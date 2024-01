Gli archeologi scoprono in una grotta i resti di un bambino e di due adolescenti sacrificati 3000 anni fa. Perché morirono

Risalgono a 2.500-3.000 anni fa e sarebbero appartenute a un bambino e due adolescenti le ossa rinvenute tra frammenti di vimini, tessuti e forse fibre di cotone – che molto probabilmente facevano parte del fagotto da cui erano avvolti – in una grotta messicana. Questo è uno dei risultati risultato delle fasi II e III della stagione sul campo 2023-2024 nella grotta preistorica La Morita II, a Nuevo León. nella parte nord-orientale del paese

Durante l’esplorazione, condotta dal Ministero federale della Cultura, attraverso l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) e il Centro INAH Nuevo León, nell’ambito del progetto “Preistoria e Archeologia Storica del Nordest del Messico”, sono stati rinvenuti anche utensili e strumenti di uso domestico-rituale. Secondo l’archeologo Moisés Valadez Moreno, dai resti umani sono state identificate falangi della mano e metatarsi dei piedi, un’ulna e un omero, diverse costole e denti mobili, che corrisponderebbero a un bambino e due adolescenti, poiché erano di bassa statura ossa.

“I resti umani sono stati rinvenuti nella camera sud della grotta, a 1,65 metri di profondità; È probabile che siano stati smembrati e depositati espressamente in quella sezione della cavità come parte di una pratica funeraria”, ha spiegato il responsabile dello scavo.

Le usanze funerarie nelle società native del Messico nord-orientale, secondo Valadez Moreno, si riferiscono alla chiara intenzione di questi gruppi di nascondere i luoghi di sepoltura. “Secondo le cronache, quando la madre moriva durante il parto o pochi minuti dopo, il neonato veniva sacrificato e accompagnava la sepoltura del defunto; In altri casi, ad esempio, in un parto gemellare, l’evento veniva concepito come di cattivo auspicio, per cui veniva scelto il neonato con le condizioni migliori e il secondo veniva separato per essere sepolto vivo”.

“La stessa sorte toccò a tutti i bambini che mostravano segni di scarse capacità cognitive o difetti congeniti. Nella regione nord-orientale del paese, mausolei rustici sono stati realizzati in caverne, grotte o luoghi remoti, dove è evidente lo sforzo per nascondere il luogo di sepoltura”, ha affermato l’archeologo assegnato al Centro INAH Nuevo León. Oltre ai resti umani, che saranno portati alla Direzione di Antropologia Fisica per le analisi, il team di ricercatori ha recuperato circa 1.500 manufatti di uso rituale e domestico, come punte di lancia e atlatl – i potenziatori di lancio dei giavellotti -, punzoni e altri oggetti, la cui antichità è calcolata tra i 4.500 e 2.500 anni, nonché materiali deperibili, tra cui spiccano frammenti di corde e vimini, di circa 3.000 anni.

Questi materiali si aggiungono ai quasi 30.000 resti culturali ed ecofatti recuperati nella grotta La Morita II, dal 2003, anno in cui è iniziato il progetto, ad oggi. Valadez Moreno ha concluso che, dal 2003 al 2018, i sedimenti sono stati rimossi da un’area di circa 50 metri quadrati della camera principale della grotta, e dal 2019 ad oggi, 24 m 2 dalla camera sud. .