Emilio Vedova: la potenza del gesto nella rassegna”Questa è pittura” al Forte di Bard. I segreti della mostra

Dal 30 novembre 2024 al 2 giugno 2025, il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, ospita la mostra Questa è pittura, dedicata al maestro dell’Informale europeo Emilio Vedova (1919-2006). Curata da Gabriella Belli e promossa dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con 24 Ore Cultura e la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, l’esposizione invita a immergersi nella dimensione pittorica dell’artista, spogliandola da letture troppo storiche o sociopolitiche, per celebrarne la potenza creativa.

Emilio Vedova (Plurimo – A), 1962 Colori acrilici vinilici, pastello su elementi di legno polifrontali, cerniere in ferro 157 x 110 x 219 cm Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia

Un viaggio nell’energia dell’Informale europeo

Con 31 grandi dipinti e 22 opere su carta, provenienti in gran parte dalla Fondazione Vedova e da prestigiose istituzioni come la Peggy Guggenheim Collection di Venezia e il Mart di Rovereto, la mostra esplora il percorso artistico di Vedova. L’approccio curatoriale si articola in otto tappe tematiche, che attraversano le diverse fasi della sua produzione.

Gabriella Belli sottolinea: «Il cortocircuito tra realtà e verità, tra bene e male, che il lavoro di Vedova porta magistralmente alla luce, è il cuore di questa esposizione. Attraverso un itinerario che tralascia il peso della cronaca e si concentra sull’esercizio pittorico, si scopre l’impeto creativo che ha segnato l’arte europea del secondo dopoguerra».

Emilio Vedova Ciclo ’62 – (B.B.6), 1962 Colori acrilici vinilici, carboncino, carta e sabbia su tela 145,5 x 185,5 cm Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia

Le sale tematiche: un percorso nella mente dell’artista

Tra le tappe più suggestive, la Sala 4 Occupare lo spazio svela l’invenzione dei Plurimi, opere tridimensionali che abbattono la bidimensionalità del quadro per invadere l’ambiente, mentre la Sala 7 Vertigine Piranesi collega la pittura di Vedova alla drammaticità visionaria delle Carceri di Piranesi. La Sala 8 Circolare infinito, con i grandi Tondi, testimonia l’irriverenza di Vedova nell’affrontare la perfezione geometrica del cerchio.

Un’arte universale e impegnata

Ornella Badery, presidente dell’Associazione Forte di Bard, ha dichiarato: «La potenza espressiva e l’impegno civile di Vedova rendono la sua arte una delle più rappresentative dell’Informale. La sua pittura dialoga perfettamente con la severità del Forte di Bard, creando un’esperienza unica per i visitatori».

Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione Vedova, aggiunge: «Il coraggio di Vedova nel rifiutare ogni forma di rappresentazione concreta testimonia la sua convinzione di voler trasmettere un messaggio universale, comprensibile a tutti».

Emilio Vedova al lavoro su Non Dove 1988 – III 1988 Ph. Aurelio Amendola, Pistoia Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia

Informazioni utili

Titolo : Emilio Vedova. Questa è pittura

: Emilio Vedova. Questa è pittura Luogo : Forte di Bard, Valle d’Aosta

: Forte di Bard, Valle d’Aosta Date : 30 novembre 2024 – 2 giugno 2025

: 30 novembre 2024 – 2 giugno 2025 Orari : consultabili sul sito ufficiale del Forte di Bard

: consultabili sul sito ufficiale del Forte di Bard Sito web: www.fortedibard.it

Un’occasione imperdibile per scoprire la grandezza di Emilio Vedova, maestro dell’Informale, attraverso un percorso che esalta la potenza della sua pittura e l’energia del gesto artistico.