Gli Egizi e i doni del Nilo. Forte dei Marmi svela la magia della antica cultura millenaria.

Dal 1° agosto 2024 al 2 febbraio 2025, il Fortino Leopoldo I di Forte dei Marmi (LU) ospita la mostra intitolata “Gli Egizi e i doni del Nilo”, un’esposizione che offre un viaggio nella storia millenaria dell’antico Egitto attraverso 24 preziosi reperti provenienti dal prestigioso Museo Egizio di Torino.

Questa mostra rappresenta un evento unico, essendo l’unica esposizione organizzata in spazi esterni al Museo Egizio nell’anno del bicentenario della sua fondazione. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Villa Bertelli, il Comune di Forte dei Marmi e il Museo Egizio, il settimo museo più visitato in Italia e secondo al mondo per importanza dedicata alla civiltà nilotica.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 1 agosto alle 18.00.

Modello di scafo

Durante la mostra, residenti e turisti avranno l’opportunità di immergersi nelle arti, tecniche, professioni e materiali utilizzati dalla grande civiltà sviluppatasi sulle rive del Nilo. Il percorso espositivo è pensato per tutti – adulti, famiglie, bambini e ragazzi – con visite guidate e laboratori didattici riservati alle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, sarà disponibile una speciale audioguida con la voce dello scrittore fortemarmino Fabio Genovesi.

“Gli Egizi e i doni del Nilo” esplora un vasto arco temporale, dall’Epoca Predinastica (3900 – 3300 a.C.) all’età greco-romana (332 a.C. – 395 d.C.), presentando reperti di grande valore come vasi, stele, maschere, amuleti e papiri. Tra questi spiccano una maschera funeraria di età romana e un modellino di imbarcazione del Primo Periodo Intermedio. Un altro pezzo di rilievo è il set completo di vasi canopi in alabastro di Ptahhotep.

Il percorso sarà arricchito da infografiche e installazioni multimediali, offrendo approfondimenti storico-scientifici sui reperti e sui diversi periodi storici. Due riproduzioni significative del Museo Egizio – la statua monumentale di Ramesse II e il sarcofago di Butehamon – offriranno testimonianze di reperti inamovibili, ma di grande interesse storico e artistico. All’esterno del Fortino, la riproduzione della statua di Ramesse II inviterà i passanti ad accedere al museo, mentre il sarcofago di Butehamon, riprodotto in scala 1:1, consentirà ai visitatori di prendere parte allo studio scientifico del reperto.

Patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Torino, l’esposizione è realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, MAG Broker di assicurazione, Profumerie Bacci, PiùMe e Starhotels.

Orari di apertura: dal 2 agosto al 15 settembre 2024, la mostra sarà aperta nei seguenti giorni e orari: 10.00-13.00 e 17.00-24.00, chiusa il martedì e il 28 agosto. Per ulteriori dettagli sulle successive aperture, consultare il sito web villabertelli.it/gli-egizi-e-i-doni-del-nilo. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto), con diverse gratuità disponibili. Sono previste visite guidate per adulti e ragazzi, oltre a attività didattiche per le scuole. Per ulteriori informazioni, contattare il numero +39 0584 280292 o l’email forteinfo@comunefdm.it.