Escursione con guida, aperta a tutti. Luoghi misteriosi del lago d’Iseo. Tra paesaggi, incanti, cascate e “gallerie degli gnomi”

“Scopriremo un altro “mondo”, un canyon dimenticato dall’uomo dove troveremo la diga abbandonata e la maestosa Cascata di Ferro. – dicono i responsabili di Xtreme Adventure -.

I partecipanti percorreranno luoghi di grande suggestione, sopra il lago d’Iseo, in provincia di Brescia, tra la cascata di ferro e l’antica miniera abbandonata. Paesaggi che svelano scenografie dantesche. O meglio: considerati i dipinti cinquecenteschi di Romanino, nella vicina chiesa di Santa Maria della Neve, a Pisogne, potremmo vederla come una discesa al Limbo. Guardiamo qualche foto delle precedenti escursioni. Più sotto, troverete ogni particolare.

Necessarie scarpe da trekking o calzature con una buona aderenza al terreno e felpa o k-way.

DOMENICA 9 GIUGNO

Escursione di 2,5 ore circa alla scoperta di un “mondo nascosto”. Distanza da percorrere circa 1 km.

🔔𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘

✅1°turno ore 9.00

✅2°turno ore 11.00

✅3°turno ore 14.00

✅4°turno ore 16.00

🔔𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢

Seguire la strada per la frazione Terzana di Pisogne, 100 metri prima ci trovate sulla strada. C’è parcheggio.

💲𝗤𝗨𝗢𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

€ 20 adulto

€ 5 minore di 14 anni

COMPRENDE

Assicurazione

Contributo iniziativa

Utilizzo attrezzatura

Per partecipare scrivi via Wapp al 335487010 oppure invia una mail a info@xtremeadventure.it per confermare la visita indicando giorno, turno di visita e numero partecipanti.

L’escursione NON si farà in caso di FORTE maltempo.

La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione.

Chi non lo fosse, può richiedere il tesseramento (𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼) in fase di prenotazione dell’escursione portando poi il modulo compilato il giorno dell’evento.

𝗦𝗖𝗔𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗠𝗢𝗗𝗨𝗟𝗢 𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗜𝗟𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗟 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗢

𝗗𝗲𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗲.

Abbinata all’escursione in miniera ci sarà un piccolo assaggio (gratuito) di prodotti tipici, tra cui formaggi di vacca, capra e salumi dell’Azienda Agricola Faustini di Pisogne.

Per chi lo vorrà sarà possibile acquistare da mangiare al momento o portare a casa:

panini imbottiti

formaggi

salumi