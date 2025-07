Hai avuto un antenato cannibale? Un bambino decapitato 850.000 anni fa, nel cuore d’Europa, riapre il mistero oscuro delle origini dell’umanità. Discendiamo dai cannibali? Rispondono gli studiosi

Forse non te lo sei mai chiesto. Forse preferisci non saperlo.

Ma le probabilità sono alte. Troppo alte. E se ti dicessimo che tra i tuoi antenati c’è stato qualcuno che ha praticato il cannibalismo? Non per rito. Non per vendetta. Non per follia. Ma semplicemente per fame.

E se quel qualcuno avesse avuto fame proprio di carne umana, magari infantile?

Una fame brutale, fredda, lucida. Una fame di sopravvivenza. Ucci Ucci Ucci. Le fiabe terribili avevano un fondamento nella realtà?

Un osso infantile nella terra rossa

La vertebra che cambia la nostra storia. Il primo omicidio documentato dell’umanità?

Luglio 2025. Nel sito archeologico di Gran Dolina, nel cuore della Sierra de Atapuerca, a circa 15 chilometri da Burgos, Spagna settentrionale (Castiglia e León, 175.000 abitanti), emerge dal terreno una piccola vertebra cervicale. Ha l’aspetto anodino di qualunque osso antico, ma su di essa la luce radente di uno scavo meticoloso rivela un segno sottile, affilato. Un’incisione.

È il segno lasciato da una lama di pietra.

Non è un osso animale. È umano.

E non è un osso adulto. Apparteneva a un bambino di appena due, forse quattro anni.

Quell’incisione, come spiegano i ricercatori dell’IPHES-CERCA – l’Istituto Catalano di Paleoecologia Umana e Evoluzione Sociale – non è accidentale. È precisa, eseguita in un punto anatomico critico. Serve a staccare la testa.

Il bambino è stato decapitato intenzionalmente.

Il suo corpo, con ogni probabilità, è stato macellato come una preda.

Homo antecessor: chi era il nostro antico sé

Un volto simile al nostro, un istinto ferino. Tra intelligenza e carne cruda

La vertebra, insieme ad altre dieci ossa umane ritrovate nel medesimo livello stratigrafico TD6, è stata attribuita alla specie Homo antecessor. Si tratta di un nostro remoto antenato, vissuto circa 850.000 anni fa.

Homo antecessor visse in un periodo di grandi cambiamenti climatici, durante l’inizio del Pleistocene medio. Popolava l’Europa occidentale e, secondo alcuni paleoantropologi, potrebbe essere l’ultimo antenato comune tra Homo sapiens e Homo neanderthalensis.

Dotato di una morfologia sorprendentemente moderna – tanto che il suo volto non ci apparirebbe del tutto estraneo – Homo antecessor era capace di lavorazione avanzata della pietra, caccia organizzata, e adattamento a ecosistemi durissimi.

Il contesto ambientale era spietato: lunghi inverni, scarsità di prede, conflitti tra bande rivali. In questo quadro, l’utilizzo della carne umana diventa strategia alimentare, non devianza.

Una pratica sistematica, non eccezionale

Segni di taglio, fratture da percussione, ossa scarnificate: la catena operativa del cannibalismo

La dott.ssa Palmira Saladié, co-direttrice degli scavi, è tra le massime esperte europee di tafonomia preistorica e di comportamenti legati al cannibalismo.

Spiega che la vertebra infantile è solo l’ultimo tassello di un quadro coerente emerso a Gran Dolina già dagli anni Novanta:

“Ciò che stiamo documentando ora è la continuità di quel comportamento: il trattamento dei morti non era eccezionale, ma ripetuto.”

Le ossa umane ritrovate nel livello TD6 mostrano:

Fratture intenzionali sulle diafisi lunghe, identiche a quelle usate per accedere al midollo osseo .

sulle diafisi lunghe, identiche a quelle usate per accedere al . Segni di taglio in punti muscolari strategici: collo, arti, mandibola.

in punti muscolari strategici: collo, arti, mandibola. Assenza di sepoltura: i corpi non sono trattati come defunti, ma come carcasse.

Il trattamento è identico a quello riservato agli animali da macello.

Quando l’infanzia non era sacra

Il dettaglio più scioccante: il cannibalismo sui bambini

Il fatto che la vittima sia un bambino colpisce profondamente. Ma in un contesto come quello del Paleolitico inferiore, la vulnerabilità era un fattore evolutivo.

Le risorse scarse rendevano ogni corpo utile. E, paradossalmente, i corpi infantili offrivano:

carne tenera e facile da trattare ,

, minori rischi di reazione violenta ,

, ridotta incidenza di malattie accumulative legate all’età.

Per quanto ci appaia mostruoso oggi, per Homo antecessor un bambino poteva essere più prezioso come cibo che come individuo.

Cannibalismo culturale e cannibalismo nutrizionale

Quando l’uomo diventava simbolo. E quando diventava solo cibo

Esistono due grandi tipologie di cannibalismo:

Culturale : associato a rituali religiosi, pratiche simboliche, forme di rispetto per i defunti.

: associato a rituali religiosi, pratiche simboliche, forme di rispetto per i defunti. Nutrizionale: legato a necessità alimentari dirette, senza valenza simbolica.

Il caso di Atapuerca rientra chiaramente nella seconda categoria.

Altri siti che documentano forme simili di cannibalismo includono:

Grotte di Gough’s Cave (Inghilterra) : 15.000 anni fa, con coppe craniche rituali e segni di consumo.

: 15.000 anni fa, con e segni di consumo. Grotta di Maszycka (Polonia) : 18.000 anni fa, ossa umane bollite e disarticolate.

: 18.000 anni fa, ossa umane e disarticolate. Riparo di El Sidrón (Spagna): 49.000 anni fa, cannibalismo tra gruppi di Neanderthal.

Hai avuto un antenato cannibale?

La domanda non è più se, ma quanto spesso. E cosa significa per noi oggi

Le probabilità che tra i tuoi antenati diretti ci sia stato almeno un cannibale sono elevatissime.

Motivi:

L’ Homo antecessor potrebbe essere direttamente imparentato con i nostri antenati Sapiens.

potrebbe essere con i nostri antenati Sapiens. Il cannibalismo è documentato in quasi ogni cultura preistorica , in epoche distanti tra loro.

, in epoche distanti tra loro. Mutazioni genetiche legate alla resistenza ai prioni (malattie cerebrali trasmesse dal consumo di cervello umano) sono state selezionate positivamente in alcune popolazioni tribali (es. i Fore della Papua Nuova Guinea).

Tutto ci indica che il cannibalismo non solo è esistito, ma è stato un meccanismo di sopravvivenza ricorrente.

E oggi? Le tracce nel nostro corpo

Nel DNA, nella mente, nel mito: il cannibalismo ci abita ancora?

Il nostro orrore verso il cannibalismo non è solo morale. È culturale.

Ma alcuni riti religiosi (dall’Eucaristia cristiana alla simbologia sciamanica), favole ancestrali (Hansel e Gretel), paure ricorrenti (zombi, vampiri) e patologie neurologiche (come il morbo della mucca pazza), raccontano che il cannibalismo ci abita ancora. Non nei gesti, ma nei simboli. Non nella carne, ma nella memoria.

E quella piccola vertebra di Atapuerca è qui a ricordarcelo.