divinità più importanti dell’antico Egitto, associata al sole e alla creazione. Le loro mummie venivano utilizzate in rituali di sacrificio per propiziare la fertilità del suolo e garantire buone raccolte.

Il sacrificio degli arieti era un atto di devozione, simbolo di speranza e abbondanza. La mummificazione non era solo un modo per preservare gli animali, ma un gesto rituale che assicurava la loro presenza nell’aldilà e il loro continuo supporto agli adoratori. Ogni ariete rappresentava un’offerta per garantire la benevolenza divina, un modo per stabilire un legame duraturo con il mondo spirituale.

Gli arieti sacrificati. Foto @ Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار



Rituali nell’edificio scoperto

In merito all’imponente edificio rinvenuto, con muri spessi cinque metri, gli archeologi sospettano che fosse un luogo dedicato a rituali di culto e celebrazioni religiose. Anche se i dettagli specifici delle pratiche rituali che si svolgevano all’interno rimangono in parte sconosciuti, è plausibile che il sito fosse utilizzato per cerimonie legate alla vita e alla morte, in un contesto in cui gli arieti mummificati venivano offerti agli dèi.

Uno dei resti di animali recuperati, coperto da uno straccio di quell’epoca @ Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار



La grandezza dell’edificio e la sua posizione suggeriscono che fosse un centro di grande importanza religiosa e sociale. Potrebbe aver ospitato rituali che celebravano il ciclo della vita, come le festività in onore di Amon, e altre pratiche legate al culto dei morti. Queste cerimonie erano essenziali per mantenere l’ordine cosmico e il favore degli dèi, conferendo un senso di continuità e stabilità alla società egiziana.

Parte dell’edificio arcaico che presenta una particolare architettura @ Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار



Queste scoperte non solo arricchiscono il patrimonio archeologico dell’Egitto, ma pongono interrogativi affascinanti sulla vita, la religione e le pratiche rituali di un popolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia umana. Ogni nuovo ritrovamento alimenta la curiosità e il desiderio di comprendere i misteri di una civiltà che continua a rivelare i suoi segreti.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti Egypt Independent e Al-Masry Al-Youm.