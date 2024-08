Gli archeologi: “La caccia ai mammut non era come la immaginiamo”. Nuovo studio sulle tecniche venatorie

Le punte Clovis sono distinguibili, in parte, per la loro caratteristica scanalatura, come mostrato in queste repliche. I ricercatori della UC Berkeley hanno stabilito che probabilmente le punte funzionavano come parte di un sistema più complesso di quello del lancio per abbattere la megafauna durante l’era glaciale. @ Credito fotografico: Scott Byram, per gentile concessione

Come utilizzavano i primi esseri umani pietre affilate per abbattere la megafauna 13.000 anni fa? Scagliavano lance con punte in pietra accuratamente lavorate, chiamate Clovis? Circondavano e colpivano mammut e mastodonti? Oppure recuperavano animali feriti, utilizzando i punti Clovis come uno strumento versatile per raccogliere carne e ossa per cibo e provviste?

Gli archeologi di UC Berkeley affermano che la risposta potrebbe non essere nessuna delle precedenti.

Secondo i ricercatori, per cacciare i mammut durante l’era glaciale, le persone utilizzavano lance piantate nel terreno, piuttosto che lance da lancio.

Gli archeologi dell’Università della California a Berkeley sostengono che queste scoperte potrebbero contribuire a risolvere il dibattito sui punti Clovis e a cambiare la nostra comprensione della vita di circa 13.000 anni fa.

I ricercatori sostengono che gli esseri umani potrebbero aver piantato la base delle loro lance appuntite nel terreno, angolando l’arma verso l’alto in modo da impalare un animale in carica. La forza dell’impatto avrebbe spinto la lancia più in profondità nel corpo del predatore, infliggendo un colpo più devastante di quanto anche il più forte cacciatore preistorico avrebbe potuto fare da solo.

Basandosi su numerose fonti scritte e artistiche, un team di archeologi di Berkeley ha esaminato prove storiche provenienti da tutto il mondo riguardanti la caccia con lance piantate nel terreno.

Hanno anche condotto il primo studio sperimentale su armi in pietra concentrato sulle tecniche di caccia con picche, rivelando come le lance reagissero alla forza simulata di un animale in avvicinamento. Una volta che la pietra appuntita penetrava nella carne e attivava il suo sistema di montaggio ingegnerizzato, sostengono, la punta della lancia funzionava come una moderna pallottola a punta cava e poteva infliggere ferite gravi a mastodonti, bisonti e gatti dai denti a sciabola.

“Questo antico design dei nativi americani era un’innovazione straordinaria nelle strategie di caccia”, ha detto Scott Byram, ricercatore associato presso il Centro di Ricerca Archeologica di Berkeley e primo autore di un articolo sull’argomento pubblicato oggi nella rivista PLOS ONE. “Questa tecnologia indigena distintiva offre una finestra sulle tecniche di caccia e di sopravvivenza utilizzate per millenni in gran parte del mondo.”

La revisione storica e l’esperimento potrebbero contribuire a risolvere un enigma che ha alimentato decenni di dibattito tra gli archeologi: come utilizzavano effettivamente le comunità nordamericane i punti Clovis, che sono tra gli oggetti più frequentemente ritrovati dell’era glaciale?

Chiamati così per la città di Clovis, nel Nuovo Messico, dove le pietre sagomate furono recuperate per la prima volta quasi un secolo fa, i punti Clovis erano modellati da rocce come selce, diaspro o chert. Variano dalle dimensioni di un pollice umano a quelle di un iPhone di medie dimensioni e hanno un bordo distintivo, affilato come un rasoio, e scanalature su entrambi i lati della loro base. Migliaia di essi sono stati recuperati negli Stati Uniti — alcuni sono stati persino rinvenuti all’interno di scheletri di mammut conservati.

Una sequenza di foto ad alta velocità durante un test condotto dagli studiosi. Dopo che un peso di 11,34 kg è stato lasciato cadere da 35 cm la sequenza di immagini mostra vari istanti in cui la punta di pietra si ritira e scheggia l’asta della picca. I ricercatori hanno affermato che il modo in cui la punta di pietra avrebbe potuto trafiggere la carne dell’animale e l’asta di legno e osso si è aperta suggerisce che la lancia funzionasse in modo simile a un proiettile a punta cava. @ Credito fotografico; Scott Byram, per gentile concessione

Sono stati anche un elemento della cultura popolare. I personaggi del videogioco “Far Cry Primal” usano lance con punte di pietra per tendere agguati ai mastodonti. Il film “10.000 a.C.” utilizza una lancia simile per cacciare mammut. Studiosi e appassionati ricostruiscono i punti Clovis e alcuni documentano su YouTube il processo di costruzione e utilizzo per cacciare bisonti.

Queste rappresentazioni creano una buona narrazione. Ma probabilmente non considerano le realtà della vita durante l’era glaciale, hanno detto Byram e il suo co-autore, Jun Sunseri, un professore associato di antropologia a Berkeley.

I punti Clovis sono spesso l’unica parte di una lancia che viene recuperata. A volte vengono trovati anche i complessi manici in osso dell’arma, ma il legno alla base della lancia e la resina di pino e i legacci che la rendevano funzionale come sistema completo sono andati persi col tempo.

Inoltre, la ricerca compartimentata limita questo tipo di visione sistemica sull’armamentario preistorico, ha detto Jun. E se gli specialisti delle pietre non sono esperti di ossa, potrebbero non vedere il quadro completo.

“Bisogna andare oltre il semplice artefatto”, ha detto. “Una delle cose fondamentali è che stiamo esaminando questo come un sistema ingegnerizzato che richiede diversi tipi di specializzazioni nel nostro campo e in altri settori.”

Costruire strumenti come sistemi robusti ed efficaci era probabilmente una priorità per le comunità di 13.000 anni fa. Gli strumenti dovevano essere resistenti. Le persone avevano a disposizione un numero limitato di pietre adatte per lavorare mentre attraversavano il territorio. Potevano percorrere centinaia di miglia senza accesso al tipo giusto di pali lunghi e diritti da cui ricavare una lancia. Quindi è logico che non volessero rischiare di lanciare o distruggere i loro strumenti senza sapere se avrebbero colpito l’animale, ha detto Byram, che ha studiato documenti d’archivio, dalla antropologia all’arte alla storia greca, per tracciare l’arco di utilizzo delle picche piantate come armi.

“Le persone che analizzano i manufatti militari metallici lo sanno bene, perché venivano usate per fermare i cavalli in guerra,” ha detto Byram. “Ma prima di allora, e in altri contesti come la caccia al cinghiale o all’orso, non era molto conosciuto. È un tema che ricorre nella letteratura. Ma per qualche motivo, non se ne è parlato molto in antropologia.”

Per valutare la loro ipotesi sulle picche, il team di Berkeley ha costruito una piattaforma di prova che misura la forza che un sistema di lance potrebbe sopportare prima che la punta si spezzi e/o il manico si espanda. La loro versione statica a bassa tecnologia di un attacco animale utilizzando una lancia Clovis replica piantata ha permesso loro di testare come diverse lance raggiungevano i loro punti di rottura e come rispondeva il sistema di espansione.

L’esperimento era basato su precedenti esperimenti in cui i ricercatori avevano lanciato lance con punte in pietra contro argilla e gel balistico, qualcosa che potrebbe sembrare una puntura di spillo per un mammut di 9 tonnellate.

“L’energia che si può generare con il braccio umano non è paragonabile all’energia generata da un animale in carica. È un ordine di grandezza diverso,” ha detto Jun. “Queste lance erano progettate per fare ciò che fanno per proteggere l’utilizzatore.”

L’esperimento ha messo alla prova qualcosa che Byram aveva riflettuto per decenni. Quando era al college e analizzava strumenti in pietra preistorici, creava repliche dei punti Clovis e costruiva lance utilizzando tecniche tradizionali. Ricordava di aver pensato a quanto fosse laborioso il processo per creare un punto Clovis in pietra — e a quanto fosse importante che il punto funzionasse in modo efficace.

“Ha iniziato a sembrarmi logico che avesse uno scopo diverso rispetto ad alcuni degli altri strumenti,” ha detto Byram. “A differenza di alcune punte di freccia intagliate, era un’arma più consistente. E probabilmente era usata anche per difendersi.”

Conversazioni attorno a un falò all’inizio della pandemia tra Jun, uno zooarcheologo che aveva imparato dalle comunità locali durante il suo soggiorno in Africa, e Kent Lightfoot, un professore emerito di antropologia a Berkeley, li hanno spinti a indagare sul mistero. Attraverso conversazioni con i suoi mentori VhaVenda, Jun ha appreso che l’ingegneria che veniva applicata alla base di alcune lance era altrettanto critica quanto quella delle punte.

“La sofisticata tecnologia Clovis sviluppata indipendentemente in Nord America è una testimonianza dell’ingegnosità e delle abilità che i primi popoli indigeni impiegavano nella loro coabitazione con la megafauna ora estinta,” ha detto Lightfoot, co-autore dello studio.

Nei prossimi mesi, il team prevede di testare ulteriormente la sua teoria costruendo qualcosa di simile a un mammut replica. Utilizzando un tipo di scivolo o pendolo, sperano