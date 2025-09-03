Gli archeologi hanno scoperto la tomba di una giovane donna di 2300 anni fa. Era piena di gioielli. Anche tombe di bambini con asce da gioco. Chi era questa gente? Celti? Rispondono gli esperti

Si tratta di una ragazza tra i 20 e i 30 anni, sepolta con bracciali e cavigliere dai terminali a sigillo, due anelli di bronzo e una fibula Duchcov con piede libero, tutti finemente decorati. L’analisi delle decorazioni e dei materiali consente di attribuire la tomba al periodo La Tène, metà IV secolo a.C., un’epoca di grande fermento culturale per le popolazioni celtiche dell’Europa centrale.

Un viaggio tra memoria e terra

Nelle pianure e nei dolci pendii della Boemia centrale, tra Slaný e Knovíz, il terreno custodisce da millenni storie che solo recentemente iniziano a parlare. Qui, lungo il percorso della futura autostrada D7, archeologi e ricercatori hanno scavato, con delicatezza chirurgica e rispetto per le stratificazioni temporali, un tratto di storia che attraversa millenni: dalle prime comunità neolitiche alle società celtiche della tarda età del ferro, fino alle tracce dell’Alto Medioevo.

Durante le ricerche di salvataggio, condotte dall’associazione Samson Praha, dal Centro Archeologico di Olomouc e da Labrys per conto della Direzione Strade e Autostrade della Repubblica Ceca, sono stati rinvenuti 467 oggetti e 15 tombe, ognuno dei quali racconta un frammento di vita quotidiana, spiritualità e ritualità, ma anche mistero e curiosità. Tra tutti, la tomba più straordinaria appartiene a una giovane donna, il cui corredo funerario ci parla non solo di arte e moda, ma di legami sociali, migrazioni e credenze spirituali.

La donna di Slaný: gioielli, status e simbolismo

Non è solo il valore estetico dei gioielli a sorprendere: ogni pezzo è una tessera di un mosaico simbolico. Gli archeologi vogliono comprendere se la donna fosse originaria di Slaný o se fosse giunta da lontano, grazie all’analisi degli isotopi stabili dello stronzio e al confronto del DNA con altri resti rinvenuti nella zona. Ogni bracciale, ogni anello diventa così testimone di migrazioni, relazioni familiari e reti sociali che attraversano territori e generazioni.

Tombe infantili e oggetti in miniatura

Tomba di uno dei bambini con oscia di gioco

Accanto alla tomba femminile, le scoperte della cultura della ceramica cordata rivelano un mondo più fragile e misterioso: cinque tombe di individui adulti e bambini, tra cui due appartenenti a piccoli tra i 3 e i 12 anni. In una delle tombe infantili, un dente di cervo forato, noto come grandle, era probabilmente indossato al collo del bambino come amuleto. Strumenti in miniatura, derivati da utensili più grandi, suggeriscono un rito di iniziazione simbolico, dove gli oggetti rappresentano il passaggio alla vita adulta in forma ridotta e ritualizzata.

La cura con cui erano collocati gli oggetti indica una ritualità precisa: i resti scheletrici di alcuni bambini furono addirittura manomessi intenzionalmente, forse per facilitare un passaggio simbolico tra vita e aldilà. Simili amuleti, denti canini infilati in fili organici o tessuti, ritrovati anche in tombe di adulti, suggeriscono un continuum tra credenze infantili e pratiche funerarie adulte.

Vaso con spine: misteri della tarda età del bronzo

Nel catasto del villaggio di Kvíc, un recipiente in ceramica con spine interne, risalente alla tarda età del bronzo, offre un enigma affascinante. Le analisi chimiche hanno rilevato tracce di grasso e cera: forse un contenitore per fermentazioni, forse un oggetto rituale. Qui il gesto quotidiano e il rito si intrecciano, ricordandoci che la vita delle antiche comunità era un equilibrio tra pratiche utilitarie e simboliche.

Il mondo dei Celti: semi-abitazioni e fibule serpentiformi

Tra V e IV secolo a.C., la zona ospitava comunità celtiche. Gli archeologi hanno rinvenuto semi-abitazioni sommerse, ceramiche stampate e fibule con motivi a serpente per cintura, elementi che testimoniano l’inizio della cultura La Tène. Qui la vita quotidiana si mescola al simbolico: le fibule non sono solo accessori, ma simboli di appartenenza, status e credenze. Ogni gesto quotidiano, dall’allacciarsi la cintura al conservare cibi fermentati, diventa parte di un rituale sociale e spirituale.

Tracce medievali: continuità di uso e rituali

L’area non si limita a raccontare preistoria e protostoria: tracce dell’Alto Medioevo, tra cui ceramiche decorate a linee ondulate e orecchini in tombe mal conservate, mostrano la persistenza di pratiche funerarie, in cui le pareti delle tombe venivano rivestite di pietre. Il sito rivela così un continuum culturale, dove ritualità e simbologia si modificano, ma la memoria del passato rimane impressa nel terreno.

Scavi e analisi: il lavoro sul campo

Le ricerche si sono svolte su un tratto di 6,5 km, in un’area totale di 15,2 km, con scavi meticolosi che hanno restituito insediamenti dal Neolitico fino all’età moderna. La documentazione dei reperti procede nei laboratori di Olomouc, dove sono in corso analisi antropologiche, chimiche, fosfatiche e traceologiche. Ogni reperto, dalla fibula all’ascia in miniatura, viene studiato per comprenderne funzione, uso, provenienza e significato simbolico.

La restituzione al pubblico

L’8 novembre, i reperti saranno presentati nella cantina Kvíc della coppia Rychtařík a Slaný, accompagnati dalla conferenza dell’archeologa Michaela Bartoš Dvořáková. Sarà l’occasione di osservare da vicino gioielli, utensili, amuleti e ceramiche che hanno attraversato secoli, offrendo uno sguardo diretto sulla vita e sulla morte delle antiche comunità.