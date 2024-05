Estratto sarcofago di 16 tonnellate. Contiene un corpo, 6mila monete, utensili, armi. Ha 2000 anni. Verso la completa apertura

Una massiccia tomba di 16 tonnellate è stata estratta da una fossa profonda nel complesso del mausoleo di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina, famoso per il suo esercito di 6.000 guerrieri di terracotta a grandezza naturale. La bara conteneva ricchi depositi funerari, tra cui armi, armature, giada, una coppia di cammelli d’oro e d’argento, un set di utensili da cucina e 6.000 monete di bronzo. Questa sepoltura così sontuosa suggerisce che il defunto fosse un guerriero di alto rango, forse uno dei figli dell’imperatore Qin.

Il mausoleo di Qin Shi Huang

Il mausoleo di Qin Shi Huang, che copre un’area di 22 miglia quadrate, è il più grande del mondo. Tuttavia, gran parte di esso rimane inesplorato per timore di danni causati da terremoti, agenti atmosferici e saccheggiatori. Uno scavo del 2010 ha rivelato le fondamenta di un enorme palazzo con 18 case in stile cortile attorno a un edificio centrale. Questo palazzo, grande un quarto della Città Proibita di Pechino, è considerato il suo antenato concettuale, destinato all’imperatore dopo la sua morte.

Nel 2011 sono state scoperte nove tombe, ma le loro grandi bare sono rimaste in situ in conformità con la politica di non intervento del governo cinese. Gli archeologi sono tornati quest’anno per recuperare una bara minacciata dalle forti piogge. La bara è stata quindi scavata e rimossa per ulteriori studi in un ambiente controllato.

Gli studiosi sperano di ottenere indizi sull’identità del proprietario della tomba. L’ipotesi corrente è che possa trattarsi del principe Gao, uno dei 50 figli di Qin Shi Huang, la cui sepoltura nel mausoleo è documentata nei Registri del Grande Storico (Shiji), un’epica storia della Cina iniziata da Sima Tan e completata da suo figlio Sima Qian nel 91 a.C.

La leggenda del principe Gao

Secondo lo Shiji, dopo la morte di Qin Shi Huang, il suo figlio più giovane, Hu Hai, salì al trono uccidendo tutti i suoi rivali. Il principe Gao, rammaricandosi di non aver seguito il padre nell’aldilà, chiese di essere ucciso e sepolto nel grande mausoleo, desiderio che Hu Hai accolse con piacere.

La storia del principe Gao potrebbe essere interamente leggendaria. Lo Shiji, pur essendo una cronaca storica, mescola spesso leggenda e tradizione con i fatti. Ad esempio, afferma che il mausoleo era attraversato da “100 fiumi di mercurio”. Test del suolo hanno effettivamente rilevato livelli di mercurio 100 volte superiori al normale, suggerendo che, sebbene esagerata, l’affermazione non fosse completamente infondata.

“Dopo la morte del primo imperatore, tutti i suoi figli hanno avuto una brutta fine. Per questo sono incline a credere che questa tomba appartenga a un nobile di alto rango o a un capo dell’esercito,” ha dichiarato Jiang Wenxiao, capo degli scavi. Wenxiao ha aggiunto: “La tomba è stata costruita con una precisione incredibile. Così profonda, così grande. La maggior parte delle tombe antiche sono state derubate, quindi non avevamo molte speranze per la camera della bara. Ma non è stata derubata. Siamo rimasti stupefatti.”

La scoperta è stata documentata da una coproduzione britannico-cinese, che ha avuto accesso senza precedenti al sito del mausoleo e agli scavi in corso. I reperti saranno protagonisti del documentario “I Misteri dei Guerrieri di Terracotta”, che debutterà su Netflix il 12 giugno.