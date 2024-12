Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo: al Forte di Bard una mostra tra moda e fotografia

Il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, esplora il mondo della moda e della fotografia con l’esposizione dedicata al grande architetto e stilista Gianfranco Ferré, a ottant’anni dalla sua nascita. La mostra, intitolata Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo, resterà aperta fino al 9 marzo 2025. Curata dal Centro di Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano e da CZ Fotografia, questa esposizione celebra il connubio tra moda e fotografia, mettendo in luce l’approccio creativo di Ferré attraverso un percorso ricco e multidisciplinare.

Un viaggio nell’archivio fotografico di Ferré

Il cuore della mostra è la sezione fotografica dell’Archivio Storico Gianfranco Ferré, con oltre 90 opere inedite firmate da otto grandi maestri della fotografia di moda: Gian Paolo Barbieri, Guy Bourdin, Michel Comte, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Bettina Rheims e Herb Ritts. Questi fotografi hanno collaborato con Ferré per creare iconiche campagne pubblicitarie, ognuna delle quali riflette una diversa interpretazione del suo stile unico.

Le immagini sono accompagnate da materiali esclusivi come provini, fotocolor, diapositive e scatti annotati, che permettono ai visitatori di immergersi nel processo creativo del designer. Sei stanze, ispirate alla metafora della camera oscura, esplorano il percorso di creazione delle immagini, dai primi schizzi agli abiti finali, passando per i principi operativi che Ferré stesso ha spesso evocato: comporre, ridurre, enfatizzare, ricalibrare, decostruire, emozionare.

Collezione Gianfranco Ferré Prêt-à-porter Primavera/Estate 1995. Ph. Michel Comte. Courtesy of Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Politecnico di Milano.

Fotografia e moda: un dialogo creativo

La mostra non segue un ordine cronologico, ma si sviluppa attraverso un intreccio di linguaggi e tecniche. Tra i fotografi in esposizione, spicca la ricercatezza grafica di Herb Ritts, il rigore compositivo di Gian Paolo Barbieri e l’intensità narrativa di Peter Lindbergh. Ogni scatto diventa una finestra sul mondo di Ferré, mostrando come la sua visione abbia saputo influenzare e dialogare con l’arte della fotografia.

Gianfranco Ferré, 1995. Ph. Michel Comte. Courtesy of Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Politecnico di Milano.

In un passaggio significativo, Ferré descriveva il rapporto tra stilista e fotografo come una questione di feeling: «Lo stilista non deve soltanto sapere con chiarezza ciò che vuole, ma anche scegliere l’interlocutore adatto, quello che darà corpo, colore, luce e magia alla sua idea. È una questione di intesa e di emozione condivisa».

Eventi collaterali

A completare l’esperienza, il Forte di Bard organizza una serie di incontri e visite guidate per approfondire la figura di Ferré e il suo impatto sulla moda:

Domenica 12 gennaio 2025 : San Carlo 1973. Una passione smodata con Giorgina Siviero.

: San Carlo 1973. Una passione smodata con Giorgina Siviero. Sabato 25 gennaio 2025 : Moda e memorie, un dialogo tra Eva Riccobono, Matteo Ceccarini, Daniela Fedi e Rita Airaghi.

: Moda e memorie, un dialogo tra Eva Riccobono, Matteo Ceccarini, Daniela Fedi e Rita Airaghi. Sabato 8 marzo 2025: AR e GFF, una lunga storia con Rita Airaghi.

L’ingresso agli eventi è incluso nel biglietto della mostra, con prenotazione obbligatoria.

Informazioni pratiche

Titolo: Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo

Luogo: Forte di Bard, Valle d’Aosta

Date: 6 dicembre 2024 – 9 marzo 2025

Orari: consultabili sul sito ufficiale del Forte di Bard

Sito web: www.fortedibard.it

Contatti per prenotazioni: prenotazioni@fortedibard.it – Tel. +39 0125 833811