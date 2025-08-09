Entriamo in una grotta. Cos’è questo? Brividi. Accertamenti. Tombe preistoriche e animali di specie scomparse

Tra grotte oscure, ossa antiche, salnitro, pietre dalle forme strane, mozzi di cenere, volte, torce elettriche che sondano fondo e pareti, si cammina. Brividi e soffi, camminamento malfido se non infido, voci ritmiche dell’acqua, clic. Siamo nell’Età del Bronzo. Con strane presenze-assenze.

Il silenzio di una grotta non è mai vuoto. Contiene echi di passi lontani, profumi di terra antica, ombre di animali che non calpestano più la nostra terra.

Nel buio umido delle cavità di Ingleborough, nello Yorkshire Dales, gli archeologi hanno trovato le ossa di un animale leggendario – un uro, possente bovide selvatico dell’Età del Bronzo, scomparso da secoli – insieme a reperti che parlano di riti umani e di vite spente migliaia di anni fa.

La scoperta è frutto di un’alleanza insolita ma feconda: quella tra speleologi esperti e archeologi, che insieme hanno esplorato passaggi sotterranei poco conosciuti, alla ricerca di indizi sulla presenza umana e animale in epoche remote. Oltre all’uro, nelle cavità sono emersi il cranio di un cinghiale – simbolo di forza e caccia nelle culture neolitiche – e tracce di sepolture umane risalenti al Neolitico.

L’Ingleborough Cave Archaeology Project

La scienza scende sotto terra, armata di luci e corde

Il Progetto Archeologico della Grotta di Ingleborough – parte di un piano da 3 milioni di sterline sostenuto dal National Lottery Heritage Fund – ha l’obiettivo di salvaguardare la memoria naturale e culturale delle aree comuni montane in Inghilterra.

Il programma comprende lo Yorkshire Dales, il Dartmoor, il Lake District e le Shropshire Hills, territori dove il paesaggio non è solo natura, ma stratificazione di storie e pratiche antiche.

Ingleborough è un luogo speciale anche per un’altra ragione: qui sopravvive la tradizione del commoning, l’uso comunitario dei pascoli basato su diritti secolari che risalgono alla Magna Carta. Significa che ancora oggi una dozzina di contadini pascola le proprie greggi sui terreni comuni, perpetuando un legame con la terra che affonda le radici nel Medioevo.

Il gigante perduto delle praterie europee

Gli uri: antenati selvaggi, simbolo di forza e di libertà

L’uro (Bos primigenius) era un animale imponente: il maschio poteva superare i due metri al garrese e pesare fino a una tonnellata. Il suo corpo massiccio, le lunghe corna rivolte in avanti e il mantello scuro ne facevano una presenza dominante nelle pianure e nei boschi europei.

La sua storia è intrecciata con quella dell’uomo. Nell’Età della Pietra, i cacciatori-raccoglitori lo inseguivano per carne e pelli, ma anche per il valore simbolico delle corna, spesso deposte in contesti rituali. Con l’avvento dell’agricoltura, l’uro divenne bersaglio di una caccia ancora più sistematica. La deforestazione per creare campi coltivati e pascoli ridusse drasticamente il suo habitat.

Le ultime popolazioni resistettero in alcune foreste della Polonia e della Lituania, protette da divieti di caccia, ma non bastò. L’ultimo esemplare noto morì nel 1627 nella foresta di Jaktorów, in Polonia – un evento che segnò la fine di una specie che aveva attraversato decine di millenni di storia europea.

Bovidi scomparsi in Europa

Uro (Bos primigenius) – Estinto nel 1627. Diffuso in tutta Europa e Asia, progenitore dei bovini domestici.

Bisonte europeo occidentale (Bison bonasus) – Sopravvissuto in piccole popolazioni, estinto in natura nel 1927 ma reintrodotto con successo nel XX secolo.

Bue muschiato europeo (Ovibos moschatus) – Presente in Europa durante il Pleistocene; sopravvive oggi solo in Nord America e Groenlandia.

Antilope saiga (Saiga tatarica) – Diffusa in Europa orientale fino all’Olocene, ora confinata a steppe asiatiche.

Stambecco pirenaico (Capra pyrenaica pyrenaica) – Estinto nel 2000, sopravvive solo in sottospecie affini.

La grotta come archivio della vita

Ossa, sedimenti e memorie invisibili

I resti dell’uro e del cinghiale non sono stati trovati in un contesto casuale. Le grotte, in epoca preistorica, erano luoghi polifunzionali: rifugio in caso di pericolo, deposito di cibo, spazio per riti funebri. Il fatto che siano state rinvenute sepolture umane indica che Ingleborough era percepita come una collina sacra, una sorta di custode dei morti e della memoria collettiva.

La presenza del cinghiale aggiunge un tassello importante. In molte culture antiche, questo animale era associato alla fertilità, al coraggio e alla guerra. Il suo cranio, trovato in prossimità di resti umani, potrebbe avere un significato cerimoniale, forse legato a un rituale di passaggio o di protezione.

Speleologi, guardiani delle profondità

Il filo sottile tra avventura e scienza

Rick Peterson, archeologo speleologo dell’Università del Lancashire Centrale, sottolinea un aspetto spesso trascurato: “Sono i caver locali più esperti a imbattersi per primi in reperti come questi, perché hanno accesso a passaggi sconosciuti. Grazie alla collaborazione con gli archeologi, ogni scoperta può essere documentata e protetta”.

Questo sodalizio tra esploratori e scienziati ha permesso di ampliare enormemente la conoscenza della “storia sotterranea” dello Yorkshire. Molte delle cavità richiedono tecniche avanzate di arrampicata e immersione, rendendo impossibile un accesso senza preparazione specialistica.

Il legame tra passato e futuro

Un paesaggio che non dimentica

Oggi, i pascoli di Ingleborough sono ancora percorsi dalle pecore dei contadini locali, proprio come avveniva secoli fa. È un esempio raro di continuità culturale e ambientale. Ma la sopravvivenza di queste tradizioni è fragile: un tempo metà dell’Inghilterra era terra comune, oggi resta appena il tre per cento.

Come afferma Claire Braeburn, responsabile del progetto: “Preservare queste pratiche significa proteggere un ecosistema e una cultura. Perderle sarebbe cancellare una parte della nostra identità collettiva”.