Gatti e gattini saltati in padella. Chi li mangiò, nella storia? E perchè i vicentini sono considerati magnagati? Che sapore hanno queste bestiole? In quali regioni sono considerati una prelibatezza? Il gatto sulla tavola di Natale. Tabù e tradizioni

Il detto “Vicentini magnagati” è un’espressione radicata nella cultura veneta, in particolare a Vicenza, e affonda le sue radici in una combinazione di storia, leggende e realtà sociali. Una delle teorie più accreditate risale al 1509, durante l’assedio di Padova da parte delle truppe della Lega di Cambrai. In segno di disprezzo, i padovani mostrarono ai vicentini una gatta appesa a una lancia, utilizzando il termine “gatto” anche per riferirsi a una macchina da guerra impiegata nell’assalto. Si può ritenere che il signifcato unisse il termine sprezzante di consumatori di gatti, a causa degli assedi che impedivano l’accesso, progressivamente, ad altri cibi, e che dovessero ingoiare, contemporaneamente, i colpi della gatta, macchina da assedio. Perchè mangiatori di gatti? Perchè gatti e cani era gli ultimi animali ad essere uccisi, nel periodo finale dell’assedio, da popolazioni stremate. Forse qualche cane risuciva a salvarsi, ma i gatti, rispeto ai quali il sentimento di affezione era minore rispetto ai nostri giorni, finivano in padella.Mostrare il gatto significava che presto gli assediati sarebbero rimasti senza civo e sarebbero stati ridotti a uccidere la bestiole che giravano attorno a casa e, poi, sarebbero capitolati.

Questo gesto divenne un simbolo di disprezzo nei confronti dei vicentini, associandoli erroneamente all’idea di mangiare gatti. Nel corso dei secoli, questa associazione si è consolidata, trasformandosi in un epiteto popolare. Ma dobbiamo pur dire che, nel corso di lunghi assedi, in tutta Europa, le persone assediate erano costrette, pur di sopravvivere, a mangiare tutto ciò che trovavano, probabilmente anche gli animali domestici.

Un’altra versione della leggenda fa riferimento al 1698, quando una grave pestilenza colpì Vicenza, portando a un’invasione di topi. Per combattere i roditori, furono introdotti numerosi gatti in città. Con la scarsità di cibo, alcuni racconti suggeriscono che i vicentini abbiano consumato carne di gatto, alimentando ulteriormente la diceria. Tuttavia, non esistono prove storiche concrete che confermino questa pratica.

Il gatto come fonte alimentare in Europa

Carestie, guerra e prelibatezze contadine

In Europa, il consumo di carne di gatto è stato documentato in periodi di carestia, guerra e povertà. Durante il Medioevo e il Rinascimento, la carne di gatto era talvolta consumata in situazioni di necessità. In alcune zone della Svizzera, la carne di gatto era considerata una prelibatezza natalizia tra i contadini, cucinata con timo.

Tuttavia, con l’evoluzione delle abitudini alimentari e l’aumento della disponibilità di altri tipi di carne, il consumo di carne di gatto è diminuito e gradualmente scomparso dalla dieta europea.

Il gatto sulla tavola di Natale

Un retaggio storico ormai scomparso

In alcune regioni d’Europa, in particolare nelle aree alpine e in Svizzera, la carne di gatto veniva consumata in passato, soprattutto in contesti contadini e durante feste o occasioni particolari. Nei cantoni di Berna, Lucerna e Giura, la carne di gatto era considerata una prelibatezza natalizia, spesso aromatizzata con erbe come il timo o accompagnata da patate e verdure locali. Questo consumo non era dovuto solo a necessità alimentari, ma rientrava in tradizioni gastronomiche consolidate, legate alla valorizzazione di ogni animale disponibile nella gestione domestica e al ciclo delle feste.

Le famiglie contadine vedevano nella carne di gatto un piatto speciale, riservato ai momenti di celebrazione, come la conclusione del raccolto o le festività invernali. Con il tempo, con la diffusione del gatto come animale da compagnia e la progressiva modificazione delle abitudini alimentari, questa pratica è stata abbandonata. Oggi, la memoria di questi piatti sopravvive solo attraverso racconti locali e testimonianze storiche, a indicare come le tradizioni culinarie possano evolversi e trasformarsi radicalmente.

Tabù nei confronti del gatto come cibo

Come e quando nacque il rifiuto occidentale

Il consumo di carne di gatto è oggi considerato un tabù in molte culture occidentali, dove i gatti sono visti principalmente come animali da compagnia. Questo cambiamento di percezione è avvenuto nel corso dei secoli, con l’evoluzione del ruolo del gatto nella società e nella cultura. Nel XIX secolo, con l’industrializzazione e l’urbanizzazione, i gatti hanno acquisito un ruolo più centrale nelle case come animali domestici, contribuendo al rafforzamento del tabù nei confronti del loro consumo.

Inoltre, la crescente consapevolezza dei diritti degli animali e delle questioni etiche legate al loro trattamento ha portato a un rifiuto più ampio del consumo di carne di animali da compagnia.

Preparazione e sapore del gatto

Metodi di cottura e gusto nelle cucine locali

La carne di gatto è descritta come simile a quella del coniglio o della lepre, sia per sapore che per consistenza. In alcune culture, la carne di gatto viene cucinata in vari modi, tra cui bollita o fritta, spesso accompagnata da verdure locali. In Vietnam, piatti a base di carne di gatto sono comuni, specialmente nella capitale Hanoi e nella provincia di Thai Binh.

Il piatto “dragone, tigre e fenice”, che combina carne di gatto, serpente e pollo, è un esempio di come la carne di gatto venga integrata nella cucina locale.

Popolazioni che consumano gatti

Regioni e culture dove è ancora praticata

Oltre al Vietnam e in alcune aree remote delle Cina, anche in alcune regioni dell’Africa e dell’Oceania il consumo di carne di gatto è documentato. In Lesotho, ad esempio, la carne di gatto è consumata in alcune comunità. Tuttavia, è importante notare che queste pratiche sono spesso legate a tradizioni culturali o a periodi di scarsità alimentare.

In alcune zone dell’Indonesia, come il mercato di Tomohon, la carne di gatto è stata venduta fino a poco tempo fa. Negli ultimi anni, però, queste pratiche sono state progressivamente eliminate.

Conclusioni

Riflessioni storiche e culturali sul consumo e sul simbolismo

Il consumo di carne di gatto riflette le complesse relazioni tra esseri umani e animali, influenzate da fattori storici, culturali ed economici. Mentre in alcune culture il consumo di carne di gatto è stato una pratica accettata, in molte altre è diventato un tabù, simbolo di un cambiamento nelle percezioni etiche e culturali riguardo agli animali da compagnia.

La storia del consumo di carne di gatto evidenzia come le abitudini alimentari siano influenzate da una molteplicità di fattori e come, nel corso del tempo, le percezioni culturali possano evolversi, trasformando ciò che una volta era considerato normale in qualcosa di inaccettabile.

