Foto per vendita di una casa. Nella sala è appeso quadro prezioso rubato 100 anni fa dai nazisti. E’ di Fra Galgario, grande pittore 700esco di Bergamo. E ora? L’opera ri-scompare in Argentina. E’ caccia al tesoro. Cosa racconta Fra Galgario

Nello sfondo un quadro rubato dai nazisti. È di un pittore settecentesco di Bergamo, Fra Galgario. Ora è caccia al tesoro.

Un ritratto femminile, trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, è riapparso per un istante nello sfondo di una foto di vendita immobiliare a Mar del Plata, Argentina. La notizia, diffusa questa settimana dall’Algemeen Dagblad, ha immediatamente scatenato una caccia internazionale al dipinto. Nel giro di poche ore, però, l’opera è sparita, come inghiottita da una storia che attraversa l’Europa e il Sud America, intrecciando arte, guerra e memoria perduta.

Il ritrovamento impossibile

Dalla Francia all’Argentina, la traiettoria di un quadro fantasma

Il dipinto, appartenente al database delle opere perdute e classificato come “non restituito” dal governo olandese, era in origine parte della collezione di Jacques Goudstikker, mercante d’arte ebreo di Amsterdam. Goudstikker aveva accumulato centinaia di capolavori di maestri antichi, tra cui opere di Salomon van Ruysdael, Jacob van Ruisdael e Jan van der Heyde. Con l’avanzata dei nazisti, fu costretto a fuggire: morì tragicamente durante il viaggio verso l’Inghilterra, lasciando le opere preda dei saccheggi.

Il ritratto di Giuseppe Vittore Ghislandi, noto come Fra Galgario, finì nelle mani di Friedrich Kadgien, ufficiale delle SS. Da lì, l’opera attraversò Brasile e Argentina, perdendosi tra collezionisti e case private. Nel 1978, alla morte di Kadgien, la sua eredità artistica rimase avvolta nel mistero.

Giuseppe Vittore Ghislandi

Fra Galgario: ritratti barocchi e intimità psicologica

Nato a Bergamo nel 1655, Ghislandi fu uno dei massimi ritrattisti del tardo barocco italiano. I suoi soprannomi, tra cui Fra Galgario, rimandano all’accuratezza quasi monastica con cui dipingeva i volti e i gesti dei suoi soggetti. La sua arte è caratterizzata da un’attenzione maniacale ai dettagli dei tessuti, dai merletti ai velluti, e da un’illuminazione calda che conferisce ai ritratti una densità emotiva rara per l’epoca.

Fra Galgario riusciva a catturare la psicologia del soggetto, trasformando il ritratto in un’intensa introspezione. Le sue opere erano richieste da famiglie nobili e borghesi, desiderose di imprimere su tela il proprio prestigio e la propria immagine sociale.

“Ciò che risulta potente, in Fra Galgario, è la forza della realtà – dice il critico Maurizio Bernardelli Curuz – Non abbellisce, non addolcisce, non corregge i difetti fisici o psicologici – ben evidenti sul soma – dai suoi effigiati. In effetti, molti dei suoi personaggi, sono ricchi e nobili provenienti dalle vallate bergamasche – e com’erano, a quei tempi! – con il volto ancora caratterizzato dagli eccessi posturabili implicabili a un dialetto impervio, gutturale, con fonazioni in prognatismo, a opere dure, a contrasti accesi. Ma il pittore è come se dicesse :”Anche se così, loro sono quelli che sono; hanno fatto carriera; sono stati baciati da dio”. Forse c’è anche un pizzico di calvinismo in questo riconoscimento. E’ la provincia ricca che sfida i capoluoghi. Si scruta miseria e povertà; molte signore, come avviene nel Pitocchetto, sono divenute sostenitrici dei poveri e degli ospizi. E’ la ricchezza, il successo economico, il lavoro protetto dalla preghiera, a ruotare attorno a questi autori bresciano-bergamaschi. Anche con una forma di susperstizione. Sembra che si sostenga il povero – oltre che per i ben noti fondamenti cristiani – affinchè la povertà non avanzi, non incattivisca e non divori i vantaggi delle classi sociali più elevate”.

La scoperta in Argentina

Tra ombre nel corridoio e silenzi dei discendenti

Il giornalista olandese Peter Schouten racconta: “Abbiamo visto un’ombra muoversi nel corridoio, ma nessuno ha aperto la porta. C’era sicuramente qualcuno in casa, ma il quadro non si è mostrato.” Nel frattempo, la società immobiliare Robles Casas & Campas ha rimosso l’annuncio, mentre le figlie di Kadgien, residenti a Buenos Aires, hanno dichiarato di non sapere nulla del dipinto.

La stampa locale ha poi confermato che al posto del quadro ora pende un arazzo raffigurante cavalli e paesaggi. Tuttavia, le autorità hanno promesso di continuare la ricerca. L’Interpol ha preso in carico il caso, confermando la natura internazionale del furto e il valore storico dell’opera.

La psicologia della perdita e della memoria

Quando l’arte diventa testimone del tempo

Il dipinto di Fra Galgario non è solo un oggetto di valore artistico, ma un documento storico. Ogni ritratto rappresenta l’intersezione tra memoria individuale e vicende collettive. La sparizione e la riapparizione del quadro ricordano quanto la Seconda Guerra Mondiale abbia alterato il corso della storia dell’arte, trasformando opere d’arte in bottino, testimoni silenziosi di traumi e fughe.

La ricerca attuale, tra Buenos Aires e Amsterdam, è molto più di una semplice caccia al tesoro: è una forma di giustizia culturale, un tentativo di restituire alla memoria storica ciò che è stato sottratto. I social media hanno trasformato la vicenda in un evento globale, creando un dibattito sull’importanza di proteggere e restituire i patrimoni culturali.

L’opera visiva e il suo fascino perduto

Drappeggi, luce e psicologia: la firma di Fra Galgario

Dalle fotografie dell’annuncio, anche se di scarsa qualità, si intravede un dipinto tipico di Ghislandi: la figura femminile appare illuminata da una luce calda e avvolgente; i tessuti si dispiegano in drappeggi morbidi e dettagliati; lo sfondo, probabilmente neutro o scuro, amplifica il rilievo del volto. Il dettaglio psicologico è palpabile: lo sguardo della donna sembra seguire l’osservatore, testimonianza della capacità di Fra Galgario di rendere il ritratto un dialogo silenzioso tra soggetto e spettatore.

