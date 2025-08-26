Gauguin in mostra a Roma: xilografie, dipinti e disegni per raccontare l’artista che cercò l’altrove

Dal 6 settembre al Museo Storico della Fanteria, un grande omaggio al pittore francese con oltre 160 opere da collezioni italiane ed europee

Roma si prepara ad accogliere un evento di eccezione: dal 6 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, il Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano (Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7) ospiterà una grande mostra dedicata a Paul Gauguin, uno dei protagonisti assoluti dell’arte moderna. L’esposizione, prodotta da Navigare srl su iniziativa di Ministero della Difesa – Difesa Servizi S.p.A. e curata da Vincenzo Sanfo, porta nella Capitale circa 160 opere tra incisioni, xilografie, disegni, litografie e dipinti, provenienti da importanti collezioni private italiane, francesi e belghe, oltre che da musei italiani e francesi.

Tra i nuclei più affascinanti dell’allestimento spiccano le 23 preziose xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), testimonianza scritta e figurativa del primo soggiorno di Gauguin in Polinesia. Ad arricchire il percorso, due opere attribuite al maestro francese – l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien – che offrono uno sguardo diretto sull’universo tahitiano.

La mostra non si limita a Gauguin: sono infatti presenti 45 opere di tredici artisti francesi dell’Ottocento, tra cui spiccano i nomi di Vincent van Gogh, Jean-François Millet e Émile Bernard, compagni di strada o riferimenti fondamentali nella sua vicenda artistica.

Gauguin, Idole à la coquille

Paul Gauguin, vita e arte

Un viaggio inquieto alla ricerca di nuovi mondi

Nato a Parigi nel 1848, Paul Gauguin trascorse parte dell’infanzia in Perù, esperienza che lasciò in lui il segno di una cultura diversa e lontana dall’Europa. Dopo un periodo come ufficiale di marina e agente di cambio, si avvicinò alla pittura quasi da autodidatta, incoraggiato dall’amicizia con Camille Pissarro. Inizialmente vicino all’Impressionismo, ne superò presto i limiti per cercare un linguaggio più simbolico ed evocativo.

Determinante fu l’amicizia con Vincent van Gogh, con cui condivise per alcuni mesi la casa di Arles nel 1888, in un rapporto tanto intenso quanto conflittuale. Gauguin maturò la convinzione che l’arte europea fosse ormai sterile e corrotta: da qui la decisione di partire per i mari del Sud.

Nel 1891 approdò a Tahiti, dove rimase affascinato dalle atmosfere, dai colori e dalle tradizioni locali. I suoi dipinti polinesiani, caratterizzati da tonalità brillanti e da figure enigmatiche, esprimono la ricerca di un altrove primitivo e incontaminato. Le opere di questo periodo, come Manao tupapau e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, sono considerate capolavori assoluti del Post-Impressionismo.

Gauguin trascorse gli ultimi anni a Hiva Oa, nelle isole Marchesi, dove morì nel 1903, lasciando un’eredità che avrebbe influenzato profondamente artisti come Picasso e Matisse.

Una mostra che unisce capolavori e documenti

Un percorso per riscoprire Gauguin e il suo tempo

L’esposizione romana si propone come un’occasione rara per riscoprire il percorso di un artista inquieto e rivoluzionario, attraverso opere originali e documenti che ne illuminano la vita e la ricerca. L’allestimento non è solo un omaggio al genio di Gauguin, ma anche un ritratto corale della stagione francese di fine Ottocento, con i suoi fermenti, le sue tensioni e il dialogo tra pittori che hanno cambiato il volto dell’arte.

Informazioni mostra

Paul Gauguin. Mostra a Roma

📍 Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano – Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7, Roma

📅 6 settembre 2025 – 31 gennaio 2026

A cura di Vincenzo Sanfo

Prodotta da Navigare srl – iniziativa di Ministero della Difesa – Difesa Servizi S.p.A

Con il patrocinio di Regione Lazio e Roma Capitale