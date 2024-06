Esplorano con i droni le superfici rocciose inaccessibili. Scoprono gigantesche incisioni rupestri di circa duemila anni fa

Le incisioni rupestri documentate dai ricercatori dell’Università di Bournemouth (Regno Unito), dell’University College di Londra (Regno Unito) e dell’Universidad de los Andes (Colombia) sono considerate la più grande raccolta di arte rupestre preistorica al mondo. Queste incisioni, trovate sulle pareti rocciose lungo il fiume Orinoco superiore e medio in Venezuela e Colombia, raffigurano una vasta gamma di immagini, tra cui serpenti giganti, figure umane e millepiedi giganti dell’Amazzonia.

Alcune delle incisioni sono estremamente grandi, con la più grande che misura oltre 40 metri. Questa incisione monumentale rappresenta un serpente gigante ed è considerata la più grande incisione rupestre mai registrata. La scoperta di queste incisioni è stata possibile grazie al lavoro con le guide locali e all’uso della fotografia dei droni, che ha permesso di mappare 14 siti di incisioni rupestri monumentali, definite tali per la loro altezza o larghezza superiore ai quattro metri.

Sebbene la datazione precisa delle incisioni sia complessa, i motivi simili trovati sulle ceramiche della zona suggeriscono che possano risalire a 2.000 anni fa, se non di più. Le raffigurazioni più grandi rappresentano spesso serpenti, probabilmente boa constrictor o anaconda, che occupano un ruolo significativo nei miti e nelle credenze delle popolazioni indigene locali.

Il dottor Phil Riris, docente di modellistica ambientale archeologica presso l’Università di Bournemouth, ha spiegato che questi siti sono molto imponenti e dovevano essere visibili da una certa distanza. Ha sottolineato che i serpenti, associati a divinità creatrici e visti come creature letali, potevano servire come segnali di avvertimento per marcare il territorio e suggerire il comportamento appropriato da adottare.

Il dottor José Oliver dell’Istituto di archeologia dell’UCL ha aggiunto che le incisioni si concentrano lungo il tratto del fiume Orinoco noto come Rapids di Atures, una rotta commerciale e di viaggio preistorica importante. Secondo Oliver, queste incisioni erano pensate per essere viste dal fiume, il principale mezzo di trasporto dell’epoca, e avevano lo scopo di marcare l’identità locale e avvertire i viaggiatori.

Pubblicando le loro scoperte su Antiquity, il gruppo di ricerca ha evidenziato l’importanza di proteggere questi siti monumentali per garantirne la conservazione e lo studio continuo, con la partecipazione centrale delle popolazioni indigene dell’Orinoco. La dottoressa Natalia Lozada Mendieta dell’Universidad de los Andes ha dichiarato che, sebbene abbiano registrato questi siti presso gli enti del patrimonio nazionale colombiano e venezuelano, le comunità locali sentono un forte legame con l’arte rupestre e potrebbero essere i migliori custodi di questo patrimonio.

La ricerca è stata finanziata dal Leverhulme Trust, dalla Society of Antiquaries of London, dall’Universidad de los Andes, dalla Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (Colombia) e dalla British Academy.