Eventi e leggenda | Gli ozi di Ercole 2025: quando mito e corpo si incontrano sull’Antica Spiaggia di Ercolano

Gli Ozi di Ercole evocano il riposo dell’eroe, un momento di pausa tra le fatiche più straordinarie. A Ercolano questo “ozio” si trasforma in esperienza viva, un’occasione per esplorare il mito attraverso il corpo, la scena e l’arte contemporanea.

Dal 11 al 13 settembre 2025, il Parco Archeologico di Ercolano inaugura la quinta edizione de Gli Ozi di Ercole, la rassegna che intreccia mito, corpo e scena, quest’anno dedicata al tema “Corpo mitico”.

Invita il pubblico a un viaggio tra trasformazioni corporee, archetipi immortali e pulsioni terrene. Dai miti greci al corpo umano di oggi, la rassegna mostra come le storie antiche parlino ancora dei nostri desideri, paure e limiti fisici.

L’Antica Spiaggia: un luogo simbolico

Tra lava, mare e mito

Per la prima volta, la rassegna si svolge nella cornice dell’Antica Spiaggia del Parco Archeologico di Ercolano, un luogo un tempo affacciato sul mare, oggi protetto da un muro di lava dell’eruzione del 79 d.C.. Qui confine e passaggio si incontrano, e il mito del mare e della trasformazione diventa esperienza reale e sensoriale.

La prima serata: metamorfosi e musica

Titono, la Sibilla e Dioniso

L’apertura dell’11 settembre prevede “Titono e la Sibilla. Narrazioni mitiche delle metamorfosi corporee”, incontro tra la classicista Cristiana Franco e l’attrice Imma Villa. Il mito diventa condizione del corpo, tra trasformazioni in animali, piante o pietre, corpi ibridi e linguaggi contemporanei come tatuaggi e chirurgia.

Dioniso, archetipo della vita indistruttibile, guida la riflessione sul mutamento e la sopravvivenza, mentre la musica di “Linha de Passe” di Maria Pia De Vito, con Roberto Taufic e Roberto Rossi, intreccia tradizione brasiliana, napoletana e jazz, trasformando la serata in un’esperienza sensoriale unica.

Il secondo giorno: il mare come mito

Tempeste, naufragi e fragilità umana

Il 12 settembre il focus è sul mare e i suoi miti. Sonia Bergamasco e Gennaro Carillo raccontano tempeste, naufragi e abissi, evocando la meraviglia e il terrore del mare, da Omero a Melville.

Segue “Corpo, umano”, con Vittorio Lingiardi e Federica Fracassi, una riflessione sul corpo oggi, frammentato dalla scienza e dalle relazioni digitali, che torna al centro della narrazione tra arte, mito e letteratura.

La chiusura: Dioniso e la musica delle pietre

Il mito diventa immagine e emozione

L’ultima serata porta Dioniso sul muro di lava dell’Antica Spiaggia con Laura Pepe e Francesco Sirano, tra icone e affreschi che parlano di estasi, follia e benedizione divina. La rassegna si conclude con il concerto intimo di Roberto Colella, accompagnato dal violoncello di Arcangelo Michele Caso, trasformando la storia e le pietre di Ercolano in emozione viva e contemporanea.

Informazioni pratiche

Biglietti e dettagli

Tre serate tra mito, corpo e scena, con aperture serali straordinarie della spiaggia archeologica:

Intero serata: €10

Ridotto: €5 (18-25 anni non compiuti, cittadini UE)

Abbonamento intera rassegna: €15

Ingresso gratuito: minorenni, persone con disabilità e abbonati al Parco (con prenotazione)

Il mito di Ercole: forza, fatica e immortalità

L’eroe che trasforma la fatica in mito

Ercole è uno degli eroi più famosi della mitologia greca e romana, simbolo di forza straordinaria, coraggio e resistenza di fronte alle sfide impossibili. Figlio di Zeus e della mortale Alcmena, la sua vita è segnata da prove estreme e compiti sovrumani, noti come le Dodici Fatiche, che lo vedono affrontare creature mostruose, catturare animali leggendari e affrontare ostacoli che nessun uomo comune potrebbe superare.

Ma Ercole non è solo forza fisica: il mito lo rappresenta anche come eroe vulnerabile, soggetto alle passioni, all’inganno e alla sofferenza. Le sue imprese simboleggiano il percorso umano tra limiti e possibilità, tra lotta e redenzione. Ogni fatica diventa metafora del superamento di ostacoli interiori ed esterni, trasformando le fatiche quotidiane in narrazione epica.

Il mito di Ercole ci parla anche di corpo e trasformazione: i muscoli, la resistenza e il dolore diventano strumenti di conoscenza e di cambiamento. Non è un eroe perfetto, ma uno che cresce attraverso il conflitto, imparando dai propri limiti e dalle proprie cadute. In questo senso, Ercole incarna l’idea che l’ozio, il riposo e il recupero, siano parte integrante della vita dell’eroe, momenti necessari per rigenerarsi e prepararsi a nuove sfide.

È proprio questa visione dell’eroe – forte, vulnerabile, in continuo equilibrio tra azione e riflessione – che ispira la rassegna Gli Ozi di Ercole. Il festival trasforma il mito in esperienza, mostrando come le sfide del corpo e le sue metamorfosi possano parlare ancora oggi alle nostre vite, tra arte, teatro e musica.