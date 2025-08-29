Fantasmi tra gli chalet. Scavano per costruire villette in montagna e trovano i resti dei vecchi padroni di casa, che qui abitarono migliaia di anni fa. Ma cosa c’era in questo punto? E chi erano questi “inquilini spettrali”? Rispondono gli archeologi

Nell’immaginario collettivo, l’alta montagna è spesso vista come spazio vuoto, luogo di transito, teatro di silenzi. L’idea che, a oltre 1.560 metri, potessero svilupparsi insediamenti complessi e strutturati appartiene più alla letteratura romantica che alla scienza storica. Eppure, ad Allos, in pieno cuore del Parco nazionale del Mercantour, la terra ha restituito una testimonianza che incrina questa visione.

Gli archeologi dell’Inrap, chiamati a operare in seguito alla decisione di costruire nuovi chalet, hanno aperto sotto i pascoli un archivio stratificato: cenere, pietre annerite, tracce di pali, frammenti di ceramica e manufatti in bronzo. È la voce di comunità che hanno abitato la montagna con continuità, dal IV millennio a.C. al IX secolo a.C. Un arco temporale impressionante, che copre più di duemila anni di presenze umane.

Un paesaggio scolpito dal ghiaccio

Per comprendere perché queste comunità abbiano scelto proprio quel pianoro, occorre tornare indietro nel tempo geologico. Il paesaggio di Allos è il risultato di una lunga vicenda glaciale. Un grande ghiacciaio, discendendo per millenni, incise la valle del Verdon, per poi ritirarsi lentamente.

Il ritiro lasciò in eredità un mosaico di depositi morenici, sabbie, farine glaciali, che andarono a costituire terrazze naturali. Una di queste, sospesa a 1.560 metri, divenne terreno fertile e relativamente pianeggiante, ideale per insediarsi. L’umidità garantita dalla vicinanza di paludi e corsi d’acqua, la vegetazione densa e il legname abbondante fecero di quel balcone alpino un approdo perfetto.

I fuochi dell’età del Bronzo

Il livello più visibile dello scavo appartiene alla tarda età del Bronzo, attorno al IX secolo a.C. Qui gli archeologi hanno trovato focolari costruiti con pietre di grès, accuratamente scelte per la loro capacità di trattenere calore. I ciottoli, anneriti e spaccati, raccontano di cucine collettive, forse di riti, certamente di attività quotidiane.

Non lontano, file di buche di palo tracciano lo scheletro di edifici rettilinei. La precisione dell’orientamento est-ovest suggerisce un’organizzazione spaziale, non una sistemazione improvvisata. Resti di palizzate, pietre colmate da torchis, strutture perimetrali: l’impressione è quella di un piccolo villaggio, o di un campo organizzato, destinato a durare più di una stagione.

La vita quotidiana è evocata anche da piccoli oggetti: anelli e fibule in bronzo, spilli e ceramiche. Non oggetti eccezionali, ma frammenti di vita: ornamenti personali, utensili, frammenti di stoviglie. L’archeologia restituisce qui non tanto la memoria di un potere, ma l’immagine concreta di comunità vive, in equilibrio con la montagna.

Le radici neolitiche: i Chasséens sulle Alpi

Sotto gli strati dell’età del Bronzo, più in profondità, il terreno conserva un livello ancora più sorprendente: quello del Neolitico medio, databile attorno al 3300 a.C. Qui compaiono i segni della cultura chasséenne, un orizzonte culturale diffuso nella Francia meridionale ma raramente attestato in contesti alpini così alti.

Nuclei di selce, lamelle, punte di freccia, strumenti di scheggiatura indicano che il sito non era solo frequentato, ma utilizzato come officina. La montagna non era dunque periferia, ma centro produttivo. L’abilità di queste comunità nel lavorare la pietra, nel trasformare il paesaggio e nel stabilirsi in altura testimonia un adattamento ambientale precoce e raffinato.

Per gli archeologi, questa presenza chasséenne costituisce una rarità assoluta: finora poche prove indicavano insediamenti così elevati, e la scoperta di Allos obbliga a ripensare la distribuzione geografica di questa cultura.

Il mondo degli Chasséens

Un Neolitico di pietra, riti e insediamenti complessi

Tra il V e il IV millennio a.C., l’Europa occidentale fu attraversata da una corrente culturale che prese nome da Chassey-le-Camp, località della Borgogna nella quale, a metà Ottocento, vennero identificati i primi reperti di questa civiltà neolitica: gli Chasséens. Essi non rappresentano un popolo in senso etnico, ma una vasta area culturale che unificava comunità stanziate tra la Francia centro-meridionale, la valle del Rodano e la Provenza, fino a lambire le Alpi.

Gli scavi hanno mostrato insediamenti articolati: villaggi fortificati su alture o pianori, case rettangolari con strutture in legno e argilla, talvolta circondate da fossati difensivi. Questa attenzione all’organizzazione dello spazio e alla protezione collettiva testimonia un assetto sociale più complesso rispetto al Neolitico iniziale, con comunità stabili, non più nomadi, capaci di presidiare territori fertili e vie di transito.

L’economia era basata sull’agricoltura cerealicola, l’allevamento e una diffusa pratica della caccia, come rivelano le abbondanti punte di freccia ritrovate. Ma ciò che contraddistingue il mondo chasséen è soprattutto la sua cultura materiale: ceramiche dalle forme eleganti, decorate con incisioni geometriche e motivi lineari; strumenti in selce finemente scheggiati; oggetti in osso e corno lavorati con straordinaria perizia.

Accanto agli utensili quotidiani emergono elementi simbolici e rituali: statuette antropomorfe, sepolture collettive e luoghi cultuali che rivelano un rapporto intenso con il mondo dell’aldilà. In alcune necropoli si osserva il passaggio verso la monumentalità megalitica, con dolmen e allées couvertes che preludono al grande fenomeno europeo delle architetture funerarie in pietra.

Gli Chasséens, dunque, non furono soltanto contadini e cacciatori, ma protagonisti di una vera rivoluzione culturale: un laboratorio di forme sociali e simboliche che, irradiandosi lungo le Alpi e la valle del Rodano, gettò le basi per la complessità delle comunità neolitiche dell’Europa centro-occidentale.

Una continuità di presenze

L’aspetto più affascinante del sito è la sua continuità. Non un episodio isolato, ma stratificazioni successive: prima i chasséens, poi le comunità dell’età del Bronzo. La montagna non fu mai abbandonata del tutto: generazioni diverse, in epoche lontane, riconobbero in quella terrazza una risorsa, un punto stabile da abitare e reinterpretare.

Questo dato contrasta con la narrazione tradizionale che vuole la montagna come limite, zona ostile, da valicare in fretta. Al contrario, Allos mostra come l’alta quota potesse diventare “casa”, spazio identitario, luogo di produzione e di vita.

Confronti alpini: un fenomeno europeo

Allos non è un unicum, ma si inserisce in un fenomeno più ampio che riguarda le Alpi.

In Italia, nell’area del Trentino e del Veneto, siti come quello di Fiavé (Trento) hanno restituito palafitte e villaggi del Bronzo antico e medio, testimonianza di comunità alpine che costruivano ambienti complessi e durevoli.

(Trento) hanno restituito palafitte e villaggi del Bronzo antico e medio, testimonianza di comunità alpine che costruivano ambienti complessi e durevoli. In Svizzera, lungo le rive dei laghi di Neuchâtel e di Zurigo, sono emerse le celebri palafitte neolitiche, oggi patrimonio UNESCO.

Sulle Alpi occidentali italiane, tracce neolitiche e protostoriche compaiono nei siti di alta valle, spesso legati a rotte di transito, a zone di caccia, a luoghi di produzione.

Il caso di Allos, tuttavia, aggiunge un tassello inedito: la documentazione di una presenza chasséenne in quota, a lungo ignorata.

+