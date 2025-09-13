Georges de La Tour, maestro dell’ombra e della luce. Perchè tanta oscurità e la potenza di un lumicino? Che significato hanno queste opere? Come si leggono? Quali i suoi segreti tecnici? La grande mostra di Parigi

Una retrospettiva parigina illumina il genio segreto del Barocco lorenese

Il Musée Jacquemart-André di Parigi ha inaugurato nelle ore scorse una mostra straordinaria dedicata a Georges de La Tour (1593-1652), intitolata Georges de La Tour. Entre ombre et lumière, che resterà aperta fino al 25 gennaio 2026. Ventitré opere autografe del pittore, insieme a numerosi lavori del suo atelier e di suoi contemporanei, offrono uno sguardo inedito su uno dei maestri più enigmatici del Seicento francese, che fu riscoperto dopo tre secoli di oblio.

La luce che racconta l’anima

Dalla candela alla rivelazione: il linguaggio segreto della pittura

La Tour, pittore originario di Vic-sur-Seille, in Lorena, ha trasformato la luce artificiale in strumento narrativo e meditativo. Nei suoi dipinti, la fiamma di una candela non è mera illuminazione: è simbolo di conoscenza, introspezione, tensione spirituale. Come ricordava Gaston Bachelard in La Flamme d’une chandelle, la luce induce l’immaginazione; La Tour la pone al centro della scena, rendendo visibile l’invisibile, dando corpo ai sentimenti più intimi dei suoi personaggi.

Tra Caravaggio e la sensibilità nordica

L’incontro immaginario tra Roma e la Lorena

Sebbene La Tour non abbia mai visitato l’Italia, il suo linguaggio pittorico rivela un incontro ideale con il Caravaggismo. La drammaticità dei chiaroscuri ricorda il maestro lombardo, ma vi si innesta una sensibilità nordica più sobria e riflessiva. L’oscurità non è mai caos: è misura, geometria, equilibrio. Le figure emergono dal buio come soggetti di meditazione, e la luce diventa strumento di introspezione psicologica, non di spettacolo.

Le opere chiave della mostra

Dalla Maddalena al fumatore, tra mistica e quotidiano

La Maddalena con la fiamma fumante : il volto illuminato dalla candela suggerisce una contemplazione profonda, in cui la luce diventa simbolo di rivelazione interiore.

: il volto illuminato dalla candela suggerisce una contemplazione profonda, in cui la luce diventa simbolo di rivelazione interiore. Il fumatore : la scena quotidiana trasfigurata dall’ombra e dalla luce, con dettagli realistici che creano un’atmosfera di solitudine e meditazione.

: la scena quotidiana trasfigurata dall’ombra e dalla luce, con dettagli realistici che creano un’atmosfera di solitudine e meditazione. La Reniement de saint Pierre: la composizione mostra la negazione di Pietro, ma richiama anche la partita di dadi in cui un soldato conquista la tunica di Cristo, fondendo narrazione biblica e tensione drammatica.

Curiosità e aneddoti

Il destino di un artista dimenticato per tre secoli

Georges de La Tour fu celebrato in vita, ma cadde nell’oblio dopo la sua morte. La sua riscoperta avvenne solo all’inizio del XX secolo, quando musei come il Louvre e la National Gallery hanno esposto le sue opere.

La Tour gestiva una bottega familiare, con il figlio Étienne, anch’egli pittore, e collaborava con artisti locali, rafforzando la sua impronta territoriale in Lorena.

Le sue scene notturne, privilegiate nella mostra, sono un esempio del suo genio nel creare tensione narrativa e mistero senza ricorrere a grandi drammi o gesti enfatici.

Il percorso espositivo

Un viaggio tra ombre, luci e contemplazione

La mostra non si limita a presentare un catalogo cronologico delle opere: è costruita per una fruizione meditativa, dove il visitatore è guidato dall’alternanza di luci e ombre. Gli spazi, studiati per enfatizzare le scene notturne, offrono un’esperienza quasi teatrale: l’occhio segue la luce, coglie i dettagli, percepisce l’intimità dei personaggi.

La luce come entità spirituale e segreto

Un dialogo tra il chiaroscuro di La Tour e il Vangelo di Giovanni

Maurizio Bernardelli Curuz osserva la pittura di Georges de La Tour non solo come esercizio estetico – che esite, a livello di virtuosimo – ma come vera e propria teologia visiva. “In lui tutto è rivelazione; anche una scena d’osteria – dice il critico – viene percepita come un flash che sottrare dall’oscurità, per un attimo, un mondo di oscurità profonda”. La luce che, nei quadri sacri, emerge dalle candele, dai brandelli di fuoco o dai lumi tremolanti “non è semplicemente un artificio tecnico sublime: è entità sacra, presenza viva, un’eco del Vangelo di Giovanni, dove «la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno accolta»”.

Nei dipinti di La Tour, questa luce – ” E la luce fu” – si manifesta spesso nei momenti di disperazione, di solitudine, quando l’uomo appare smarrito o in contemplazione silenziosa, come le fiammelle della Pentecoste. È sempre una scelta: il personaggio decide di accendere o di seguire la luce, contrapposta all’oscurità che minaccia di inghiottire la scena. In tal senso, la luce diventa immagine di Dio, segno di redenzione, guida morale e spirituale, presenza che trasfigura il quotidiano.

Secondo Bernardelli Curuz, La Tour ci insegna che l’oscurità non è mera assenza, ma prova dell’uomo, e che la luce è lo strumento con cui l’uomo oppone alla disperazione la consapevolezza, alla solitudine la presenza divina. La candela non illumina solo il volto o l’oggetto, ma traccia il confine tra peccato e salvezza, tra abbandono e speranza. In ogni scintilla, in ogni bagliore, il pittore lancia un messaggio teologico e filosofico: l’uomo può scegliere la luce, può scegliere Dio, anche quando il mondo circostante sembra inghiottito dal buio.

La tecnica di Georges de La Tour

Ombre dense e volumi modellati, tra realismo e compattezza ceramica

Secondo le osservazioni di Bernardelli Curuz, La Tour preparava probabilmente delle silhouette, forse dei cartoni rtagliati, lungo la linea delle figure, che appoggiava sulla tela per ottenere rapidamente i volumi essenziali. Questo accorgimento consentiva di modellare i soggetti senza ricorrere a un disegno preliminare complesso, ma garantendo comunque una struttura rigorosa.

La preparazione della tela era particolarmente scura, creando un fondo profondo che accentuava il contrasto con la luce dei colori chiari, successivamente applicata, luce che, grazie all’intenso contrasto, sembrava una potente fonte luministica. Su questa base, l’artista “sale” con tocchi di luce, – spesso bianca, spesso rosso-arancione e, ancora spesso, con due fonti luuministiche cromaticamente diverse – illuminando i piani e le superfici, ma senza tornire le figure. Egli invece lavorava a tutto tondo, con particolari minuti, sulla parte del dipinto che intendeva porre in evidenza.

In questo modo, la luce diventa protagonista assoluta: non solo illumina, ma modella, concentra, definisce la psicologia dei personaggi. La tecnica di La Tour, con il suo equilibrio tra astrazione volumetrica e precisione luminosa, rende ogni quadro una lezione di equilibrio tra materia, spiritualità e contemplazione visiva.

La mostra a Parigi