I cerchi nei campi ci sono davvero. Senza trucchi. Guardate cosa succede se si scava in uno di essi. Archeologi al lavoro

Per alcuni sono segno delle incursioni di civiltà extraterrestri, che lì lasciano impronta di sé “parcheggiando” le loro astronavi circolari nei campi e andandosene, poi, come sono arrivati; per altri sono semplicemente imbrogli messi a segno dai gruppi che credono fermamente alla presenza degli extraterrestri nella nostra dimensione e che, per autosuggestione e suggestione, entrerebbero nei campi per disegnare “impronte tecnologiche extraterrestri – calpestando su terreno, quei cerchi”.

Ma probabilmente la verità potrebbe, in alcuni casi stare a metà. Può essere vero che i cerchi si disegnino senza che nessuna persona intervenga, ma essi non dipenderebbero da civiltà aliene, quanto dai nostri “fantasmi”.

Per fantasmi intendiamo, con una certa coloritura letteraria, gli antenati umani e soprattutto le loro tombe. Basta andare nell’Italia centrale per vedere i giganteschi complessi tombali circolari. E tanti se ne trovano in tutta Europa, ma anche – cultura dei nativi – negli Stati uniti. Originariamente erano ordinati mucchi di pietre e terreno, che creavano collinette, che avevano la funzione di segnare la sepoltura e di farlo monumentalmente.

Tanto sforzo, con il lavoro della realizzazione della tomba, segnava il dolore della perdita e rendeva onore alle virtù dei defunti. Con la diffusione dell’agricoltura, quelle collinette circolari furono di fatto spianate, dagli agricoltori, ma restarono i segni dei fossati riempiti di pietre e le pietre stesse utilizzate per le basi della sepoltura. In punti in cui esistono muri sotterranei o accumuli di pietre presentano stati vegetativi più stentati perché le radici hanno meno spazio per potersi espandere e perché le pietre, quando in sole è moto forte tendono a surriscaldarsi. Piante meno ricche di liquidi e sottoposte allo stesso del calore possono morire e affllosciarsi proprio sul cerchio di pietre. Ed ecco i cerchi nel grano.

Uno di questi “misteriosi cerchi” è stato oggetto dello scavo sistematico da parte di archeologi inglesi dell Archaeology South-East. Siamo di fronte ai resti di un tumulo funerario dell’Età del Bronzo.