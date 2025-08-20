Fotografia o cinema? A Venezia la mostra Static Cinema esplora il confine tra immagine e tempo

Static Cinema: perché la fotografia si trasforma in cinema immobile? La grande mostra alla Giudecca durante la Mostra del Cinema di Venezia

In concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, mentre la città si concentra sul grande schermo, una rassegna parallela invita a capovolgere lo sguardo: “Static Cinema – Il paradosso visivo tra movimento e immobilità”, a cura di Danila Tkachenko e Slavica Veselinović, aperta dal 29 agosto al 24 settembre 2025 negli spazi di CREA – Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca.

Jo Rafman, A Man Digging 2018

Un cinema che si ferma

Immagini che si dilatano oltre il tempo

La mostra mette in discussione l’idea tradizionale di cinema come flusso continuo di fotogrammi: qui l’immagine fotografica diventa spazio sospeso, tempo autonomo, riflessione sulla durata. Il concetto di immagine-movimento elaborato da Gilles Deleuze viene riletto alla luce del singolo fotogramma, che non si limita a congelare l’azione ma la trasforma in un nuovo dispositivo percettivo.

Al tempo stesso, riecheggiano le riflessioni di Jean Baudrillard sul simulacro, laddove la rappresentazione visiva dissolve il confine con la realtà. È in questa intersezione che nasce Static Cinema, un laboratorio visivo che esplora le zone di confine tra cinema, fotografia, scultura e videoarte.

Wim Wenders by Graziano Arici

Gli artisti in mostra

160 sguardi internazionali sulla sospensione del movimento

Oltre 160 artisti internazionali partecipano con opere che declinano il tema in prospettive diverse. Tra i nomi spiccano:

  • Jon Rafman, con A Man Digging, che immerge lo spettatore in uno spazio meditativo.
  • Antoine d’Agata, che cattura la potenza emotiva del movimento rallentato.
  • Roger Ballen, maestro della fotografia psicologica, capace di creare narrazioni sospese tra realtà e immaginazione.
  • Lars von Trier, presente con un raro fotogramma da Nymphomaniac, trattato come artefatto autonomo.
  • Mark Seliger, celebre ritrattista e già chief photographer di Rolling Stone, qui con un ritratto di Cindy Sherman.
  • Graziano Arici, storico fotografo della Mostra del Cinema di Venezia, che lega mezzo secolo di ritratti a una biografia visiva del cinema.

Accanto a loro, la MC2 Gallery di Milano presenta le opere di Antoine d’Agata, Michael Ackerman e Céline Croze, arricchendo la sezione dedicata all’intensità del dialogo tra immagine fissa e dinamica.

Tra immagine e tempo

Una riflessione oltre la fotografia

«Ci interessa il momento in cui la fotografia smette di essere un frammento congelato del movimento e diventa un modo di pensare il tempo», afferma Danila Tkachenko. Non una semplice mostra fotografica, dunque, ma una ricerca sulla percezione visiva contemporanea, capace di rimettere in discussione la nostra idea di tempo, movimento e narrazione.

THE ACTRESS SOPHIA LOREN IN VENICE – 1955 – © ARCHIVIO GRAZIANO ARICI / ATTRICE / CINEMA astga © graziano arici

Informazioni pratiche

STATIC CINEMA – Il paradosso visivo tra movimento e immobilità
A cura di Danila Tkachenko e Slavica Veselinović
📅 29 agosto – 24 settembre 2025
📍 CREA – Cantieri del Contemporaneo, Giudecca 211/A, Venezia
⏰ Orari: da martedì a domenica, 11.00 – 18.00
🎉 Inaugurazione: 29 agosto ore 18.00
🌐 www.art-icon.org | Instagram: @art_icon.official
✉️ info@art-icon.org

