Felice Casorati in mostra a Palazzo Reale: un viaggio nell’arte del ‘900. Scopri qui cosa racchiude la mostra

Dal 15 febbraio al 29 giugno 2025, dopo oltre trent’anni, Palazzo Reale di Milano celebra nuovamente l’originalità di Felice Casorati, artista poliedrico e tra i protagonisti più influenti dell’arte italiana del Novecento.

Un’antologica dedicata a Felice Casorati

La mostra “Felice Casorati” ricostruisce l’intero percorso artistico del maestro, attraversando le diverse fasi della sua produzione pittorica e oltre. L’esposizione, allestita nelle sale di Palazzo Reale, raccoglie 100 opere di grande rilievo, tra dipinti, sculture, disegni e opere grafiche, provenienti da collezioni museali e raccolte private. Tra le istituzioni coinvolte spicca la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, che conserva il più ampio nucleo di opere dell’artista.

Una collaborazione d’eccezione

Elemento chiave del progetto è il coinvolgimento dell’Archivio Felice Casorati, che ha concesso in prestito opere fondamentali, tra cui incisioni, disegni, sculture, arredi e documenti. La mostra sottolinea anche il profondo legame tra Casorati e la città di Milano, già protagonista nel 1990 di una memorabile antologica a lui dedicata.

Felice Casorati: biografia e produzione artistica

Nato a Novara nel 1883 e trasferitosi successivamente a Torino, Felice Casorati è stato uno dei protagonisti dell’arte italiana del XX secolo. Dopo un’iniziale fase influenzata dal Simbolismo e da Gustav Klimt, la sua pittura ha assunto tratti neoclassici e metafisici, caratterizzati da una composizione rigorosa, forme definite e atmosfere sospese.

Casorati è noto soprattutto per i suoi ritratti e le sue scene d’interni, dove il tempo sembra cristallizzato in una dimensione senza tempo. Oltre alla pittura, si è dedicato con successo alla scultura, alla grafica e alla scenografia teatrale, dimostrando una versatilità rara nel panorama artistico del Novecento.

Un’esposizione imperdibile

La mostra non si limita a celebrare il pittore, ma esplora anche la sua produzione in altri ambiti artistici, dalla scultura alla grafica, fino alla scenografia e al design di costumi teatrali. Un’occasione unica per scoprire l’eclettismo di Casorati e la sua continua ricerca di nuove espressioni artistiche.

Informazioni sulla mostra