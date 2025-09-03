Esplorano i cunicoli di Vitozza, la città di pietra con 200 grotte, colombari leggendari, etruschi e fantasmi. Le 5 cose più curiose. Un’idea per il fine settimana. Quanto ci si impiega in auto

Un annuncio, quello dei Musei di Maremma, che ha il sapore di una conferma e, al tempo stesso, di una rivelazione. Nel nuovo numero di Opera Ipogea, rivista della Società Speleologica Italiana, l’archeologa Carmela Crescenzi ha dedicato uno studio a Vitozza, antico insediamento rupestre situato presso San Quirico di Sorano (GR). Qui, tra la valle del fiume Lente e i boschi di cerro, si allunga una delle più vaste città scavate nella roccia dell’Italia centrale, con oltre duecento cavità e un sistema abitativo che abbraccia millenni.

Non siamo di fronte a un villaggio dimenticato, ma a un autentico palinsesto, nel quale le tracce etrusche dialogano con le fortificazioni medievali, e le necropoli si trasformano in case e stalle. Vitozza racconta una continuità di vita che dalla protostoria si spinge fino al XIX secolo, disegnando una parabola unica, dove il bosco odierno custodisce l’eco di un brulichio umano ormai estinto.

Le radici etrusche

Lo studio speleologico si concentra sulle opere ipogee più antiche: le buche circolari per l’infissione di pali lignei, le canalizzazioni per l’acqua, le cisterne. Segni che ci riportano a un’epoca in cui la comunità etrusca, abituata a dialogare con la pietra, aveva già intuito la forza di quel banco tufaceo. La necropoli si allargava con tombe e cavità, alcune delle quali, nei secoli successivi, sarebbero state trasformate in dimore.

L’età medievale: castelli e chiese rupestri

Il Medioevo segna la massima espansione di Vitozza. Qui sorse un castello Aldobrandesco, di cui restano tratti murari e torri, e almeno tre chiese, tra cui la celebre Chiesaccia, di cui emergono i muri diroccati. L’insediamento era strutturato: abitazioni, spazi agricoli, aree di culto. La città rupestre, ben più che un villaggio di fortuna, si impose come nodo strategico per il controllo della valle.

Un villaggio vissuto fino all’Ottocento

La vera sorpresa di Vitozza è la sua longevità insediativa. Mentre molti centri rupestri erano abbandonati già in epoca rinascimentale, qui la vita quotidiana continuò fino al Settecento e, in parte, al XIX secolo. Una “città fantasma” che si spense lentamente, lasciando alle generazioni successive la suggestione di un luogo sospeso tra natura e storia.

Cinque curiosità che fanno di Vitozza un unicum

1. La città delle duecento grotte

Oltre duecento cavità abitative, stalle, magazzini e depositi scavati nel tufo fanno di Vitozza un insediamento senza eguali nell’Italia centrale. Ogni grotta racconta adattamenti differenti: scale scolpite, mangiatoie, incassi per travi.

2. I columbaria monumentali



Le pareti tufacee ospitano i celebri colombari medievali: migliaia di nicchiette per l’allevamento dei piccioni, che fornivano carne e guano. Una forma di “allevamento verticale” ante litteram, tra le più impressionanti d’Europa.

3. Due castelli e tre chiese

Il sito custodiva non solo grotte e necropoli, ma anche fortificazioni e luoghi di culto: il castello Aldobrandesco, un secondo nucleo fortificato e tre edifici religiosi, segni di una comunità stabile e articolata.

4. La città fantasma della Maremma

Quando Vitozza fu abbandonata, nel XIX secolo, rimase intatta come un villaggio sospeso nel tempo. Passeggiando oggi fra le cavità invase dal muschio, si ha l’impressione di entrare in un borgo improvvisamente svuotato.

5. Le leggende dei cunicoli segreti

La tradizione popolare parla di cunicoli che collegherebbero Vitozza ai paesi vicini, forse Sorano o San Quirico. Più mito che realtà, ma sufficiente a tingere il sito di un’aura di mistero sotterraneo.

Un laboratorio per archeologi e speleologi

L’approfondimento della Società Speleologica Italiana mette in luce quanto Vitozza sia non solo un sito affascinante, ma anche un laboratorio scientifico: qui si incrociano questioni di stratigrafia, idraulica antica, architettura rupestre, antropologia culturale. Ogni nuova campagna di studio non fa che allargare l’orizzonte: dalla protostoria agli Aldobrandeschi, dal Rinascimento fino alle ultime famiglie che vi abitarono.

Visitare Vitozza oggi

Il percorso archeologico, gestito dal Parco Archeologico “Città del Tufo”, permette di esplorare le grotte, i colombari e le rovine medievali. Tra i sentieri, la natura si fa custode della memoria: querce, castagni e felci accompagnano i visitatori in un viaggio che non è solo nel passato, ma dentro la stratificazione stessa del paesaggio umano.

Per arrivare a destinazione, in auto

Partenza Distanza (km) Tempo stimato Milano 477 km 4 h 46 m Torino 548 km 5 h 58 m Verona 330 km 3 h 20–30 m Bologna 278 km 3 h 04 m Roma 130 km 2 h 15 m

Parco Archeologico “Città del Tufo” – Vitozza

Indirizzo: Località San Quirico, via di Vitozza, 58010 Sorano (GR), Toscana, Italia

Località San Quirico, via di Vitozza, 58010 Sorano (GR), Toscana, Italia Telefono: 0564 614074 0564 633099 0564 633767

E-mail: info@leviecave.it

info@leviecave.it Sito web/Indicazioni per la visita: https://leviecave.it/itinerari/vitozza/