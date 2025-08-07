Fa una passeggiata sulla riva del fiume. “Cosa sono quelle cose?”. Arriva la gente che le raccoglie. Sono centinaia di lingotti bipiramidali di 2.000 anni fa. Chi li ha forgiati?

Un fiume che inghiotte e restituisce.

Sotto l’acqua scura della Sava, nel cuore della Bosnia settentrionale, riemerge un tesoro che parla di artigiani, traffici e metallo.

Non oro, ma ferro: la vera ricchezza di un’epoca che forgiava il potere col martello e la brace.

Centinaia di lingotti bipiramidali riaffiorano dopo duemila anni.

Un carico perduto o un’officina itinerante? Il mistero si addensa come nebbia sul fiume.

Il più grande deposito d’Europa

Dove il ferro antico riposa da duemila anni

È nel Cantone bosniaco della Posavina, vicino al confine con la Croazia, che il fiume Sava ha rivelato il più importante deposito conosciuto in Europa di lingotti bipiramidali in ferro. Queste antiche barre metalliche, di forma distintiva e uso funzionale, rappresentano uno dei ritrovamenti più significativi mai avvenuti nel continente per quantità, stato di conservazione e valore storico. Una vera e propria miniera archeologica fluviale.

Una forma enigmatica e affascinante

Il ferro che parlava la lingua del commercio

I lingotti bipiramidali erano semilavorati metallici: pezzi standardizzati di ferro pronti per essere rifusi o lavorati. Con la loro tipica forma doppia, affusolata e simmetrica, erano pensati per essere facilmente trasportabili e utilizzabili come valuta commerciale, o come materia prima per fabbri e artigiani. Ogni esemplare rappresentava una cellula del potere tecnologico dell’antichità.

Una scoperta fortuita ma decisiva

L’intuizione di un appassionato e il battito d’ali della fortuna

Il primo passo verso la scoperta è merito di Pero Matkić, storico locale e attento osservatore delle rive del Sava. Scorgendo frammenti anomali durante una passeggiata, ha subito intuito che si trattava di qualcosa di antico. Ha allertato gli specialisti croati del Museo di Vinkovci, innescando così una mobilitazione rapida e interdisciplinare.

Uno scavo subacqueo ad alta tecnologia

Nel cuore del fiume, tra mappe 3D e immersioni guidate

Coordinato da Krunoslav Zubčić, archeologo subacqueo dell’Istituto Croato per la Conservazione dei Beni Culturali, e da Nikica Spudić del Soccorso Alpino Croato, il cantiere ha fatto uso di fotogrammetria, rilevamenti topografici e mappature subacquee avanzate. I lingotti, immersi da secoli nel limo, sono stati estratti con cura e immersi in vasche d’acqua distillata per avviare i lunghi processi di conservazione.

Il mistero del naufragio

Un carico scomparso tra le correnti e il silenzio

Secondo Jozo Jezerčić, direttore del museo francescano Vrata Bosne di Tolisa, è plausibile che si trattasse di un carico fluviale affondato tra il I e il II secolo a.C., in pieno periodo di transizione dalla cultura celtica di La Tène alla dominazione romana. Un’imbarcazione trascinata via da una piena, o colpita da un attacco? L’unica certezza è che i lingotti non si sono più mossi, fissati dal tempo e dal fango.

Chi li produceva davvero?

Fabbri tribali, metallurghi transalpini o botteghe romane alle porte del Danubio

I lingotti bipiramidali non venivano prodotti da contadini o artigiani occasionali. La loro standardizzazione e qualità metallurgica implicano un livello tecnico avanzato. Erano il frutto di fucine specializzate, molto probabilmente situate nelle aree minerarie dell’Europa centrale, come la Stiria, la Carinzia o l’odierna Slovenia, dove si trovavano importanti giacimenti di ferro.

Secondo gli archeologi, i fabbricanti erano artigiani esperti della cultura di La Tène, i Celti continentali, che avevano già sviluppato una rete di distribuzione del ferro ben prima della conquista romana. Tuttavia, alcuni studiosi non escludono che queste forme bipiramidali siano una risposta economica all’espansione romana, adattate per soddisfare la domanda militare e commerciale dell’Impero.

È possibile che gruppi celtizzati romanizzati, attivi lungo le vie del ferro danubiane, realizzassero questi pezzi in officine protostatali o centri regionali di produzione, in collegamento con le città mercantili della Pannonia e della Norico.

Tolisa, tra manoscritti e metallo

Dal silenzio della carta al clamore del ferro

Il Museo del Monastero Francescano Vrata Bosne, nella cittadina di Tolisa, era noto per conservare preziosi codici medievali e oggetti del folklore contadino. Oggi, grazie a questa scoperta, si candida a diventare un polo d’eccellenza per l’archeologia del ferro, aprendo le sue sale al metallo antico e al racconto di un’epoca dimenticata.

Un nuovo ruolo per la Bosanska Posavina

Dal margine al centro: quando il ferro cambia la geografia

La scoperta ribalta la geografia economica dell’antichità. La Bosanska Posavina – regione a lungo considerata periferica – assume ora il volto di un centro nodale nel commercio del ferro. Il Sava, navigabile e strategico, si rivela un corridoio fluviale essenziale tra Balcani, Danubio e Mitteleuropa. Un’arteria che trasportava non solo merci, ma idee, tecnologie e potere.

Un progetto di ricerca internazionale

Scienza e archeologia unite per svelare il profumo del passato

Il progetto, a cui collaborano istituzioni museali e laboratori europei, punta a ricostruire l’origine geochimica del ferro attraverso analisi isotopiche, e a mappare le reti economiche e politiche del periodo tardo celtico e pre-romano. L’obiettivo? Scrivere una nuova storia del ferro, basata non su testi, ma su materia. Una materia viva, forgiata, scambiata, perduta e ora ritrovata.