Mostre & eventi | Parigi e gli Champs-Élysées si trasformano in un regno di meraviglie e narrazione immersiva. Quello che devi sapere 👇

Un tuffo nelle favole che hanno incantato generazioni



Dal 6 settembre 2025, il cuore pulsante dei Champs-Élysées ospiterà La Cité Immersive des Fables, un’esposizione che porta il pubblico direttamente dentro le celebri favole di Jean de La Fontaine. Su oltre 1000 m², visitatori di ogni età saranno avvolti da scenografie lussureggianti, effetti speciali e tecnologie immersive che trasformano ogni sala in un teatro vivente.

Favole che prendono vita

Dalla penna alla scena: il pubblico protagonista

Tra le 243 favole scritte da La Fontaine, l’esposizione seleziona le più iconiche, restituendole in un percorso dove narrazione, tecnologia e scenografia si fondono. Qui, chi osserva diventa parte del racconto: ogni stanza offre ambienti teatrali, costumi e trucco scenico che ricreano l’atmosfera del Grand Siècle, l’epoca di Luigi XIV e Versailles. Dialoghi modernizzati e personaggi ironici rendono l’esperienza giocosa ma culturalmente rigorosa.

Un cast “illustre”

Attori francesi reinterpretano le creature senza tempo

Il cast include nomi di spicco del teatro e cinema francese: Laurent Stocker interpreta La Fontaine, Alexandre Astier il Leone, Arielle Dombasle il Lupo, Charles Berling la Volpe e Marie S’Infiltre la Rana. Gli altri personaggi come l’Asino, il Cane e il Corvo completano un ensemble capace di rendere ogni favola memorabile. La musica di Bon Entendeur accompagna il percorso, creando un’esperienza sensoriale completa.

Dreams room © Ateliers BK 10

Educativo e giocoso, per tutte le età

Imparare divertendosi nel mondo delle favole

Oltre al fascino teatrale, l’esposizione propone contenuti educativi rigorosi, con installazioni interattive che permettono di esplorare la morale e il contesto storico delle favole. La Cité Immersive des Fables celebra la modernità e la universalità di La Fontaine, offrendo un nuovo modo di avvicinare il pubblico alla letteratura francese attraverso il gioco e l’interazione.

Informazioni pratiche