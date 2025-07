Emozione archeologia. Una bellissima testa arcaica spunta dal terreno, verso la spiaggia. Chi è quest’uomo? A quando risale la scultura? Che significato ha?

di Maurizio Bernardelli Curuz – Nostro servizio

Il blocco è rosso, tra la sabbia. Non è mattone. Ha la porosità della pietra. Delicatamente viene recuperato dal terreno. E’ il volto di un uomo buono. Sembra sorridere. Lo scultore gli ha conferito un aspetto benigno. La parte superiore della testa sembra piatta, mentre capelli, a boccoli, gli scendono lungo gli orecchi. La parte piatta era forse la base di una corona? E dov’era inserita questa vivida scultura, in parte scolpita, in parte incisa nella morbida pietra formata da sabbie compatte antichissime?

È accaduto tutto in un lembo remoto di Scozia, nel cuore delle isole Orkney, dove il paesaggio si fonde con la leggenda. Durante una campagna di scavo presso Skaill Farm – insediamento agricolo millenario affacciato sul Mare del Nord – gli archeologi hanno riportato alla luce un frammento scultoreo in pietra arenaria rossa: una testa umana, scolpita con tratti stilizzati e profondi, che sembra attraversare i secoli con uno sguardo muto ma presente.

L’opera è stata datata al Medioevo, con una probabile collocazione tra XII e XIII secolo, e rappresenta una figura maschile dai connotati marcati: sopracciglia arcuate, occhi fissi, bocca socchiusa in una sorta di sorriso ieratico. Il volto, lavorato in modo sintetico ma espressivo, richiama immediatamente certe sculture romaniche dell’Europa settentrionale.

Un’ipotesi suggestiva: è il volto di San Magno?

Il santo patrono delle Orcadi, venerato come martire e simbolo di pace, torna a guardarci dalla pietra?

San Magno, conte delle Orcadi ucciso nel 1117 e canonizzato nel 1135, è figura centrale nella storia spirituale e politica dell’arcipelago. La cattedrale a lui intitolata, costruita in arenaria rossa come la testa ritrovata, è uno degli esempi più notevoli di architettura romanica norvegese fuori dalla Norvegia stessa.

L’ipotesi che quella testa possa rappresentare proprio San Magno – come un buon Re Salomone – non è affatto peregrina. Il luogo del ritrovamento si trova a breve distanza dalla cattedrale a lui dedicata, e l’aura ieratica che emana dal volto scolpito potrebbe suggerire una funzione votiva o commemorativa. Non un’immagine realistica, ma una sintesi spirituale, come si usava fare nel romanico nordico.

Il viso scolpito – sereno, quasi compassionevole – riflette quelle qualità di mitezza e fermezza che la tradizione attribuisce al santo, noto per aver rifiutato la violenza in un tempo di lotte claniche.

Non solo un volto: forse parte di un edificio sacro

Era una mensola figurata? Un frammento di lunetta? O parte di un archivolto scolpito?

Gli archeologi hanno ipotizzato che la testa potesse appartenere a un sistema decorativo più ampio. Nel Medioevo, soprattutto in ambito romanico, era consuetudine collocare teste umane o zoomorfe come elementi strutturali o simbolici: nelle lunette, negli archivolti, nelle chiavi di volta o come “corbel heads”, mensole antropomorfe che sorreggevano archi o soffitti lignei.

Lo stile della scultura – sobrio ma potente – richiama alcuni esempi analoghi presenti in Inghilterra settentrionale e in Scozia, ma anche nella Norvegia romanica da cui molti artigiani e coloni giunsero a Orkney.

Un frammento nel cuore delle Orcadi norrene

Tra memoria vichinga e fervore cristiano, Skaill Farm racconta mille anni di vita e fede

Skaill Farm sorge accanto al sito neolitico di Skara Brae e fu abitata ininterrottamente dall’XI al XIX secolo. Questo insediamento conserva ancora le tracce di un mondo norreno che accolse il cristianesimo in forme originali, fondendo antichi simbolismi con nuovi significati spirituali.

Il team dell’Università delle Highlands and Islands, coadiuvato dalla comunità locale, sta portando avanti una ricerca stratigrafica che consente di leggere secoli di storia in verticale: dai contadini norreni ai proprietari scozzesi dell’età moderna.

Il ritrovamento della testa scultorea – isolato ma eloquente – ha suscitato un’ondata di emozione. Cosa faceva lì? Era conservata? Reimpiegata? O ancora inserita in un edificio di culto scomparso?

Chi è davvero l’uomo nella pietra?

Un santo, un re o un semplice fedele? Ogni ipotesi riaccende il mistero e il fascino di un volto antico

C’è qualcosa di familiare in questo viso. Una compostezza che parla di autorità, ma anche di pace. Una presenza che trascende il tempo e che sembra posare lo sguardo – da secoli – su chiunque lo incontri.

Potrebbe essere San Magno, raffigurato in forma sintetica e simbolica? O forse un re locale, un aristocratico norreno, un donatore laico rappresentato per gratitudine in un edificio di culto? Le ipotesi si moltiplicano, ma tutte convergono sul potere evocativo di questa scultura.

La pietra rossa delle Orcadi continua a parlare. E quel volto ci interpella ancora: che cosa stiamo davvero guardando, quando osserviamo un viso medievale scolpito?