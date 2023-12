Gli abitanti fanno colletta. Devono raccogliere circa 5mila euro per comprare 50 oggetti dell’Età del Bronzo trovati in un campo

Nel pittoresco scenario della contea costiera di Ceredigion, Galles, un tesoro dell’età del bronzo risalente a circa 3.000 anni fa è al centro di una corsa contro il tempo, con i sostenitori del Museo di Aberystwyth che si impegnano a raccogliere 4.200 sterline (equivalenti a 4891 euro) per conservare questa collezione di oltre 50 manufatti.

I reperti, tra cui strumenti, punte di lancia e ornamenti per il corpo, sono stati scoperti nei terreni locali da appassionati utilizzando metal detector in un campo agricolo. Questa scoperta è stata dichiarata tesoro dal medico legale, che ha raccolto i pareri di una commissione di esperti. La dichiarazione di “tesoro” di un certo oggetto consente alle istituzioni pubbliche di avere una sorta di diritto di prelazione nell’acquisto degli oggetti, a prezzo di mercato. La legge britannica prevede anche che il ricavato sia equamente diviso tra il cercatore che ha portato alla luce i reperti o i preziosi e il proprietario del terreno in cui la scoperta è stata compiuta.

Llangeitho – luogo del ritrovamento – è un villaggio con status di community del Galles centro-occidentale, facente parte della contea del Ceredigion (contea tradizionale: Cardiganshire e situato lungo il corso del fiume Aeron. L’intera comunità conta una popolazione di circa 700 abitanti. Gli oggetti, molto probabilmente, facevano parte di un deposito sacro. Offerte dei fedeli che costituivano un tesoro e che furono sepolte probabilmente da chi aveva compiti sacerdotali.

Il Museo di Aberystwyth ha ora l’opportunità di acquistare questi preziosi manufatti per preservarli nella contea, ma il costo non è trascurabile. I sostenitori del museo stanno mobilitando le forze, cercando di raccogliere i fondi necessari attraverso una campagna online guidata da Cyril Evans, uno dei ferventi sostenitori del museo.

La collezione comprende non solo utensili e armi, ma anche gioielli bronzei, offrendo un affascinante sguardo nella vita quotidiana di un popolo avanzato dell’età del bronzo. Cyril Evans ha descritto la scoperta come “una collezione molto completa” e ha sottolineato la rarità di reperti del genere nella regione di Ceredigion.

Il professor Martin Bates dell’Università del Galles Trinity St David a Lampeter ha commentato l’importanza della scoperta, sottolineando che, nonostante ci siano numerosi reperti dell’età del bronzo nel Regno Unito, questo potrebbe essere il primo “tesoro ben documentato” della sua specie in Ceredigion. Una testimonianza della complessità e dell’avanzamento di queste antiche civiltà.

Tuttavia, il costo dell’acquisizione di un tesoro del genere è significativo, come sottolineato dal professor Bates, che ha affermato: “Questi tipi di età del bronzo non costano due penny”. La raccolta fondi online avviata dal signor Evans è quindi cruciale per garantire che questa preziosa collezione resti nella regione e sia accessibile al pubblico.

La comunità locale e gli appassionati di storia sono chiamati a unirsi a questa causa, contribuendo finanziariamente per preservare e celebrare un pezzo unico di patrimonio culturale che può offrire una finestra nel passato di Ceredigion e del Galles. Il Museo di Aberystwyth e i suoi sostenitori sperano che, grazie alla generosità del pubblico, questo tesoro dell’età del bronzo possa continuare a ispirare e istruire le generazioni future.